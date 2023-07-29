Субботняя гонка в Спа принесла Фиттипальди дебютную победу в Ф2

Энцо Фиттипальди выступает в Формуле 2 с 2021 года и за это время уже восемь раз финишировал в тройке призеров, но до уик-энда в Бельгии победить ему не удавалось.

В субботу 22-летний пилот Carlin стартовал с третьей позиции реверсивной решетки позади Джехана Дарувалы и Рихарда Версхора. Однако индиец, захвативший было лидерство в дебюте, вынужден был сойти уже после двух кругов – на его машине сорвало защиту кокпита.

Версхор же не смог уехать от Фиттипальди – максимальный отрыв голландца по ходу гонки не превысил двух секунд, а в самом конце Энцо смог опередить его перед «эской», Ле-Комб, используя DRS.

Обновление: Верхсор был дисквалифицирован спустя несколько часов после гонки за неверную картографию мотора.

Тео Пуршер из ART замкнул тройку призеров – это позволило французу подобраться на семь очков к лидеру сезона Фредерику Вести, который завершил дистанцию седьмым.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Спа (17 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время/Отст. 1 Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 37:30.579 ДК Рихард Версхор Van Amersfoort Racing 2.303 2 Тео Пуршер ART Grand Prix 5.125 3 Деннис Хаугер MP Motorsport 5.903 4 Виктор Мартен ART Grand Prix 6.710 5 Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 12.784 6 Фредерик Вести PREMA Racing 15.333 7 Аюму Иваса DAMS 15.521 8 Ральф Бошунг Campos Racing 16.250 9 Артур Леклер DAMS 18.454