Те, кто придут завтра. Десять главных талантов на пути к Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Строго говоря, название этого материала не вполне корректно. Ведь попасть в Формулу 1 мечтают самые разные гонщики – из Формулы Е, IndyCar, японской Суперформулы и множества других серий. Но практика показывает, что именно гонки поддержки Ф1 являются главными поставщиками кадров для чемпионата мира.

Не считая особенной истории Ника де Вриса, которую стоит назвать счастливым случаем, последним исключением из общего правила был Брендон Хартли в 2017 году. Так что именно к Ф2 и Ф3 стоит присмотреться повнимательнее тем, кто хочет узнать будущее Больших Призов.

Также стоит добавить, что как минимум один гонщик из собранной Motorsport.com десятки уже пробился в Формулу 1, а еще нескольких в предстоящем сезоне мы наверняка увидим в пятничных тренировках Гран При. Впрочем, это тоже нюансы.

Иваса быстро прогрессировал по ходу сезона и закончил его на вершине подиума Фото: Motorsport Images

10. Аюму Иваса (21 год)

5-е место в Ф2: 2 победы, 2 поула, 6 подиумов

Японский дебютант из молодежной программы Red Bull уверенно провел сезон в Формуле 2, где смог в составе DAMS 20 раз из 28 возможных финишировать в первой десятке, в том числе одержать две победы и еще четырежды подняться на подиум.

Cезон-2021 в Формуле 3 получился у Аюму не слишком выразительным, он занял лишь 12-е место. Потому в этот раз важно было не допустить еще одной осечки. Но Иваса не разочаровал боссов Red Bull – он уверенно переиграл своего опытного напарника Роя Ниссани, дважды стартовал с поула и запомнился дуэлью с чемпионом Ф2 Фелипе Друговичем на финальном этапе в Абу-Даби, из которой вышел победителем.

В 2023-м он продолжит выступать за DAMS – и внимательнее многих за его результатами наверняка будет следить Юки Цунода.

Уверенный дебютный чемпионат в Ф2 открыл Сардженту путь за руль Williams Фото: Williams F1

9. Логан Сарджент (22 года)

5-е место в Ф2: 2 победы, 2 поула, 4 подиума

В отличие от остальных участников этого рейтинга, американец уже решил свою главную задачу – в новом сезоне его ждут выступления за Williams. Главным фактором, приведшим к подписанию контракта, стал прошедший сезон Ф2 в составе Carlin.

Сарджент уже в 2020-м заявил о себе в Ф3, но годом позже едва не вылетел из серии – лишь в последний момент ему удалось договориться с не самой сильной командой Charouz, так что результаты вышли не выдающимися. Зато в конце того сезона Логан дебютировал в Ф2.

Чемпионат-2022 тоже начался для него не лучшим образом – в Джидде гонщик попал в серьезную аварию. Лишь к Сильверстоуну дела пошли на лад: Сарджент стал первым в истории американским победителем в Ф2, а затем вновь покорил вершину подиума в Шпильберге.

Стабильно зарабатывая очки в осенних гонках, Логан смог стать лучшим новичком сезона Ф2 и финишировать четвертым в общем зачете, чтобы заработать нужные баллы Суперлицензии. Примечательно, что Williams назвала его своим пилотом еще до этого – для современной Формулы 1 это очень редкий случай.

Хаджар был близок к тому, чтобы стать чемпионом Ф3 с первой же попытки Фото: Red Bull Content Pool

8. Исак Хаджар (18 лет)

4-е место в Ф3: 3 победы, 1 поул, 5 подиумов

Франко-алжирский гонщик казался едва ли не главным фаворитом в Ф3, пока не попал в аварию на квалификации финального этапа в Монце. Из-за этого шансы на хороший результат и успешное завершение сезона испарились, но Хаджар, даже оставшись в таблице лишь четвертым, все равно произвел очень приятное впечатление.

В составе Hitech GP Исак провел в первой половине сезона несколько по-настоящему ярких гонок, заслужив похвалы от скупого на них Хельмута Марко. Две первые победы гонщик одержал в реверсивных гонках, а в Шпильберге стал сильнейшим в главном заезде уик-энда.

К сожалению, именно в этот момент у юного француза начались сложности, которые привели к несколько скомканной концовке В 2023-м он продолжит гоняться за Hitech, но уже в Ф2.

