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Формула 2 / Новость

«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности

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«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности
Автор:
, редактор

Российский гонщик Ф2 считает, что причина перепада результатов не в нем

Роберт Шварцман начал карьеру в Формуле 2 с двух побед в пяти гонках и возглавлял чемпионат, однако затем его результаты сильно ухудшились. Начиная со Спа он лишь раз за восемь гонок поднялся на подиум, а на двух последних этапах не набрал ни очка. 

Сам пилот не может объяснить такую нестабильность результатов, но надеется исправить ее на двух заключительных этапах в Бахрейне после двухмесячной паузы в календаре.

«Сколько ни думал, так и не понял, почему этапы получились вот такими – с перепадами вверх-вниз, – сказал Шварцман в интервью «Чемпионату». – Нет понимания, что что-то конкретное сделали не так и именно это мешало и на одном этапе, и на другом. Проблемы возникали разные, из-за чего не было результата. Если честно, прямо сейчас мне не хочется об этом думать. В ноябре я вернусь к команде, мы всё поднимем, спокойно проанализируем.

Меня не удивляет, что мы хорошо проехали в начале. Скорее удивляет, почему мы проехали плохо в некоторых дальнейших гонках. Начало было хорошее, всё шло легко и просто. Я сразу понял, как работать с техникой, всё получалось. А потом начало идти не в ту сторону. Это сильно меня беспокоит. Странно это всё… Одно время всё идёт как надо, машина едет, всё получается, а потом всё словно падает из рук.

Я не слишком верю, что что-то происходит конкретно со мной. Знаю, что я достаточно стабильный парень. Да, могу быть на каких-то трассах медленнее, но чтобы так сильно падать вниз-вверх… Это очень странно. Может, надо просто перетерпеть? Серьёзно, не знаю.

Есть много разных версий. Может, мы с командой просто не успевали отдохнуть, поэтому все допускали ошибки».

Сейчас Шварцман занимает пятое место в турнирной таблице, от лидера чемпионата Мика Шумахера отставая на 51 очко. А вот от третьего места Юки Цуноды россиянина отделяет лишь 7 баллов, и именно эту позицию Шварцман назвал своей целью в конце сезона: 

«Первое место сейчас очень далеко, должна произойти целая цепь событий, что-то сверхъестественное, чтобы можно было за него побороться. Но у нас есть хорошие шансы на второе и особенно на третье место. Это безусловная цель».

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Иван Матушкин

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