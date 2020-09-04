Каллум Илотт, представляющий команду UNI-Virtuosi, стал победителем квалификации очередного этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Монце в рамках Гран При Италии.

Успех британца обещает новый виток интриги в борьбе за чемпионский титул. Напомним, Илотт некоторое время возглавлял общий зачет серии – но на предыдущем этапе в Спа неудачное выступление гонщика и очередная победа Роберта Шварцмана позволили россиянину вернуть себе лидерство в чемпионате.

На этот раз не слишком удачно выступил сам Шварцман: его квалификационный результат оказался только 16-м. В этом отчасти «виновата» плотность результатов – она оказалась чрезвычайно высокой даже по меркам Ф2, где в одну секунду от времени победителя нередко укладывается два десятка соперников. На этот же раз Джулиано Алези, показавшего 20-й результат, отделило от Илотта семь десятых секунды.

Результат россиянина также мог быть лучше, если бы не самый зрелищный эпизод сессии – авария Мика Шумахера в повороте Аскари. Во второй части связки автомобиль немца занесло (Шварцман в этот момент находился на быстром круге), после чего машина улетела в зону безопасности на внешней стороне поворота и врезалась в отбойник. Квалификация была остановлена и больше не возобновлялась.

Два других россиянина, выступающих в чемпионате – Никита Мазепин и Артем Маркелов – стали в квалификации 6-м и 21-м соответственно.

Результаты квалификации