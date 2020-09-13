Шварцман выпал из первой тройки Формулы 2 после победы Лундгора
Россияне провели воскресную гонку в Муджелло неудачно: ни один из трех российских пилотов не смог попасть в очковую зону
Кристиан Лундгор, выступающий за команду ART, одержал победу в воскресной гонке Формулы 2 в Муджелло. Вторая победа в сезоне помогла пилоту ART выйти на третье место в общем зачете чемпионата, опередив Роберта Шварцмана.
Стартовавший с 3-й позиции датчанин захватил лидерство в первом повороте – и быстро нарастил приличный отрыв от соперников. Эту возможность Лундгору предоставили стартовавший с поула Артем Маркелов (упустив первую позицию, он в начале гонки проигрывал лидеру по секунде с круга) и ехавшие за россиянином пилоты, которые начали атаковать Артема только через несколько кругов после старта.
Маркелов, попав под атаки соперников, в итоге потерял несколько позиций, а потом и вовсе повредил переднее крыло и был вынужден посетить боксы. Одним из обогнавших россиянина при этом стал Мик Шумахер. Немец, который накануне вышел в лидеры чемпионата, стоял на старте заметно выше своих главных соперников – и финиш на 4-й позиции помог гонщику укрепить свое лидерство, почти втрое (с 3-х очков до 8-ти) увеличив свой отрыв от еще недавно возглавлявшего общий зачет Каллума Илотта.
Илотт и Шварцман начали заезд с 12-го и 22-го мест соответственно, и по ходу гонки оба отыгрывали позиции. Сделать это им помогло в том числе столкновение напарников по команде Hitech, в субботу завоевавших победный дубль. Никиту Мазепина на торможении вынесло на внешний радиус первого поворота – и машина россиянина оказалась на траектории болида Луки Гьотто.
После контакта итальянец вылетел с трассы и сошел, из-за чего был активирован режим виртуального сейфти-кара – и несколько пилотов (включая Мазепина) предпочли заехать в боксы на необязательный пит-стоп за новым комплектом шин.
Все эти события позволили Илотту оказаться в очковой зоне, а Роберту Шварцману – в непосредственной близости от нее. Но если британец в итоге смог набрать 4 очка за финиш на 6-м месте, Шварцману ошибка, допущенная в борьбе с Маркусом Армстронгом и приведшая к выезду за пределы трассы, не позволила оказаться в первой восьмерке. В итоге россиянин в общем зачете откатился на 4-ю позицию и проигрывает 21 очко лидеру и 3 балла – занимающему 3-е место Лундгору.
Мазепин и Маркелов после посещения в боксы не смогли вновь пробиться наверх и финишировали на 18-й и 20-й позициях соответственно.
Также в гонке обратили на себя внимание Юри Випс, впервые поднявшийся на подиум в Ф2, и Гуаньюй Чжоу, прорвавшийся на 5-е место с 22-й стартовой позиции.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|15
|2
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|12
|3
|Юри Випс
|DAMS
|10
|4
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|8
|5
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|6
|6
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|4
|7
|Джехан Дарувала
|Carlin
|2
|8
|Марино Сато
|Trident
|1
|9
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|10
|Рой Ниссани
|Trident
|11
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|12
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|13
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|14
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|15
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|16
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|17
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|18
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|19
|Юки Цунода
|Carlin
|20
|Артем Маркелов
|HWA AG
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|Джулиано Алези
|HWA AG
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Муджелло
|Пилоты
|Мик Шумахер , Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов