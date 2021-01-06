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Формула 2 / Новость

Сидоркова выступит в азиатской Формуле 3

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Сидоркова выступит в азиатской Формуле 3
Автор:
, Главный редактор

Пять этапов ближневосточного турнира пройдут в течение трех с небольшим недель

Ирина Сидоркова по полной программе выступит в азиатском чемпионате Формулы 3. Официальное заявление об этом сделано программой SMP Racing, которая в последние годы управляет карьерой гонщицы из Петрозаводска.

Пять этапов турнира пройдут на трассах в Дубае и Абу-Даби, причем в весьма сжатые сроки. Однодневные предсезонные тесты состоятся 27 января, а заключительный этап – уже 18-20 февраля. Российская гонщица будет выступать в составе новой команды Evans GP, основателем которой стал австралийский гонщик Джош Эванс. Еще год назад Эванс работал менеджером в китайской команде Black Arts, которая выиграла азиатскую Формулу 3 в командном зачете и сделала чемпионом своего гонщика Джоуи Алдерса. Кстати, одним из соперников Алдерса тогда был Никита Мазепин – он закончил турнир на 3-й позиции.

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Выступления на Ближнем Востоке станут для Сидорковой неплохой подготовкой к дебюту в женском турнире W Series. Напомним, стать участницей этого чемпионата спортсменка из Петрозаводска должна была еще в прошлом году – однако на фоне пандемии коронавируса организаторы W Series приняли решение отменить проведение турнира полностью. В итоге второй сезон женского чемпионата начнется в конце августа этого года в рамках Гран При Бельгии.

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На счету Сидорковой уже есть выступления за рулем гоночных формул в двух чемпионатах Ф4 – т.н. североевропейском (проводившемся главным образом на российских трассах) и испанском. В первом турнире гонщица дважды поднималась на подиум и стала 6-й в общем зачете, во втором ни разу не смогла финишировать выше 6-го места и закончила сезон на 18-й позиции. Прошлый сезон пилотесса провела в Российской серии кольцевых гонок, где за рулем VW Polo выиграла одну гонку в классе «Туринг-лайт» и стала 9-й в чемпионате России.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Ирина Сидоркова
Автор Кирилл Качнов

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