В эти выходные в Австрии стартует не только сезон Формулы 1. Вместе с ней в Шпильберг приедут участники Формулы 2 – юниорской гоночной серии, чемпионы которой часто попадают в Ф1. И в 2020 году шансы на чемпионство есть у россиянина Роберта Шварцмана.

Увидеть его в деле можно будет в субботу, 5 июля. Для этого не выключайте телевизор после квалификации и посмотрите первую гонку Формулы 2 на телеканале «Матч! Арена». А в воскресенье, 6 июля, на том же канале зрителей ждет второй заезд молодежного первенства.

Действующий чемпион и вице-чемпион Формулы 2 не смогут выиграть по определению – Ник де Врис перешел в Mercedes Формулы Е, а Николя Латифи готовится дебютировать в Ф1 в составе Williams. Впрочем, присутствие на трассе голландца и канадца вряд ли бы всерьез поменяло общую картину.

Выглядит эта картина так: пилоты, уже имеющие опыт выступлений в Формуле 2, кажутся не слишком быстрыми. Они рискуют быть задвинутыми на второй план группой амбициозных новичков. Самый амбициозный из которых – россиянин Роберт Шварцман.

Скорость + бюджет = Шварцман

Петербуржец, которому в ближайшем сентябре исполнится 21 год, в чезоне-2019 стал чемпионом Формулы 3 – весьма престижного соревнования, от которого до Ф1 два шага по прямой. До Шварцмана этот турнир, раньше называвшийся GP3, выигрывали 9 пилотов. Шесть из них добрались до Формулы 1. Причем никто из этой шестерки не потратил на попадание в чемпионат мира больше двух лет.

Борьба за титул в прошлогодней Формуле 3 завершилась на последнем этапе, однако преимущество россиянина над соперниками было весьма заметным. В частности, вице-чемпиона Роберт опередил на 44 очка. Тот, в свою очередь, смог оторваться от бронзового призера лишь на один-единственный балл.

Фундаментом такого успеха стала не просто скорость, а скорость в сочетании со стабильностью. Шварцман одержал не так и много побед: всего три в 16 гонках. Зато петербуржец чаще, чем соперники, избегал откровенных провалов.

Главные конкуренты Роберта по три-четыре раза за сезон не попадали в первую десятку – с россиянином это случилось только один раз. При этом нельзя сказать, что все для Шварцмана складывалось легко и просто. К примеру, в Австрии в борьбе за лидерство пилот столкнулся с товарищем по команде, получил за это штраф и лишился победы – хотя линию финиша пересек первым. То есть поводы понервничать были – но пилот удержал ситуацию под контролем и в спортивном, и в эмоциональном плане.

После победы в Формуле 3 карьера может забуксовать по единственной причине – из-за отсутствия денег. У Шварцмана таких проблем нет: пилот пользуется поддержкой «программы развития российского автоспорта» SMP Racing. А после ухода одноименной команды из гонок на выносливость Роберт, по сути, не имеет конкурентов в борьбе за статус самого успешного и перспективного гоночного «проекта» Бориса Ротенберга.

К тому же, нельзя забывать, что россиянин является одним из воспитанников Академии Ferrari. И если менеджеры молодежной программы Red Bull запросто могут отправить своего юниора в какой-нибудь экзотический чемпионат вроде японской Суперформулы, итальянцы предпочитают более прямые траектории. Поэтому мало кто сомневался, что следующим шагом для Шварцмана будет Формула 2.

Маттиа Бинотто поздравляет Роберта Шварцмана с победой в чемпионате Формулы 3 Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Сложнее проиграть, чем выиграть

В теории Формула 2 как «прихожая» Формулы 1 просто не может быть слабым чемпионатом. На деле уровень конкуренции здесь постоянно пляшет: турнир представляет собой то увлекательное соревнование между сверхталантливыми гонщиками, то вялые выборы наименее медленного пилота из достаточно богатых.

В 2020 году ситуация ближе ко второму полюсу, чем к первому. Если в ближайшие месяцы судьба как-то и собралась усложнить Роберту жизнь, то явно не подбором соперников. Не верите? Давайте проанализируем, кто же попал в список участников Ф2 в 2020 году:

7 пилотов из Формулы 3 – те, кого Шварцман опередил в прошлом году;

5 пилотов, которые провели в Формуле 2 один сезон. Ни один из них не смог подняться выше седьмого места в общем зачете, что ставит обоснованность их амбиций под вопрос;

6 пилотов, которые провели в Ф2 два сезона или больше. Такие ребята год на четвертый выступлений буквально вымучивают себе место в призовой тройке (как это произошло в прошлом сезоне с Лукой Гьотто), но к этому моменту им самое время думать о поиске хорошо оплачиваемого места в каких-нибудь гонках GT, а совсем не о покорении Формулы 1;

наконец, Рой Ниссани, который за отсутствием конкурентов надежно застолбил себе нишу «самого перспективного израильского гонщика», однако к 25 годам не разу не смог финишировать в гонке Формулы 2 выше десятого места.

