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Формула 2 / Отчет о тестах

Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби

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Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби
Автор:
, Главный редактор
6 дек. 2019 г., 13:48

Самый быстрый круг второй день подряд остался за швейцарцем Луи Делетразом, однако российский новобранец Формулы 2 снял со своего вчерашнего результата почти две секунды.

На трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби завершился второй день тестов с участием команд Формулы 2. Для многих гонщиков, которые будут выступать в серии в следующем году, эти заезды представляют собой первую пробу сил за рулем новой для спортсменов техники.

Одним из пилотов, впервые опробовавших болиды Ф2, стал Роберт Шварцман, ставший в этом сезоне победителем чемпионата Формулы 3. Первый день тестов пилот программы SMP Racing, который в следующем году будет выступать за команду Prema, закончил только с 14-м временем. Сегодня же петербуржец был одним из лидеров тестов. Более того, за несколько минут до окончания заездов его результат был лучшим – и даже когда швейцарцу Луи Делетразу удалось оттеснить россиянина на второе место, разница между двумя пилотами составила лишь пять сотых секунды.

Делетраз, уже выступающий в Формуле 2 и закончивший чемпионат этого года на 8-й позиции, оказался быстрее всех по итогам обоих тестовых дней – причем сегодня швейцарец, представляющий команду Charouz, улучшил свое вчерашнее время примерно на полсекунды. Шварцман же снял со своего результата почти 2 секунды.

 

Еще один российский пилот – Никита Мазепин, пилотирующий автомобиль коллектива Carlin, замкнул первую тройку, за день отыграв у себя примерно полсекунды. Наконец, Артем Маркелов за рулем болида команды HWA не добился особо прогресса и остался в пятницу на той же 8-й позиции, которую занимал по итогам четверга.

Результаты пятничных заездов можно увидеть здесь.

В субботу на «Яс-Марине» пройдет третий, заключительный день тестов. 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Артем Маркелов , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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