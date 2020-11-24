Суши как мотивация. Цунода рассказал, что позволит ему отобрать у Квята место в Ф1

Еще в середине осени могущественный консультант Red Bull Хельмут Марко пообещал Юки Цуноде место в Формуле 1 на сезон-2021, если тот выполнит свою часть работы и закончит сезон Ф2 в первой пятерке.

Последним представителем Японии в Больших Призах был еще Камуи Кобаяши в 2014 году, и Юки вполне по силам прервать эту паузу. В 2018-м уроженец Канагавы выиграл национальную Ф4, в 2019-м стал девятым в Ф3, одержав одну победу в составе не самой сильной команды Jenzer, а сейчас на равных сражается с более опытными соперниками в Формуле 2.

За два этапа до финиша 20-летний японец идет третьим в генеральной классификации. Но если Мик Шумахер и Каллум Илотт уже заметно оторвались по очкам, то вплотную за Юки в таблице расположились сразу трое соперников, включая россиян Никиту Мазепина и Роберта Шварцмана. Всем им тоже очень нужны баллы Суперлицензии, потому финальная схватка в Бахрейне обещает стать жаркой.

Цунода совсем недавно переехал в Европу. Сейчас он живет в Англии и признает, что еще не может привыкнуть к местным условиям.

«Конечно, переезд стал непростым испытанием, – признался гонщик в интервью официальному сайту Ф1. – С самого начала большой проблемой стала пища. Мне очень не хватало той еды, к которой я привык в Японии. Фиш-энд-чипс и картофельное пюре еще ничего, но в целом я не большой фанат британской кухни.

Итальянская и испанская подходят мне чуть лучше, но все равно ничто не сравнится с японской. Я продолжаю с удовольствием разглядывать картинки с лапшой рамен и суши в социальных сетях – и очень жалею, что не могу съесть их».

Ностальгию по привычной еде Юки превратил в источник мотивации: «Если я добьюсь своих целей, то позволю себе по-настоящему хорошие суши. Именно так я отпраздную успех. Когда ты добился своего, то у суши совершенно другой вкус. Пусть сами они остаются теми же, но вкус меняется. И я буду работать изо всех сил, чтобы получить хорошие суши и лапшу».

В нынешнем сезоне Ф2, выступая за Carlin, Цунода выиграл две гонки Фото: Motorsport Images

Сейчас у Цуноды 22 балла Суперлицензии. Если он закончит сезон Ф2 пятым, то получит еще 20 – и доберется до заветной отметки, открывающей двери Ф1 (для этого нужно 40 баллов).

«Хельмут сказал мне, что я должен финишировать в пятерке, и этого будет достаточно, – объяснил Юки. – Он сказал, что пятого места хватит для перехода в Ф1. Если же я провалюсь, то уеду назад в Японию.

Это жесткие условия, но я согласен с ним. Если ты хороший пилот – как Джордж Расселл, Ландо Норрис или Шарль Леклер, – тебе достаточно всего одного сезона в Ф2. Им не потребовалось двух или трех лет.

Конечно, моя мечта – стать чемпионом в Формуле 1. Но если у тебя проблемы даже в Ф2, добиться такой мечты будет сложно».

Говоря о том, как он намерен подходить к финальным этапам Формулы 2, японец добавил: «Надо добиваться результата в каждой гонке. Это означает, что будет постоянный прессинг, то есть нужен верный настрой. Сезон складывается для меня неплохо, но давайте посмотрим, что принесет будущее».

Цунода уже проехал 300 тестовых километров на машине Ф1 – это один из этапов получения Суперлицензии. Также AlphaTauri подтвердила участие японца в молодежных тестах в Абу-Даби.

«У нас в Японии болельщики уже ждут нового пилота в Ф1, – заверил Юки. – Я вижу это по социальным сетям. И это, между прочим, дополнительное давление. Но хорошее давление, ничего плохого в нем нет. Он ждут, а я сейчас ближе всего к цели. И хотел бы достичь ее ради них».

Финальные гонки Формулы 1 пройдут в Сахире 28-29 ноября и 5-6 декабря.

Уточнение: при первоначальной публикации материала было указано, что у Цуноды 19 баллов Суперлицензии. Однако правила FIA (Приложение L к Международному спортивному кодексу) гласят, что пилот может получить баллы за два чемпионата в течение года, если второй начинается после окончания первого. Таким образом, японцу засчитываются еще 3 балла за четвертое место в новозеландской серии TRS, чемпионат которой прошел в январе-феврале 2020-го. Приносим извинения читателям за допущенную неточность.