Лоусон регулярно появлялся за рулем Red Bull RB18, а в Ф2 успешно сочетал скорость и стабильность Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

7. Лиам Лоусон (20 лет)

3-е место в Ф2: 4 победы, 10 подиумов

Второй сезон новозеландского гонщика в Ф2 оказался куда успешнее первого. На финальном этапе в Абу-Даби Лиам дважды поднимался на подиум, благодаря чему разом взлетел в таблице с седьмой строчки на третью, опередив своего партнера по Carlin Сарджента.

В 2022-м Лоусон показал себя настоящим мастером спринтерских гонок, одержав в них все четыре свои победы. Но и по воскресеньям гонщик нередко получал призовые кубки.

Все могло получиться совсем иначе, если бы он чуть сильнее провел весенний отрезок чемпионата, когда в семи стартах смог заработать только четыре очка. В любом случае, у Red Bull сейчас нет вакансий в Формуле 1 – и на 2023 год Лоусона отправили в японскую Суперформулу.

Пуршера называли главным фаворитом в Формуле 2, он был хорош – но остался вторым Фото: DPPI

6. Тео Пуршер (19 лет)

2-е место в Ф2: 3 победы, 7 подиумов

После отличного дебютного сезона-21 многие считали, что со второй попытки Пуршер точно сумеет взять верх над соперниками по Формуле 2. В итоге француз порой действительно выглядел быстрейшим, однако происходило это не так часто, как хотелось бы ему самому и его болельщикам.

Гонщик Академии Sauber продолжил выступления за ART Grand Prix и начал год с победы в Бахрейне. Но второй уик-энд в Джидде у Тео совершенно не получился – и стало ясно, что о легкой дороге к титулу говорить преждевременно.

За этим последовала очень стабильная серия, включая победы перед домашними трибунами во Франции, а затем в Венгрии. Но концовка чемпионата у Пуршера категорически не получилась. И теперь не вполне ясно, что гонщику делать дальше. Поговаривают, что его менеджеры выбирают между Суперформулой и третьим годом в Ф2 с ART. Впрочем, ему только 19 лет.

Благодаря Мэлони в 2022 году над вершиной пьедестала Ф3 трижды появлялся флаг Барбадоса Фото: Formula Motorsport Ltd

5. Зейн Мэлони (19 лет)

2-е место в Ф3: 3 победы, 2 поула, 4 подиума

В том, что у этого парня есть скорость, сомнений не было практически с самого старта сезона – уже в Имоле гонщик завоевал свой первый поул. Но вот воплотить ее в результаты Зейну удалось не сразу. Только в Венгрии он впервые поднялся на подиум, после чего выиграл все оставшиеся воскресные гонки сезона Ф3.

Удивительно, но на финал чемпионата Мэлони, который незадолго до этого не входил даже в десятку общего зачета, приехал с хорошими шансами на титул – и остался в итоге вторым, проиграв всего пять очков.

Кроме того, в конце осени Зейн успел попробовать силы в Ф2 – и поедет в этой серии за Carlin в предстоящем сезоне. Но еще важнее, что парень с Барбадоса получил поддержку Red Bull и стал ее официальным резервным пилотом в Формуле 1.

Юниор Ferrari Бирман чаще всех в Ф3 поднимался на подиум – восемь раз по ходу сезона Фото: Formula Motorsport Ltd

4. Оливер Бирман

3-е место в Ф3: 3 победы, 2 поула, 4 подиума

Одним из критериев успеха для дебютанта любой гоночной серии являются его результаты в сравнении с партнерами по команде. Если получилось опередить их, на второй сезон уже можно говорить о борьбе за титул. Протеже Ferrari Олли Бирман выполнил в составе Prema первую часть этой задачи, обогнав Артура Леклера с Джеком Кроуфордом.

От чемпиона итальянской и немецкой Ф4 ждали сильных выступлений, но будет справедливо сказать, что он превзошел предсезонные ожидания. При этом Оливер выиграл всего раз, это был спринт в Спа, но восемь подиумов новичка в столь конкурентной серии говорят сами за себя.

Примечательно, что Бирман завоевал свой первый призовой кубок уже на старте в Бахрейне, но стабильно стал пополнять их коллекцию во второй части сезона. Сам Бирман считает, что если бы финальную гонку Ф3 в Монце не остановили красными флагами, у него были бы хорошие шансы на титул. Этого мы уже никогда не узнаем, но Prema уже предложила гонщику – на год раньше, чем планировала изначально – выступать в Формуле 2.

А ведь ему всего 17 лет.

