Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде
Россиянин отыграл одну позицию на трассе, и еще две – благодаря штрафам соперников
Роберт Шварцман закончил на 3-й позиции вторую гонку предпоследнего этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Джидде в рамках Гран При Саудовской Аравии.
Стартовав с 6-го места, петербуржец обогнал Дэна Тиктума на трассе – и еще два места гонщику команды Prema подарили штрафы за маневры с выездом за пределы трассы, которые получили от судей сразу два пилота из первой пятерки.
Все это позволило россиянину увеличить до 10-ти очков преимущество над Гуанью Чжоу в борьбе за 2-е место общего зачета. Китайский пилот после старта с 17-го места добрался до очковой зоны, но заработал лишь один балл.
Лидерами гонки на протяжении всей дистанции были стартовавшие с двух первых позиций Джехан Дарувала и возглавляющий общий зачет Оскар Пиастри. Австралиец, висевший на хвосте у пилота из Индии, по сути стал победителем гонки в момент, когда его соперник получил 5-секундный штраф за срезанный после рестарта 1-й поворот. Однако Пиастри не стал отсиживаться за спиной лидера и за три круга до финиша обогнал Дарувалу на трассе.
После четвертой победы в сезоне отрыв австралийца в общем зачете от Шварцмана вырос до 47-ми баллов. Это значит, что Пиастри может стать чемпионом уже завтра – если выиграет единственную оставшуюся гонку уик-энда, а россиянин финиширует не выше 8-го места. Однако Шварцман завтра явно рассчитывает на результат получше: ведь в воскресном заезде два пилота команды Prema стартуют с первого ряда.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|2
|Бент Вискал
|Trident
|2.521
|2.521
|3
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|3.371
|0.850
|4
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|3.454
|0.083
|5
|Джек Дуэн
|MP Motorsport
|3.598
|0.144
|6
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|3.661
|0.063
|7
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|3.879
|0.218
|8
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|4.128
|0.249
|9
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|4.351
|0.223
|10
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|4.619
|0.268
|11
|Рой Ниссани
|DAMS
|4.813
|0.194
|12
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|6.148
|1.335
|13
|Марино Сато
|Trident
|6.449
|0.301
|14
|Джехан Дарувала
|Carlin
|7.003
|0.554
|15
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|7.243
|0.240
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|Юри Випс
|Hitech Racing
|Логан Сарджент
|HWA Racelab
|Маркус Армстронг
|DAMS
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
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