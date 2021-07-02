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Формула 2 Новость

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

Инвестируя в команду Формулы 1, канадский предприниматель параллельно избавляется от непрофильных активов

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

Лоуренс Стролл перестал контролировать команду Prema, в последние годы являющуюся одним из наиболее успешных коллективов в младших формулах (последние два года в Формуле 2 за нее выступает россиянин Роберт Шварцман). Такой вывод можно сделать на основании пресс-релиза, распространенного итальянской командой.

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Стролл-старший никогда не подтверждал, что является фактическим владельцем коллектива, в составе которого его сын Лэнс выиграл итальянский чемпионат Формулы 4 в 2014 году и Евросерию Формулы 3 в 2016-м. Однако в том, что канадец контролировал Prema через одну из своих компаний, были уверены практически все хорошо информированные о происходящем в младших формулах люди.

Новым владельцем Prema стала швейцарская компания DC Racing Solutions. Самым заметным ее гоночным проектом в настоящий момент является команда Iron Lynx, выступающая в гонках GT. В этом году одним из ее пилотов в турнире GT World Challenge Europe является Каллум Илотт, который наряду со Шварцманом является пилотом юниорской программы Ferrari, а в прошлом году сражался с россиянином в гонках Ф2.

Раньше Стролл уже кое-что продавал:

 

 

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Авария в Баку привела к перелому руки у гонщика Ф2

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