Титул Мартена, завоеванный с ART в Ф3, наверняка откроет гонщику двери Формулы 2 Фото: Dutch Photo Agency

3. Виктор Мартен (21 год)

Чемпион Ф3: 2 победы, 6 подиумов

Пилот Академии Alpine ни разу по ходу сезона не позволил усомниться, что именно он станет чемпионом в Формуле 3 – даже когда в какой-то момент уступил первую строчку в таблице соотечественнику Хаджару.

Для Мартена сезон в Ф3 был уже вторым в карьере: после пятого места с MP он вернулся в ART, с которой в 2020-м взял титул в Формуле Renault.

Виктор сильно начал сезон, летом его результаты чуть снизились, но пилот продолжал стабильно зарабатывать очки. Развязка в Монце оказалась драматичной, так как участникам пришлось ждать решения судей после красных флагов – но в итоге француз переиграл по очкам новичков Мэлони, Бирмана и Хаджара.

В карьере Мартена был один очень неприятный эпизод – в конце 2019-го Alpine отказала гонщику в поддержке, и выбрала Оскара Пиастри, который оказался чуть быстрее в Формуле Renault. Австралиец уже готовится к дебюту в Ф1, а Виктор только-только смог восстановить свою репутацию.

В самом конце 2022-го он принял в составе ART участие в тестах Ф2 – и показал на них лучшее время.

Дуэн завершил сезон Ф2 только шестым, но в данном случае важен даже не итоговый результат Фото: Formula Motorsport Ltd

2. Джек Дуэн (19 лет)

6-е место в Ф2: 3 победы, 3 поула, 6 подиумов

Итоговая таблица не отражает того, что удалось сделать молодому австралийцу в дебютном сезоне Ф2 с Virtuosi Racing. Примечательно, что сам сын легенды MotoGP Мика Дуэна отказывался считать себя новичком, так как в 2021-м провел три финальных этапа серии.

Он завоевал поул на первом же этапе в Бахрейне, но из-за столкновения с Тео Пуршером не смог выиграть гонку. За этим последовали два невыразительных этапа – Джек признался, что потратил их на психологические перемены внутри себя – и дебютный подиум в Барселоне.

Дуэн впервые победил в Сильверстоуне, потом в Венгрии, а в Спа поставил эффектную точку, пробившись на вершину пьедестала с четвертого места. К тому моменту он занимал в чемпионате четвертое место – однако три заключительных этапа не принесли гонщику больших успехов.

Дважды Дуэн попадал в аварии по вине соперников, один раз ему не до конца прикрутили колесо на пит-стопе. Но нет никаких сомнений, что в 2023-м в составе Virtuosi и при поддержке Академии Alpine Джек будет одним из главных претендентов на титул.

Выступления Друговича в сезоне-2022 не оставили соперникам шансов и принесли гонщику контракт резервиста Aston Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

1. Фелипе Другович (22 года)

Чемпион Ф2: 5 побед, 4 поула, 11 подиумов

Редко случается, что в молодежных сериях с одинаковой техникой кому-то из пилотов удается в такой степени доминировать над соперниками. Другович доказал, что в Ф2 не зазорно оставаться и на третий год. Он был хорош в дебютном 2020-м с MP Motorsport, однако переход в Virtuosi не принес желаемой прибавки – и бразилец предпочел вернуться.

Прежде команда была лишь крепким середняком и ни разу не поднималась выше шестого места – но приглашение сильных инженеров пошло ей на пользу.

Фелипе выиграл пять раз (в том числе четырежды по воскресеньям), еще в шести гонках добыл призовые кубки, а главное – он зарабатывал очки с пугающей соперников регулярностью. Гонщик отыгрывал позиции почти в каждом заезде, не допускал ошибок, а в Барселоне добился очень редкого для Ф2/GP2 результата – стал сильнейшим дважды на одном этапе.

Упрекнуть Друговича, если кто-то поставит себе такую цель, можно разве что в том, что он ни разу не выиграл между Монако и Зандфортом. Но пока остальные чередовали успехи и неудачи, Фелипе демонстрировал потрясающую стабильность.

Это правда, когда Тео Пуршер ловил кураж, угнаться за ним не удавалось никому, включая чемпиона. Но было видно, что форма Друговича уже к середине лета стала оказывать на всех его конкурентов серьезный прессинг.

Бразилец завершил год двумя подиумами в Абу-Даби и обеспечил отрыв в 100 очков в таблице общего зачета. Очень хочется верить, что запасным в Aston Martin гонщик будет оставаться недолго – и получит свой шанс в Ф1.

Из 28 гонок сезона Ф2 Фелипе не заработал очки всего в трех – и 11 раз поднимался на подиум Фото: Dutch Photo Agency