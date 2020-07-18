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Шварцман выиграл гонку в Венгрии с вибрирующими колесами

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Шварцман выиграл гонку в Венгрии с вибрирующими колесами
Автор:
, Редактор
18 июл. 2020 г., 16:28

Россиянин «оквадратил» резину сразу на выезде с пит-стопа

Россиянин Роберт Шварцман выиграл первую гонку Формулы 2 в Венгрии за счет удачной стратегии. Стартуя 11-м, он смог использовать шины Medium, а в конце гонки на свежем комплекте Soft совершил три успешных обгона.

При этом, на выезде с пит-лейна Шварцман перестарался, стремясь оказаться впереди Каллума Илотта и заблокировал колеса перед первым поворотом. После финиша он признался, что из-за этого колеса его болида на последних кругах сильно вибрировали.

«Я ощущал неприятную вибрацию под конец гонки. При этом на свежей резине я мог ехать очень быстро, благодаря чему и смог одержать победу.

Мы отлично подготовились к этой гонке, продумали отличную стратегию. Конечно, мы не рассчитывали на такой великолепный результат, но знали, что гонка должна сложиться для нас успешно».

Одним из первых после финиша Шварцмана как юниора Ferrari поздравил глава Скудерии Маттиа Бинотто.

 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Хунгароринг
Сессия Гонка 1
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Сергей Иванов

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