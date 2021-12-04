Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде

Роберт Шварцман закончил на 3-й позиции вторую гонку предпоследнего этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Джидде в рамках Гран При Саудовской Аравии.

Стартовав с 6-го места, петербуржец обогнал Дэна Тиктума на трассе – и еще два места гонщику команды Prema подарили штрафы за маневры с выездом за пределы трассы, которые получили от судей сразу два пилота из первой пятерки.

Все это позволило россиянину увеличить до 10-ти очков преимущество над Гуанью Чжоу в борьбе за 2-е место общего зачета. Китайский пилот после старта с 17-го места добрался до очковой зоны, но заработал лишь один балл.

Лидерами гонки на протяжении всей дистанции были стартовавшие с двух первых позиций Джехан Дарувала и возглавляющий общий зачет Оскар Пиастри. Австралиец, висевший на хвосте у пилота из Индии, по сути стал победителем гонки в момент, когда его соперник получил 5-секундный штраф за срезанный после рестарта 1-й поворот. Однако Пиастри не стал отсиживаться за спиной лидера и за три круга до финиша обогнал Дарувалу на трассе.

После четвертой победы в сезоне отрыв австралийца в общем зачете от Шварцмана вырос до 47-ми баллов. Это значит, что Пиастри может стать чемпионом уже завтра – если выиграет единственную оставшуюся гонку уик-энда, а россиянин финиширует не выше 8-го места. Однако Шварцман завтра явно рассчитывает на результат получше: ведь в воскресном заезде два пилота команды Prema стартуют с первого ряда.