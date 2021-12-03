Шварцман стал вторым в квалификации в Джидде

Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри выиграл в Саудовской Аравии четвертую квалификацию подряд. В третьей гонке этапа, которая пройдет в воскресенье, он стартует с первого ряда вместе с россиянином Робертом Шварцманом.

Шварцман стал быстрейшим в тренировке и показал лучшее время в первой половине квалификации, на сотые доли секунды превзойдя Тео Пуршера. Но в последней попытке перед завершением сессии он не смог превзойти время Пиастри, проиграв 0,165 секунды.

Гуаньюй Чжоу, с которым Шварцман сейчас ведет борьбу за второе место в общем зачете, показал только шестой результат. Впрочем, это позволит ему стартовать с четвертого места, впереди Шварцмана и Пиастри в первой субботней гонке, где используется реверсивная решетка.

Интересно, что лидеры Формулы 2 проехали трассу в Джидде за минуту и 41 секунду. Для сравнения, лучшие времена круга на сегодняшней тренировке Формулы 1 были около 1 минуты и 30 секунд. Таким образом, в Саудовской Аравии мы можем говорить о том, что разница между Ф1 и Ф2 значительно ниже, чем на других трассах.

Сессия проходила уже после заката Солнца, и температура на трассе упала с 36 до 31 градуса. Заезд завершился без происшествий, несли не считать прокола у машины Дена Тиктума.