Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2

Рой Ниссани дебютировал в Ф2 еще в 2018 году, затем пропустил один сезон и вернулся в чемпионат уже как в статусе тест-пилота Williams. Однако сезон-2020, проведенный в Trident, принес ему лишь 19-е место в общем зачете.

Недавно стало известно, что Ниссани продлил сотрудничество с командой из Гроу, а в пятницу о контракте с ним объявила DAMS. В Формуле 2 напарником Роя будет протеже Ferrari Маркус Армстронг.

«Мы уже успешно поработали на тестах по завершении прошлого сезона, – цитирует Ниссани пресс-служба. – И я очень жду старта нового чемпионата.

Надеюсь, у нас получится сражаться в группе лидеров. Уверен, что это будет увлекательное приключение. которое хочется начать как можно скорее».

Сейчас в пелотоне Ф2 заполнены уже 14 вакансий из 24, одним из гонщиков стартующего в конце марта сезона станет Роберт Шварцман. Также недавно появилась информация о планах 29-летнего экс-пилота Ф1 Роберто Мери выступить в предстоящем чемпионате.

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)