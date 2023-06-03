Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

Фредерик Вести подтвердил, что по праву является лидером нынешнего сезона Формулы 2. Стартовав в субботней гонке с третьей позиции (из-за прошедшего незадолго до начала заезда ливня участники вступили в борьбу с ходу), датский пилот Prema уже на втором круге возглавил гонку – и больше не терял лидерства.

На мокром асфальте он уехал от преследователей на 5,3 секунды, но вынужден был начинать все сначала, когда в самом конце дистанции пилоты начали переходить на слики, Хуан-Мануэль Корреа улетел на них с трассы, и судьи выпустили машину безопасности.

Но и тут Вести не дал повода упрекнуть себя, удержался впереди и одержал третью победу в сезоне.

За его спиной главным героем стал Тео Пуршер. Француз из ART столкнулся на первом круге с Аюми Ивасой, после чего на время откатился во вторую половину десятки.

Но сначала он первым из лидеров решил перейти на слики, а потом блистательно провел на них короткий отрезок после рестарта, обогнав Денниса Хаугера и своего напарника Виктора Мартена. После этого Пуршер погнался было за Вести, но до клетчатого флага лишь успел показать лучшее время круга.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Барселоне (26 кругов)