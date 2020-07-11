Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

Роберт Шварцман стартовал в Шпильберге с шестой позиции – гонку удалось начать лишь после долгой паузы, так как трассу поливал сильный дождь. Поначалу чемпион Ф3 боролся за позиции в середине первой десятки, тогда как лидировал с самого старта Юки Цунода.

Однако из-за проблем с радио японец слишком поздно поехал на пит-стоп, а заминка механиков стоила ему еще нескольких потерянных секунд.

Шварцман же после своей обязательной остановки в боксах поехал быстрее соперников, в борьбе обошел выехавшего впереди него с пит-лейна Каллума Илотта, затем прошел Гуанью Чжоу, и оказался лидером после пит-стопа Цуноды.

Юки выехал позади Чжоу, но быстро прошел его и начал отчаянную погоню за Робертом, на глазах сокращая отставание на каждом круге. От трех секунд преимущества Шварцмана быстро остались несколько десятых, но петербуржец не упустил инициативу и уже в третьей гонке Ф2 поднялся на вершину подиума.

Так как Каллум Айлотт финишировал пятым, Роберт опередил его по очкам и вышел в лидеры общего зачета Формулы 2.

Никита Мазепин финишировал 14-м, Артем Маркелов не стартовал в гонке, так как улетел в гравий еще по пути из боксов на решетку.



