Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2
Израильский гонщик продолжит выступления в молодежной серии
Рой Ниссани дебютировал в Ф2 еще в 2018 году, затем пропустил один сезон и вернулся в чемпионат уже как в статусе тест-пилота Williams. Однако сезон-2020, проведенный в Trident, принес ему лишь 19-е место в общем зачете.
Недавно стало известно, что Ниссани продлил сотрудничество с командой из Гроу, а в пятницу о контракте с ним объявила DAMS. В Формуле 2 напарником Роя будет протеже Ferrari Маркус Армстронг.
«Мы уже успешно поработали на тестах по завершении прошлого сезона, – цитирует Ниссани пресс-служба. – И я очень жду старта нового чемпионата.
Надеюсь, у нас получится сражаться в группе лидеров. Уверен, что это будет увлекательное приключение. которое хочется начать как можно скорее».
Сейчас в пелотоне Ф2 заполнены уже 14 вакансий из 24, одним из гонщиков стартующего в конце марта сезона станет Роберт Шварцман. Также недавно появилась информация о планах 29-летнего экс-пилота Ф1 Роберто Мери выступить в предстоящем чемпионате.
Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)
|Команда
|№
|Гонщик
|Prema Racing
|1
|Роберт Шварцман
|2
|Оскар Пиастри
|UNI-Virtuosi
|3
|4
|Фелипе Другович
|Carlin
|5
|Даниэль Тиктум
|6
|Джехан Дарувала
|Hitech Grand Prix
|7
|Лиам Лоусон
|8
|Юри Випс
|ART Grand Prix
|9
|10
|Тео Пуршер
|MP Motorsport
|11
|12
|Лирим Цендели
|Charouz Racing System
|14
|15
|DAMS
|16
|Рой Ниссани
|17
|Маркус Армстронг
|Campos Racing
|20
|Ральф Бошунг
|21
|HWA Racelab
|22
|Маттео Наннини
|23
|Алессио Деледда
|Trident
|24
|25
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|Серия
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|Рой Ниссани
|Команды
|DAMS
|Автор
|Том Ховард