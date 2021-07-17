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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2

Автор:
, главный редактор

Отличный старт и ошибка предыдущего лидера общего зачета помогли россиянину переместить на вторую строчку турнирной таблицы

Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2

Роберт Шварцман выиграл первую (из трех) гонок на этапе Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Великобритании.

Стартовавший с 4-й позиции петербуржец отлично выполнил стартовый разгон и вышел из первого поворота лидером гонки. 

Впрочем, поначалу россиянину не удавалось отрываться от соперников из-за двух подряд выездов на трассу автомобиля безопасности (в сумме пилоты провели в режиме сейфти-кара около трети гонки). Причинами были ошибки пилотов, которые приводили к развороту – и требовали эвакуации заглохших машин. Среди выбывших из гонки Гуанью Чжоу, который из-за этого инцидента потерял лидерство в чемпионате.

После того как гонка вошла в привычный ритм, Шварцман за несколько кругов оторвался на секунду от ехавшего вторым Юри Випса, лишив преследователя возможности использовать DRS. Эта ситуация повторилась и во второй половине заезде, когда автомобиль безопасности выехал на трассу в третий раз из-за остановившейся на трассе машины.

Победа вывела Шварцмана на 2-е место в общем зачете. С 81-м очком на счету россиянин уступает 2 балла своему напарнику по команде Prema Оскару Пиастри (который, как и Роберт, по ходу заезда отыграл у соперников 4 позиции).

Вечером в Сильверстоуне состоится вторая гонка, которую петербуржец начнет с 10-й позиции – на поуле при этом будет стоять Рихард Версхор, который финишировал 10-м в утреннем заезде (отобрав позицию у товарища по команде за два с небольшим круга).

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam     15
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 0.900 0.900 12
3 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 2.500 1.600 10
4 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 5.000 2.500 8
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 5.500 0.500 6
6 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 8.400 2.900 4
7 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 11.600 3.200 2
8 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 12.300 0.700 1
9 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 12.700 0.400  
10 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 13.600 0.900  
11 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 14.200 0.600  
12 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 16.600 2.400  
13 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 17.200 0.600  
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 19.300 2.100  
15 Italy Маттео Наннини Spain Campos Racing 20.100 0.800  
16 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 21.000 0.900  
17 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 22.600 1.600  
18 Japan Марино Сато Italy Trident      
19 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System      
20 Italy Алессио Деледда HWA Racelab      
21 Israel Рой Ниссани France DAMS      
22 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi      
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Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

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