Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2 Следующая / Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне
Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне

Автор:
, главный редактор

Россиянин смог отыграть две позиции в гонке, но в турнирной таблице опустился на строчку ниже

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне

Роберт Шварцман закончил на 5-м месте воскресную гонку Формулы 2 в Сильверстоуне. Стартовав с 7-й позиции, россиянин сразу же опередил стоявшего впереди и замешкавшегося на разгоне Кристиана Лундгора, а чуть позже отыграл еще одно место, обогнав Фелипе Друговича.

Победу в гонке одержал Гуанью Чжоу, на старте опередивший стоявшего на поул-позиции Оскара Пиастри (который вчера сменил китайца в роли лидера чемпионата). Чуть позже австралиец уступил и 2-ю позицию – во время первой волны пит-стопов преимуществом прогретых шин воспользовался Даниэль Тиктум, переобувшийся на круг раньше соперника.

Впрочем, даже после сравнительно неудачной гонки Пиастри сохранил лидерство в серии, который выигрывает у Чжоу 5 очков. Шварцман со 2-й позиции переместился на 3-ю и уступает лидеру 17 баллов, выигрывая 2 очка у находящегося строчкой ниже Тиктума.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi    
2 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 3.800 3.800
3 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 19.300 15.500
4 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 20.100 0.800
5 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 24.700 4.600
6 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 25.400 0.700
7 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 25.800 0.400
8 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 26.600 0.800
9 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 27.400 0.800
10 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 27.600 0.200
11 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 39.900 12.300
12 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 40.500 0.600
13 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 44.300 3.800
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 47.600 3.300
15 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 47.800 0.200
16 Israel Рой Ниссани France DAMS 49.400 1.600
17 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 51.900 2.500
18 Italy Маттео Наннини Spain Campos Racing 52.300 0.400
19 Japan Марино Сато Italy Trident 53.700 1.400
20 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 1'02.600 8.900
21 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1'30.200 27.600
22 Italy Алессио Деледда HWA Racelab    
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Предыдущая новость

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Следующая новость

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Шины в спринте Ф1 сильно пузырились. Но Вольф всех успокоил

1 ч
2
Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

17 ч
3
Формула 1

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

22 ч
4
Формула 1

Шумахер и Мазепин столкнулись на старте спринта. Кто виноват?

16 ч
5
Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

19 ч
Самое важное:
Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне
F2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

10мин
Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне
F2

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне

41мин
Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2
F2

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

20 ч
Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2
F2

Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2

17 июл. 2021 г.
Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне
F2

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

16 июл. 2021 г.
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Шины в спринте Ф1 сильно пузырились. Но Вольф всех успокоил Гран При Великобритании
Формула 1

Шины в спринте Ф1 сильно пузырились. Но Вольф всех успокоил

Все новые шлемы пилотов Ф1 к гонке в Сильверстоуне Гран При Великобритании
Формула 1

Все новые шлемы пилотов Ф1 к гонке в Сильверстоуне

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом Гран При Великобритании
Формула 1

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне Баку
Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне Сильверстоун
Формула 2

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo
Формула 1

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

Самое читаемое Сегодня

Шины в спринте Ф1 сильно пузырились. Но Вольф всех успокоил
Формула 1 Формула 1

Шины в спринте Ф1 сильно пузырились. Но Вольф всех успокоил

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии
Формула 1 Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

Шумахер и Мазепин столкнулись на старте спринта. Кто виноват?
Формула 1 Формула 1

Шумахер и Мазепин столкнулись на старте спринта. Кто виноват?

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании
Формула 1 Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина
Формула 1 Формула 1

В Haas признались: не знают, как настроить машину под Мазепина

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне
Формула 2 Формула 2

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне

Самое важное:

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне
Формула 2 Формула 2

Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2
Формула 2 Формула 2

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2
Формула 2 Формула 2

Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.