Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Шварцман поднялся на второе место в общем зачете Ф2
Формула 2 / Джидда Отчет о гонке

Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде

Автор:
, главный редактор

Россиянин отыграл одну позицию на трассе, и еще две – благодаря штрафам соперников

Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде

Роберт Шварцман закончил на 3-й позиции вторую гонку предпоследнего этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Джидде в рамках Гран При Саудовской Аравии.

Стартовав с 6-го места, петербуржец обогнал Дэна Тиктума на трассе – и еще два места гонщику команды Prema подарили штрафы за маневры с выездом за пределы трассы, которые получили от судей сразу два пилота из первой пятерки.

Все это позволило россиянину увеличить до 10-ти очков преимущество над Гуанью Чжоу в борьбе за 2-е место общего зачета. Китайский пилот после старта с 17-го места добрался до очковой зоны, но заработал лишь один балл.

Лидерами гонки на протяжении всей дистанции были стартовавшие с двух первых позиций Джехан Дарувала и возглавляющий общий зачет Оскар Пиастри. Австралиец, висевший на хвосте у пилота из Индии, по сути стал победителем гонки в момент, когда его соперник получил 5-секундный штраф за срезанный после рестарта 1-й поворот. Однако Пиастри не стал отсиживаться за спиной лидера и за три круга до финиша обогнал Дарувалу на трассе.

После четвертой победы в сезоне отрыв австралийца в общем зачете от Шварцмана вырос до 47-ми баллов. Это значит, что Пиастри может стать чемпионом уже завтра – если выиграет единственную оставшуюся гонку уик-энда, а россиянин финиширует не выше 8-го места. Однако Шварцман завтра явно рассчитывает на результат получше: ведь в воскресном заезде два пилота команды Prema стартуют с первого ряда.

Читайте также:
Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam    
2 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 2.521 2.521
3 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 3.371 0.850
4 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 3.454 0.083
5 Australia Джек Дуэн Netherlands MP Motorsport 3.598 0.144
6 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 3.661 0.063
7 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 3.879 0.218
8 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 4.128 0.249
9 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 4.351 0.223
10 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 4.619 0.268
11 Israel Рой Ниссани France DAMS 4.813 0.194
12 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 6.148 1.335
13 Japan Марино Сато Italy Trident 6.449 0.301
14 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 7.003 0.554
15 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 7.243 0.240
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing    
  Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing    
  United States Логан Сарджент HWA Racelab    
  New Zealand Маркус Армстронг France DAMS    
  Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport    
  Italy Алессио Деледда HWA Racelab    
  Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System    
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Шварцман поднялся на второе место в общем зачете Ф2
Предыдущая новость

Шварцман поднялся на второе место в общем зачете Ф2
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации

Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом

Хэмилтон: Red Bull со вчера явно нашли что-то важное Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтон: Red Bull со вчера явно нашли что-то важное

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
Шварцман объяснил поражение в квалификации Джидда
Формула 2

Шварцман объяснил поражение в квалификации

Штайнер: Ремонт «легкого» шасси Мазепина затянулся Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Штайнер: Ремонт «легкого» шасси Мазепина затянулся

Шварцман проведет молодежные тесты Ф1 в составе Haas
Формула 1

Шварцман проведет молодежные тесты Ф1 в составе Haas

Самое важное:

Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде
Формула 2 Формула 2

Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде

Шварцман поднялся на второе место в общем зачете Ф2
Формула 2 Формула 2

Шварцман поднялся на второе место в общем зачете Ф2

Шварцман объяснил поражение в квалификации
Формула 2 Формула 2

Шварцман объяснил поражение в квалификации

Шварцман стал вторым в квалификации в Джидде
Формула 2 Формула 2

Шварцман стал вторым в квалификации в Джидде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.