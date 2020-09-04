Соперник Шварцмана выиграл квалификацию Ф2 в Монце, сам Роберт – 16-й
Результаты 20-ти из 22-х принявших участие в квалификации пилотов уложились в 0,7 секунды
Каллум Илотт, представляющий команду UNI-Virtuosi, стал победителем квалификации очередного этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Монце в рамках Гран При Италии.
Успех британца обещает новый виток интриги в борьбе за чемпионский титул. Напомним, Илотт некоторое время возглавлял общий зачет серии – но на предыдущем этапе в Спа неудачное выступление гонщика и очередная победа Роберта Шварцмана позволили россиянину вернуть себе лидерство в чемпионате.
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На этот раз не слишком удачно выступил сам Шварцман: его квалификационный результат оказался только 16-м. В этом отчасти «виновата» плотность результатов – она оказалась чрезвычайно высокой даже по меркам Ф2, где в одну секунду от времени победителя нередко укладывается два десятка соперников. На этот же раз Джулиано Алези, показавшего 20-й результат, отделило от Илотта семь десятых секунды.
Результат россиянина также мог быть лучше, если бы не самый зрелищный эпизод сессии – авария Мика Шумахера в повороте Аскари. Во второй части связки автомобиль немца занесло (Шварцман в этот момент находился на быстром круге), после чего машина улетела в зону безопасности на внешней стороне поворота и врезалась в отбойник. Квалификация была остановлена и больше не возобновлялась.
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Два других россиянина, выступающих в чемпионате – Никита Мазепин и Артем Маркелов – стали в квалификации 6-м и 21-м соответственно.
Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|2
|Юки Цунода
|Carlin
|0.030
|0.030
|3
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|0.198
|0.168
|4
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|0.271
|0.073
|5
|Рой Ниссани
|Trident
|0.297
|0.026
|6
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|0.338
|0.041
|7
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|0.348
|0.010
|8
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.379
|0.031
|9
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|0.413
|0.034
|10
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|0.444
|0.031
|11
|Юри Випс
|DAMS
|0.452
|0.008
|12
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|0.483
|0.031
|13
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|0.491
|0.008
|14
|Марино Сато
|Trident
|0.605
|0.114
|15
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|0.663
|0.058
|16
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.668
|0.005
|17
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.673
|0.005
|18
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|0.681
|0.008
|19
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|0.694
|0.013
|20
|Джулиано Алези
|HWA AG
|0.697
|0.003
|21
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1.382
|0.685
|22
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1.572
|0.190
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Монца
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов