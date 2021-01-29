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Формула 2 / Новость

Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2

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Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2
Автор:
, News editor

Израильский гонщик продолжит выступления в молодежной серии

Рой Ниссани дебютировал в Ф2 еще в 2018 году, затем пропустил один сезон и вернулся в чемпионат уже как в статусе тест-пилота Williams. Однако сезон-2020, проведенный в Trident, принес ему лишь 19-е место в общем зачете. 

Недавно стало известно, что Ниссани продлил сотрудничество с командой из Гроу, а в пятницу о контракте с ним объявила DAMS. В Формуле 2 напарником Роя будет протеже Ferrari Маркус Армстронг.

«Мы уже успешно поработали на тестах по завершении прошлого сезона, – цитирует Ниссани пресс-служба. – И я очень жду старта нового чемпионата. 

Надеюсь, у нас получится сражаться в группе лидеров. Уверен, что это будет увлекательное приключение. которое хочется начать как можно скорее».

Сейчас в пелотоне Ф2 заполнены уже 14 вакансий из 24, одним из гонщиков стартующего в конце марта сезона станет Роберт Шварцман. Также недавно появилась информация о планах 29-летнего экс-пилота Ф1 Роберто Мери выступить в предстоящем чемпионате. 

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)

Команда Гонщик
Italy Prema Racing 1 Russia Роберт Шварцман
2 Australia Оскар Пиастри
United Kingdom UNI-Virtuosi 3  
4 Brazil Фелипе Другович
United Kingdom Carlin 5 United Kingdom Даниэль Тиктум
6 India Джехан Дарувала
United Kingdom Hitech Grand Prix 7 New Zealand Лиам Лоусон
8 Estonia Юри Випс
France ART Grand Prix 9  
10 France Тео Пуршер
Netherlands MP Motorsport 11  
12 Germany Лирим Цендели
Czech Republic Charouz Racing System 14  
15  
France DAMS 16 Israel Рой Ниссани
17 New Zealand Маркус Армстронг
Spain Campos Racing 20 Switzerland Ральф Бошунг
21  
Germany HWA Racelab 22 Italy Маттео Наннини
23 Italy Алессио Деледда
Italy Trident 24  
25  
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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Рой Ниссани
Команды DAMS
Автор Том Ховард

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