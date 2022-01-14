Шварцмана и Пиастри в Ф2 заменят два юниора Red Bull

Команда Prema, являющаяся лучшим коллективом Формулы 2 в течение двух последних сезонов, объявила свой состав в серии на 2022 год – красно-белыми болидами будут управлять Джехан Дарувала и Деннис Хаугер. Они заменят Оскара Пиастри и Роберта Шварцмана, в прошлом году занявших в чемпионате два первых места.

В то время как Пиастри и Шварцман входят в молодежные программы Alpine и Ferrari соответственно (австралиец уже объявлен запасным пилотом французского коллектива, а россиянин – тест-пилотом Скудерии), Дарувала и Хаугер являются подопечными Red Bull. При этом гонщики находятся на разных стадиях карьеры. 23-летний индийский пилот уже провел в Ф2 два сезона и пока не смог подняться выше 7-го места в общем зачете. В то время как 18-летний Хаугер приходит в новую для себя серию после впечатляющего успеха в Формуле 3, где в прошлом году уверенно лидировал по ходу чуть ли не всего сезона и в итоге стал чемпионом. Причем этот титул норвежец завоевал как раз в составе Prema.

Дарувала провел последние два сезона в коллективе Carlin, однако и для него итальянская команда не станет на сто процентов новой. В 2019 году индиец выступал за Prema в Формуле 3, будучи товарищем по команде Шварцмана – и закончил сезон на 3-м месте (россиянин тогда стал чемпионом).

В последние дни также стало известно, кто будет выступать за Prema в Формуле 3 в этом сезоне. Свое место в команде сохранил Артур Леклер (брат пилота Ф1), для которого этот год станет вторым в категории. Компанию монегаску составят американец Джек Кроуфорд (также «оставшийся на второй год») и действующий чемпион итальянской Формулы 4 британец Оливер Бирман.