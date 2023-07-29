Субботняя гонка в Спа принесла Фиттипальди дебютную победу в Ф2
Внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди на предпоследнем круге опередил Рихарда Версхора и покорил вершину подиума
Энцо Фиттипальди выступает в Формуле 2 с 2021 года и за это время уже восемь раз финишировал в тройке призеров, но до уик-энда в Бельгии победить ему не удавалось.
В субботу 22-летний пилот Carlin стартовал с третьей позиции реверсивной решетки позади Джехана Дарувалы и Рихарда Версхора. Однако индиец, захвативший было лидерство в дебюте, вынужден был сойти уже после двух кругов – на его машине сорвало защиту кокпита.
Версхор же не смог уехать от Фиттипальди – максимальный отрыв голландца по ходу гонки не превысил двух секунд, а в самом конце Энцо смог опередить его перед «эской», Ле-Комб, используя DRS.
Обновление: Верхсор был дисквалифицирован спустя несколько часов после гонки за неверную картографию мотора.
Тео Пуршер из ART замкнул тройку призеров – это позволило французу подобраться на семь очков к лидеру сезона Фредерику Вести, который завершил дистанцию седьмым.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Спа (17 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время/Отст.
|1
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|37:30.579
|ДК
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|2.303
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|5.125
|3
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|5.903
|4
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|6.710
|5
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|12.784
|6
|Фредерик Вести
|PREMA Racing
|15.333
|7
|Аюму Иваса
|DAMS
|15.521
|8
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|16.250
|9
|Артур Леклер
|DAMS
|18.454
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