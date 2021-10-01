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Формула 2 / Сочи Новости

Шварцман заподозрил, что его женили в Сочи

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Пилот Формулы 2 рассказал, что во время российского этапа расписался в паспорте своей болельщицы и теперь испытывает сомнения по поводу своего семейного положения

Шварцман заподозрил, что его женили в Сочи

Российский гонщик Формулы 2 Роберт Шварцман написал колонку для сайта чемпионата, в которой рассказал в частности о том, как его принимали российские болельщики на этапе в Сочи.

Среди прочего, Шварцман вспомнил необычную историю о том, как раздавал автографы и ненароком расписался в чужом паспорте.

«Вечером в воскресенье я встречался с болельщиками, и там произошел странный случай, – рассказал Шварцман. – Меня просили оставить автографы, и одна поклонница подала мне свой паспорт – в котором я расписался. И это выглядело странновато. Очень надеюсь, что у девушки не возникнет проблем при прохождении паспортного контроля.

Проблема еще и в том, что в России при регистрации брака в паспорт ставится печать, на которой должны расписаться молодожены. Так что в моем окружении тут же пошли разговоры, что теперь я могу оказаться на ней женат». Стоит отметить, что в реальности на ставящихся в паспорте штампах о браке и разводе подпись ставит только сотрудник отдела ЗАГС. 

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