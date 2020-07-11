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Формула 2 / Шпильберг II / Отчет о гонке

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

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Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона
Автор:
, Ответственный редактор
11 июл. 2020 г., 17:32

Блистательно выстроив дождевую гонку, россиянин из команды Prema оставил всех соперников далеко позади

Роберт Шварцман стартовал в Шпильберге с шестой позиции – гонку удалось начать лишь после долгой паузы, так как трассу поливал сильный дождь. Поначалу чемпион Ф3 боролся за позиции в середине первой десятки, тогда как лидировал с самого старта Юки Цунода.

Однако из-за проблем с радио японец слишком поздно поехал на пит-стоп, а заминка механиков стоила ему еще нескольких потерянных секунд.

Шварцман же после своей обязательной остановки в боксах поехал быстрее соперников, в борьбе обошел выехавшего впереди него с пит-лейна Каллума Илотта, затем прошел Гуанью Чжоу, и оказался лидером после пит-стопа Цуноды.

 

Юки выехал позади Чжоу, но быстро прошел его и начал отчаянную погоню за Робертом, на глазах сокращая отставание на каждом круге. От трех секунд преимущества Шварцмана быстро остались несколько десятых, но петербуржец не упустил инициативу и уже в третьей гонке Ф2 поднялся на вершину подиума.

Так как Каллум Айлотт финишировал пятым, Роберт опередил его по очкам и вышел в лидеры общего зачета Формулы 2.

Никита Мазепин финишировал 14-м, Артем Маркелов не стартовал в гонке, так как улетел в гравий еще по пути из боксов на решетку.

 
Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam      
2 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 1.500    
3 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 18.200    
4 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 18.300    
5 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 20.700    
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 22.200    
7 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 24.700    
8 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 28.800    
9 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 31.700    
10 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 32.100    
11 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 33.000    
12 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 35.400    
13 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 38.900    
14 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 42.900    
15 Israel Рой Ниссани Italy Trident 53.100    
16 Japan Марино Сато Italy Trident 54.200    
17 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 54.600    
18 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1'02.400    
19 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1'11.400    
20 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1 lap    
21 France Джулиано Алези Germany HWA AG 1 lap    
22 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 36 laps    
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Шпильберг II
Сессия Первая гонка
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Александр Кабановский

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