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Формула 2 / Джидда Отчет о квалификации

Шварцман стал вторым в квалификации в Джидде

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Обладателем поула стал напарник российского гонщика Оскар Пиастри

Шварцман стал вторым в квалификации в Джидде

Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри выиграл в Саудовской Аравии четвертую квалификацию подряд. В третьей гонке этапа, которая пройдет в воскресенье, он стартует с первого ряда вместе с россиянином Робертом Шварцманом. 

Шварцман стал быстрейшим в тренировке и показал лучшее время в первой половине квалификации, на сотые доли секунды превзойдя Тео Пуршера. Но в последней попытке перед завершением сессии он не смог превзойти время Пиастри, проиграв 0,165 секунды.

Гуаньюй Чжоу, с которым Шварцман сейчас ведет борьбу за второе место в общем зачете, показал только шестой результат. Впрочем, это позволит ему стартовать с четвертого места, впереди Шварцмана и Пиастри в первой субботней гонке, где используется реверсивная решетка.

Интересно, что лидеры Формулы 2 проехали трассу в Джидде за минуту и 41 секунду. Для сравнения, лучшие времена круга на сегодняшней тренировке Формулы 1 были около 1 минуты и 30 секунд. Таким образом, в Саудовской Аравии мы можем говорить о том, что разница между Ф1 и Ф2 значительно ниже, чем на других трассах. 

Сессия проходила уже после заката Солнца, и температура на трассе упала с 36 до 31 градуса. Заезд завершился без происшествий, несли не считать прокола у машины Дена Тиктума.

Позиция Гонщик Время Отрыв
1 Australia Оскар Пиастри 1'40.878  
2 Russian Federation Роберт Шварцман 1'41.043 0.165
3 France Тео Пуршер 1'41.218 0.340
4 Denmark Кристиан Лундгор 1'41.297 0.419
5 Brazil Фелипе Другович 1'41.302 0.424
6 China Гуаньюй Чжоу 1'41.350 0.472
7 Switzerland Ральф Бошунг 1'41.532 0.654
8 Estonia Юри Випс 1'41.610 0.732
9 New Zealand Маркус Армстронг 1'41.618 0.740
10 New Zealand Лайам Лоусон 1'41.619 0.741
11 India Джехан Дарувала 1'41.861 0.983
12 United Kingdom Клемент Новалак 1'41.890 1.012
13 United Kingdom Даниэль Тиктум 1'41.960 1.082
14 Netherlands Бент Вискал 1'41.972 1.094
15 Israel Рой Ниссани 1'42.076 1.198
16 Australia Джек Дуэн 1'42.114 1.236
17 Japan Марино Сато 1'42.466 1.588
18 Brazil Энцо Фиттипальди 1'42.870 1.992
19 United Kingdom Оливер Калдуэлл 1'42.919 2.041
20 Brazil Гильерме Самайя 1'43.422 2.544
21 United States Логан Сарджент 1'43.481 2.603
  Italy Алессио Деледда    
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