Лука Гьотто – самый успешный пилот прошлого сезона, оставшийся в Ф2. В прошлом году одержал 4 победы и стал 3-м в общем зачете. Это было бы круто для новичка – но Гьотто добился этого только на четвертый сезон выступлений Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Плюс к этому Шварцман выступает за одну из сильнейших команд младших формул – Prema. Она провела в Формуле 2 четыре сезона и дважды ее пилоты становились чемпионами.

В момент перехода в новый чемпионат Роберту даже не пришлось менять коллектив – в отличие от своих главных соперников по прошлогодней Формуле 3. Плюс к этому Шварцман будет уже третий год работать с полюбившимся ему инженером Марио Гарджуло. У этой пары уже есть успешный опыт совместной работы при переходе с менее мощной машины на более быструю.

Также не стоит забывать, что в этом сезоне Формула 2 переходит на 18-дюймовые шины. Переход от «дутых» покрышек к низкопрофильным может серьезно повлиять и на работу самой резины, и на нюансы управляемости машины. То есть и здесь Роберту повезло: даже ощутимо более опытные пилоты в чем-то окажутся с российским гонщиком на одном уровне.

Живые факторы риска

Впрочем, заказывать кепки с вышивкой «Роберт Шварцман – чемпион Ф2 2020 года» пока все-таки рано. Прежде всего, один средненький сезон в первой лиге не всегда означает крушение всех надежд: к примеру, Пьер Гасли в свое время начал с восьмого места в общем зачете, а через год уже праздновал завоевание чемпионского титула. Поэтому нельзя исключать сюрпризов, к примеру, от лучшего новичка прошлого года Гуанью Чжоу.

Во-вторых, деля пилотов Формулы 2 на категории, мы забыли посчитать Дэна Тиктума, ровесника Шварцмана и пилота еще одной чрезвычайно авторитетной команды – DAMS. Точнее, «забыли» посчитать – так как ни в один из придуманных нами сегментов британец не попадает.

У Дэна Тиктума тоже есть связи с командой Формулы 1. Британец является пилотом по развитию Williams и регулярно работает на симуляторе британского коллектива Фото: Williams

В прошлом сезоне Тиктума помотало по разным частям света и разным турнирам, нигде он не добился особого успеха, попутно вылетел из юниорской программы Red Bull – и на фоне Шварцмана, методично двигавшегося к титулу в Ф3, эти метания не слишком впечатляли.

Однако можно вспомнить, как два года назад Дэн и Роберт одновременно перешли из Формулы Renault в европейскую Формулу 3. И британец закончил сезон на одну строчку выше россиянина. Поэтому если Тиктум не перегорел и удержит эмоции под контролем, он вполне может стать одним из главных претендентов на титул.

В-третьих, делить боксы в этом году Шварцман будет не с кем-нибудь – а с Миком Шумахером. Который также является одним из подопечных Академии Ferrari, которого Скудерия уже приглашала на тесты болида Формулы 1. Один вид Шумахера-младшего в красном комбинезоне заставляет неровно биться сердца самых разных людей. Слишком велико искушение поверить, что комбинация из Шумахера и Ferrari снова будет невероятно успешной.

Однако пока Шуми-младший не смог продемонстрировать той скорости и тех результатов, которых от него ждали. Позитивными моментами были разве что победа в воскресной гонке на «Хунгароринге» и преимущество над товарищем по команде. Сложно представить, что Prema всерьез начнет ставить Шварцману палки в колеса – но нервозная обстановка сама по себе может стать источником проблем: нарушить привычный рабочий настрой, ухудшить концентрацию, привести к сбоям в самые неподходящие моменты.

Шварцман и Шумахер (на фото они вместе с Маркусом Армстронгом) уже были товарищами по команде в европейской Ф3. Тогда ситуация не особо располагала к конфликтам: Шумахер проводил в серии второй сезон и ехал к титулу – Шварцман же только осваивался в новой для себя категории, и завоеванное в итоге третье место всеми было признано вполне достойным результатом Фото: FIA F3 / Suer

Впрочем, командам Формулы 2 – как и коллективам Формулы 1 – предстоит провести первые 8 этапов турнира за два месяца. При таком плотном графике на дрязги может банально не хватить времени. А вот чтобы закрепить за собой лидерство в команде восьми этапов (обычно они составляют две трети календаря) вполне достаточно.

P.S. Не стоит забывать, что в Формуле 2 в этом году выступят сразу три российских пилота – но шансы на успех Никиты Мазепина и Артема Маркелова выглядят не столь высокими, как у Шварцмана.

Да, оба превосходят петербуржца опытом – особенно Маркелов, у которого на счету больше 130 гонок. Скорее всего, именно это и стало козырем москвича в переговорах с дебютирующей в чемпионате командой HWA. Но переход на новые шины может девальвировать часть имеющегося у Артема опыта. Поэтому возвращение в лидирующую группу (три года назад россиянин стал вице-чемпионом серии) Маркелову не гарантировано.

Никита Мазепин свой первый сезон в Ф2 закончил в конце второй десятки. История того же Маркелова показывает, что это не приговор и с этой стартовой позиции вполне можно дорасти до лидеров. Но потратить на это придется несколько сезонов.