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Сын легенды MotoGP займет место Чжоу в Формуле 2

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Перешедшего в Формулу 1 Гуаньюй Чжоу заменит вице-чемпион Ф3 Джек Дуэн

Сын легенды MotoGP займет место Чжоу в Формуле 2

18-летний Джек Дуэн, сын пятикратного чемпиона MotoGP (его предшественника класса 500cc), в 2022 году шагнет из Ф3 на ступень выше и присоединится к команде UNI-Virtuosi в Формуле 2. Его напарником станет обладатель титула Euroformula Open Марино Сато.

 

Из 18 гонок в Ф3 Дуэн выиграл четыре и еще трижды становился на пьедестал. По итогу сезона он стал вторым, проиграв лишь 26 очков Деннису Хаугеру. В Ф2 Джек дебютировал на двух последних этапах ушедшего сезона-2021, где в одной из гонок финишировал пятым.

Сато же начал выступать в Ф2 еще в конце 2019 года, и провел следующие два сезона за Trident. За все это время он набрал только два очка.

Существует вероятность, что команда избавится от приставки UNI в названии, так как её появление было напрямую связано с приходом в коллектив Гуаньюя Чжоу.

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