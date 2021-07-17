Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2

Роберт Шварцман выиграл первую (из трех) гонок на этапе Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Великобритании.

Стартовавший с 4-й позиции петербуржец отлично выполнил стартовый разгон и вышел из первого поворота лидером гонки.

Впрочем, поначалу россиянину не удавалось отрываться от соперников из-за двух подряд выездов на трассу автомобиля безопасности (в сумме пилоты провели в режиме сейфти-кара около трети гонки). Причинами были ошибки пилотов, которые приводили к развороту – и требовали эвакуации заглохших машин. Среди выбывших из гонки Гуанью Чжоу, который из-за этого инцидента потерял лидерство в чемпионате.

После того как гонка вошла в привычный ритм, Шварцман за несколько кругов оторвался на секунду от ехавшего вторым Юри Випса, лишив преследователя возможности использовать DRS. Эта ситуация повторилась и во второй половине заезде, когда автомобиль безопасности выехал на трассу в третий раз из-за остановившейся на трассе машины.

Победа вывела Шварцмана на 2-е место в общем зачете. С 81-м очком на счету россиянин уступает 2 балла своему напарнику по команде Prema Оскару Пиастри (который, как и Роберт, по ходу заезда отыграл у соперников 4 позиции).

Вечером в Сильверстоуне состоится вторая гонка, которую петербуржец начнет с 10-й позиции – на поуле при этом будет стоять Рихард Версхор, который финишировал 10-м в утреннем заезде (отобрав позицию у товарища по команде за два с небольшим круга).