Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне

Роберт Шварцман закончил на 5-м месте воскресную гонку Формулы 2 в Сильверстоуне. Стартовав с 7-й позиции, россиянин сразу же опередил стоявшего впереди и замешкавшегося на разгоне Кристиана Лундгора, а чуть позже отыграл еще одно место, обогнав Фелипе Друговича.

Победу в гонке одержал Гуанью Чжоу, на старте опередивший стоявшего на поул-позиции Оскара Пиастри (который вчера сменил китайца в роли лидера чемпионата). Чуть позже австралиец уступил и 2-ю позицию – во время первой волны пит-стопов преимуществом прогретых шин воспользовался Даниэль Тиктум, переобувшийся на круг раньше соперника.

Впрочем, даже после сравнительно неудачной гонки Пиастри сохранил лидерство в серии, который выигрывает у Чжоу 5 очков. Шварцман со 2-й позиции переместился на 3-ю и уступает лидеру 17 баллов, выигрывая 2 очка у находящегося строчкой ниже Тиктума.