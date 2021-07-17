Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2
Отличный старт и ошибка предыдущего лидера общего зачета помогли россиянину переместить на вторую строчку турнирной таблицы
Роберт Шварцман выиграл первую (из трех) гонок на этапе Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Великобритании.
Стартовавший с 4-й позиции петербуржец отлично выполнил стартовый разгон и вышел из первого поворота лидером гонки.
Впрочем, поначалу россиянину не удавалось отрываться от соперников из-за двух подряд выездов на трассу автомобиля безопасности (в сумме пилоты провели в режиме сейфти-кара около трети гонки). Причинами были ошибки пилотов, которые приводили к развороту – и требовали эвакуации заглохших машин. Среди выбывших из гонки Гуанью Чжоу, который из-за этого инцидента потерял лидерство в чемпионате.
После того как гонка вошла в привычный ритм, Шварцман за несколько кругов оторвался на секунду от ехавшего вторым Юри Випса, лишив преследователя возможности использовать DRS. Эта ситуация повторилась и во второй половине заезде, когда автомобиль безопасности выехал на трассу в третий раз из-за остановившейся на трассе машины.
Победа вывела Шварцмана на 2-е место в общем зачете. С 81-м очком на счету россиянин уступает 2 балла своему напарнику по команде Prema Оскару Пиастри (который, как и Роберт, по ходу заезда отыграл у соперников 4 позиции).
Вечером в Сильверстоуне состоится вторая гонка, которую петербуржец начнет с 10-й позиции – на поуле при этом будет стоять Рихард Версхор, который финишировал 10-м в утреннем заезде (отобрав позицию у товарища по команде за два с небольшим круга).
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|15
|2
|Юри Випс
|Hitech Racing
|0.900
|0.900
|12
|3
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|2.500
|1.600
|10
|4
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|5.000
|2.500
|8
|5
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|5.500
|0.500
|6
|6
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|8.400
|2.900
|4
|7
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|11.600
|3.200
|2
|8
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|12.300
|0.700
|1
|9
|Маркус Армстронг
|DAMS
|12.700
|0.400
|10
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|13.600
|0.900
|11
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|14.200
|0.600
|12
|Джехан Дарувала
|Carlin
|16.600
|2.400
|13
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|17.200
|0.600
|14
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|19.300
|2.100
|15
|Маттео Наннини
|Campos Racing
|20.100
|0.800
|16
|Бент Вискал
|Trident
|21.000
|0.900
|17
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|22.600
|1.600
|18
|Марино Сато
|Trident
|19
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|20
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|21
|Рой Ниссани
|DAMS
|22
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
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