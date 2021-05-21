Рой Ниссани (на фото справа) закончил на 3-й позиции пятничную гонку Формулы 2 в Монако. Это первый подиум израильтянина за два с небольшим сезона в серии – ранее лучшим результатом израильтянина, с начала 2020 года являющегося тест-пилотом команды Williams, было 8-е место на одной из гонок прошлогоднего этапа в Спа.

После окончания заезда Ниссани заявил, что провести успешную гонку ему помогли выводы, сделанные при просмотре недавнего теннисного матча между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем за победу на турнире в Риме.

«Я видел, как напряжение по ходу матча все росло и росло, – рассказал гонщик на пресс-конференции после церемонии награждения. – По глазам Надаля, по языку его тела я видел, как он ведет свою игру и наращивает давление на Джоковича. А тот – так мне показалось, по крайней мере – был очень агрессивен в начале, но потом в какой-то момент дал слабину.

Здесь, в Монако, могло произойти то же самое. И я пришел к выводу, что нет смысла выворачиваться наизнанку и атаковать по ходу всей гонки – что лучше нащупать удобный для меня ритм и держать его. Я попробовал это сделать – и все сработало».

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Накануне Ниссани показал 7-й результат в квалификации, что обеспечило ему (при перевороте первой десятки) 4-е место на старте пятничной гонки. На 3-ю позицию израильтянин переместился после схода из-за поломки Кристиана Лундгора.