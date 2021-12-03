Шварцман стал вторым в квалификации в Джидде
Обладателем поула стал напарник российского гонщика Оскар Пиастри
Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри выиграл в Саудовской Аравии четвертую квалификацию подряд. В третьей гонке этапа, которая пройдет в воскресенье, он стартует с первого ряда вместе с россиянином Робертом Шварцманом.
Шварцман стал быстрейшим в тренировке и показал лучшее время в первой половине квалификации, на сотые доли секунды превзойдя Тео Пуршера. Но в последней попытке перед завершением сессии он не смог превзойти время Пиастри, проиграв 0,165 секунды.
Гуаньюй Чжоу, с которым Шварцман сейчас ведет борьбу за второе место в общем зачете, показал только шестой результат. Впрочем, это позволит ему стартовать с четвертого места, впереди Шварцмана и Пиастри в первой субботней гонке, где используется реверсивная решетка.
Интересно, что лидеры Формулы 2 проехали трассу в Джидде за минуту и 41 секунду. Для сравнения, лучшие времена круга на сегодняшней тренировке Формулы 1 были около 1 минуты и 30 секунд. Таким образом, в Саудовской Аравии мы можем говорить о том, что разница между Ф1 и Ф2 значительно ниже, чем на других трассах.
Сессия проходила уже после заката Солнца, и температура на трассе упала с 36 до 31 градуса. Заезд завершился без происшествий, несли не считать прокола у машины Дена Тиктума.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|1
|Оскар Пиастри
|1'40.878
|2
|Роберт Шварцман
|1'41.043
|0.165
|3
|Тео Пуршер
|1'41.218
|0.340
|4
|Кристиан Лундгор
|1'41.297
|0.419
|5
|Фелипе Другович
|1'41.302
|0.424
|6
|Гуаньюй Чжоу
|1'41.350
|0.472
|7
|Ральф Бошунг
|1'41.532
|0.654
|8
|Юри Випс
|1'41.610
|0.732
|9
|Маркус Армстронг
|1'41.618
|0.740
|10
|Лайам Лоусон
|1'41.619
|0.741
|11
|Джехан Дарувала
|1'41.861
|0.983
|12
|Клемент Новалак
|1'41.890
|1.012
|13
|Даниэль Тиктум
|1'41.960
|1.082
|14
|Бент Вискал
|1'41.972
|1.094
|15
|Рой Ниссани
|1'42.076
|1.198
|16
|Джек Дуэн
|1'42.114
|1.236
|17
|Марино Сато
|1'42.466
|1.588
|18
|Энцо Фиттипальди
|1'42.870
|1.992
|19
|Оливер Калдуэлл
|1'42.919
|2.041
|20
|Гильерме Самайя
|1'43.422
|2.544
|21
|Логан Сарджент
|1'43.481
|2.603
|Алессио Деледда
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