Шварцман: Я знаю, что не собрал круг

Роберт Шварцман занял второе место по итогам квалификации в Монте-Карло. Это повторение его лучшего результата в Ф2 – ранее он квалифицировался вторым в прошлом году в Барселоне.

Сессия в Монако была разбита на два сегмента. Роберт показал лучшее время в своей группе, однако его круг оказался медленнее, чем у Тео Пуршера, который в итоге возглавил сводный протокол сессии.

Россиянин был быстрейшим на тренировке, но на своем круге в квалификации почти полсекунды проиграл французу, а после сессии признал, что не смог избежать ошибок в решающей попытке.

«В тренировке машина вела себя очень хорошо, – сказал Шварцман. – Я думаю, у нас был отличный темп. В квалификации машина тоже вела себя нелпохо. Но небольшие изменения температуры чуть сказались. Во время нашей сессии было очень жарко. Утром было прохладнее, и баланс был лучше. Когда стало теплее, машина стала вести себя более непредсказуемо.

Я не знаю, насколько была велика разница между двумя группами, но мне кажется не очень. Возможно, у нас было даже больше сцепления, чем у первой группы. Но я не смог собрать круг. Он получился хорошим, но это не был по-настоящему идеальный круг. Я допустил несколько ошибок и знаю об этом. Возможно, этого времени мне и не хватило [для поула], и теперь надо извлечь из этого урок. Но я все равно доволен, что стал вторым. Это хорошая позиция».

В квалификации первого этапа в Бахрейне Шварцман стал лишь 12-м. Машина россиянина заглохла из-за того, что сам пилот неправильно работал с педалями – и в результате весь уик-энд Роберта оказался испорчен, и в Монако он приехал занимая 12 место в личном зачете.

«Если честно, в Бахрейне у меня тоже были хорошие ощущения от пилотирования, – сказал он, отвечая на вопрос, не испытывает ли чувство облегчения, показав хороший результат. – Там у нас случилась проблема в квалификации, которая сильно сказалась на стартовой позиции. Но я практически уверен, что мы могли бороться за те же позиции в Бахрейне, что и здесь. Я знал, что скорость у нас есть.

К сожалению, случились проблемы. Плюс, я сам допускал ошибки. Но отправляясь сюда, я знал, что если соберу хороший круг, я смогу квалифицироваться высоко. Увы, мне не удалось собрать идеальный круг, но этого было достаточно для второго места».