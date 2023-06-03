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Формула 2 / Барселона Отчет о гонке

Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Протеже Mercedes уехал от преследователей в дождь, а затем не оставил им шансов в спринте на три круга по сухой трассе, став сильнейшим второй раз подряд

Меган Уайт
Автор:
Фредерик Вести, PREMA Racing

Фредерик Вести подтвердил, что по праву является лидером нынешнего сезона Формулы 2. Стартовав в субботней гонке с третьей позиции (из-за прошедшего незадолго до начала заезда ливня участники вступили в борьбу с ходу), датский пилот Prema уже на втором круге возглавил гонку – и больше не терял лидерства. 

На мокром асфальте он уехал от преследователей на 5,3 секунды, но вынужден был начинать все сначала, когда в самом конце дистанции пилоты начали переходить на слики, Хуан-Мануэль Корреа улетел на них с трассы, и судьи выпустили машину безопасности. 

Но и тут Вести не дал повода упрекнуть себя, удержался впереди и одержал третью победу в сезоне.

За его спиной главным героем стал Тео Пуршер. Француз из ART столкнулся на первом круге с Аюми Ивасой, после чего на время откатился во вторую половину десятки. 

Но сначала он первым из лидеров решил перейти на слики, а потом блистательно провел на них короткий отрезок после рестарта, обогнав Денниса Хаугера и своего напарника Виктора Мартена. После этого Пуршер погнался было за Вести, но до клетчатого флага лишь успел показать лучшее время круга. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Барселоне (26 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 47'22.796  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 47'23.900 1.104
3 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 47'27.422 4.626
4 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 47'27.980 5.184
5 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 47'28.457 5.661
6 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 47'29.816 7.020
7 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 47'30.282 7.486
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 47'32.660 9.864
9 Monaco Артур Леклер France DAMS 47'33.011 10.215
10 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 47'35.183 12.387
11 France Клемент Новалак Italy Trident 47'35.617 12.821
12 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 47'36.747 13.951
13 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 47'37.125 14.329
14 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 47'37.453 14.657
15 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 47'38.852 16.056
16 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 47'39.718 16.922
17 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 47'43.628 20.832
18 India Куш Майни Spain Campos Racing 48'23.640 1'00.844
19 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 46'06.237 1 Lap
20 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 46'06.748 1 Lap
  United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 8 laps  
  United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 25 laps  
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Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов
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