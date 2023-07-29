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Субботняя гонка в Спа принесла Фиттипальди дебютную победу в Ф2

Внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди на предпоследнем круге опередил Рихарда Версхора и покорил вершину подиума

Меган Уайт
Автор:
Энцо Фиттипальди, Carlin

Энцо Фиттипальди выступает в Формуле 2 с 2021 года и за это время уже восемь раз финишировал в тройке призеров, но до уик-энда в Бельгии победить ему не удавалось. 

В субботу 22-летний пилот Carlin стартовал с третьей позиции реверсивной решетки позади Джехана Дарувалы и Рихарда Версхора. Однако индиец, захвативший было лидерство в дебюте, вынужден был сойти уже после двух кругов – на его машине сорвало защиту кокпита. 

Версхор же не смог уехать от Фиттипальди – максимальный отрыв голландца по ходу гонки не превысил двух секунд, а в самом конце Энцо смог опередить его перед «эской», Ле-Комб, используя DRS. 

Обновление: Верхсор был дисквалифицирован спустя несколько часов после гонки за неверную картографию мотора. 

Тео Пуршер из ART замкнул тройку призеров – это позволило французу подобраться на семь очков к лидеру сезона Фредерику Вести, который завершил дистанцию седьмым.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Спа (17 кругов) 

Поз.  Гонщик  Команда Время/Отст.
1 BRA Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 37:30.579
ДК HOL Рихард Версхор Van Amersfoort Racing 2.303
2 FRA Тео Пуршер ART Grand Prix 5.125
3 NOR Деннис Хаугер MP Motorsport 5.903
4 FRA Виктор Мартен ART Grand Prix 6.710
5 AUS Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 12.784
6 DEN Фредерик Вести PREMA Racing 15.333
7 JPN Аюму Иваса DAMS 15.521
8 SUI Ральф Бошунг Campos Racing 16.250
9 MON Артур Леклер DAMS 18.454
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