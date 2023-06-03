Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании
Протеже Mercedes уехал от преследователей в дождь, а затем не оставил им шансов в спринте на три круга по сухой трассе, став сильнейшим второй раз подряд
Фредерик Вести подтвердил, что по праву является лидером нынешнего сезона Формулы 2. Стартовав в субботней гонке с третьей позиции (из-за прошедшего незадолго до начала заезда ливня участники вступили в борьбу с ходу), датский пилот Prema уже на втором круге возглавил гонку – и больше не терял лидерства.
На мокром асфальте он уехал от преследователей на 5,3 секунды, но вынужден был начинать все сначала, когда в самом конце дистанции пилоты начали переходить на слики, Хуан-Мануэль Корреа улетел на них с трассы, и судьи выпустили машину безопасности.
Но и тут Вести не дал повода упрекнуть себя, удержался впереди и одержал третью победу в сезоне.
За его спиной главным героем стал Тео Пуршер. Француз из ART столкнулся на первом круге с Аюми Ивасой, после чего на время откатился во вторую половину десятки.
Но сначала он первым из лидеров решил перейти на слики, а потом блистательно провел на них короткий отрезок после рестарта, обогнав Денниса Хаугера и своего напарника Виктора Мартена. После этого Пуршер погнался было за Вести, но до клетчатого флага лишь успел показать лучшее время круга.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Барселоне (26 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|47'22.796
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|47'23.900
|1.104
|3
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|47'27.422
|4.626
|4
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|47'27.980
|5.184
|5
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|47'28.457
|5.661
|6
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|47'29.816
|7.020
|7
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|47'30.282
|7.486
|8
|Аюму Иваса
|DAMS
|47'32.660
|9.864
|9
|Артур Леклер
|DAMS
|47'33.011
|10.215
|10
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|47'35.183
|12.387
|11
|Клемент Новалак
|Trident
|47'35.617
|12.821
|12
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|47'36.747
|13.951
|13
|Роман Станек
|Trident
|47'37.125
|14.329
|14
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|47'37.453
|14.657
|15
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|47'38.852
|16.056
|16
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|47'39.718
|16.922
|17
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|47'43.628
|20.832
|18
|Куш Майни
|Campos Racing
|48'23.640
|1'00.844
|19
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|46'06.237
|1 Lap
|20
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|46'06.748
|1 Lap
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|8 laps
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|25 laps
|Полные результаты
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