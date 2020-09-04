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Формула 2 / Монца / Отчет о квалификации

Соперник Шварцмана выиграл квалификацию Ф2 в Монце, сам Роберт – 16-й

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Соперник Шварцмана выиграл квалификацию Ф2 в Монце, сам Роберт – 16-й
Автор:
, Главный редактор

Результаты 20-ти из 22-х принявших участие в квалификации пилотов уложились в 0,7 секунды

Каллум Илотт, представляющий команду UNI-Virtuosi, стал победителем квалификации очередного этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Монце в рамках Гран При Италии.

Успех британца обещает новый виток интриги в борьбе за чемпионский титул. Напомним, Илотт некоторое время возглавлял общий зачет серии – но на предыдущем этапе в Спа неудачное выступление гонщика и очередная победа Роберта Шварцмана позволили россиянину вернуть себе лидерство в чемпионате.

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На этот раз не слишком удачно выступил сам Шварцман: его квалификационный результат оказался только 16-м. В этом отчасти «виновата» плотность результатов – она оказалась чрезвычайно высокой даже по меркам Ф2, где в одну секунду от времени победителя нередко укладывается два десятка соперников. На этот же раз Джулиано Алези, показавшего 20-й результат, отделило от Илотта семь десятых секунды.

Результат россиянина также мог быть лучше, если бы не самый зрелищный эпизод сессии – авария Мика Шумахера в повороте Аскари. Во второй части связки автомобиль немца занесло (Шварцман в этот момент находился на быстром круге), после чего машина улетела в зону безопасности на внешней стороне поворота и врезалась в отбойник. Квалификация была остановлена и больше не возобновлялась.

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Два других россиянина, выступающих в чемпионате – Никита Мазепин и Артем Маркелов – стали в квалификации 6-м и 21-м соответственно.

Результаты квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi    
2 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 0.030 0.030
3 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 0.198 0.168
4 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 0.271 0.073
5 Israel Рой Ниссани Italy Trident 0.297 0.026
6 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 0.338 0.041
7 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 0.348 0.010
8 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.379 0.031
9 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 0.413 0.034
10 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 0.444 0.031
11 Estonia Юри Випс France DAMS 0.452 0.008
12 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 0.483 0.031
13 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 0.491 0.008
14 Japan Марино Сато Italy Trident 0.605 0.114
15 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 0.663 0.058
16 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.668 0.005
17 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.673 0.005
18 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 0.681 0.008
19 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 0.694 0.013
20 France Джулиано Алези Germany HWA AG 0.697 0.003
21 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1.382 0.685
22 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1.572 0.190
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монца
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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