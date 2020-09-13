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Формула 2 / Муджелло / Отчет о гонке

Шварцман выпал из первой тройки Формулы 2 после победы Лундгора

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Шварцман выпал из первой тройки Формулы 2 после победы Лундгора
Автор:
, Главный редактор

Россияне провели воскресную гонку в Муджелло неудачно: ни один из трех российских пилотов не смог попасть в очковую зону

Кристиан Лундгор, выступающий за команду ART, одержал победу в воскресной гонке Формулы 2 в Муджелло. Вторая победа в сезоне помогла пилоту ART выйти на третье место в общем зачете чемпионата, опередив Роберта Шварцмана.

Стартовавший с 3-й позиции датчанин захватил лидерство в первом повороте – и быстро нарастил приличный отрыв от соперников. Эту возможность Лундгору предоставили стартовавший с поула Артем Маркелов (упустив первую позицию, он в начале гонки проигрывал лидеру по секунде с круга) и ехавшие за россиянином пилоты, которые начали атаковать Артема только через несколько кругов после старта. 

Маркелов, попав под атаки соперников, в итоге потерял несколько позиций, а потом и вовсе повредил переднее крыло и был вынужден посетить боксы. Одним из обогнавших россиянина при этом стал Мик Шумахер. Немец, который накануне вышел в лидеры чемпионата, стоял на старте заметно выше своих главных соперников – и финиш на 4-й позиции помог гонщику укрепить свое лидерство, почти втрое (с 3-х очков до 8-ти) увеличив свой отрыв от еще недавно возглавлявшего общий зачет Каллума Илотта.

Илотт и Шварцман начали заезд с 12-го и 22-го мест соответственно, и по ходу гонки оба отыгрывали позиции. Сделать это им помогло в том числе столкновение напарников по команде Hitech, в субботу завоевавших победный дубль. Никиту Мазепина на торможении вынесло на внешний радиус первого поворота – и машина россиянина оказалась на траектории болида Луки Гьотто.

 

После контакта итальянец вылетел с трассы и сошел, из-за чего был активирован режим виртуального сейфти-кара – и несколько пилотов (включая Мазепина) предпочли заехать в боксы на необязательный пит-стоп за новым комплектом шин.

Все эти события позволили Илотту оказаться в очковой зоне, а Роберту Шварцману – в непосредственной близости от нее. Но если британец в итоге смог набрать 4 очка за финиш на 6-м месте, Шварцману ошибка, допущенная в борьбе с Маркусом Армстронгом и приведшая к выезду за пределы трассы, не позволила оказаться в первой восьмерке. В итоге россиянин в общем зачете откатился на 4-ю позицию и проигрывает 21 очко лидеру и 3 балла – занимающему 3-е место Лундгору.

 

Мазепин и Маркелов после посещения в боксы не смогли вновь пробиться наверх и финишировали на 18-й и 20-й позициях соответственно.

Также в гонке обратили на себя внимание Юри Випс, впервые поднявшийся на подиум в Ф2, и Гуаньюй Чжоу, прорвавшийся на 5-е место с 22-й стартовой позиции.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix     15
2 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System     12
3 Estonia Юри Випс France DAMS     10
4 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam     8
5 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi     6
6 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi     4
7 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin     2
8 Japan Марино Сато Italy Trident     1
9 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam      
10 Israel Рой Ниссани Italy Trident      
11 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix      
12 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System      
13 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing      
14 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport      
15 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport      
16 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing      
17 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS      
18 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing      
19 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin      
20 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG      
  Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing      
  France Джулиано Алези Germany HWA AG      
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Муджелло
Пилоты Мик Шумахер , Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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