Шварцман закончил 5-м главную гонку Ф2 в Сильверстоуне
Россиянин смог отыграть две позиции в гонке, но в турнирной таблице опустился на строчку ниже
Роберт Шварцман закончил на 5-м месте воскресную гонку Формулы 2 в Сильверстоуне. Стартовав с 7-й позиции, россиянин сразу же опередил стоявшего впереди и замешкавшегося на разгоне Кристиана Лундгора, а чуть позже отыграл еще одно место, обогнав Фелипе Друговича.
Победу в гонке одержал Гуанью Чжоу, на старте опередивший стоявшего на поул-позиции Оскара Пиастри (который вчера сменил китайца в роли лидера чемпионата). Чуть позже австралиец уступил и 2-ю позицию – во время первой волны пит-стопов преимуществом прогретых шин воспользовался Даниэль Тиктум, переобувшийся на круг раньше соперника.
Впрочем, даже после сравнительно неудачной гонки Пиастри сохранил лидерство в серии, который выигрывает у Чжоу 5 очков. Шварцман со 2-й позиции переместился на 3-ю и уступает лидеру 17 баллов, выигрывая 2 очка у находящегося строчкой ниже Тиктума.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|2
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|3.800
|3.800
|3
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|19.300
|15.500
|4
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|20.100
|0.800
|5
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|24.700
|4.600
|6
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|25.400
|0.700
|7
|Юри Випс
|Hitech Racing
|25.800
|0.400
|8
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|26.600
|0.800
|9
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|27.400
|0.800
|10
|Джехан Дарувала
|Carlin
|27.600
|0.200
|11
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|39.900
|12.300
|12
|Маркус Армстронг
|DAMS
|40.500
|0.600
|13
|Бент Вискал
|Trident
|44.300
|3.800
|14
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|47.600
|3.300
|15
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|47.800
|0.200
|16
|Рой Ниссани
|DAMS
|49.400
|1.600
|17
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|51.900
|2.500
|18
|Маттео Наннини
|Campos Racing
|52.300
|0.400
|19
|Марино Сато
|Trident
|53.700
|1.400
|20
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|1'02.600
|8.900
|21
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1'30.200
|27.600
|22
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|Полные результаты
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