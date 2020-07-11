Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона
Блистательно выстроив дождевую гонку, россиянин из команды Prema оставил всех соперников далеко позади
Роберт Шварцман стартовал в Шпильберге с шестой позиции – гонку удалось начать лишь после долгой паузы, так как трассу поливал сильный дождь. Поначалу чемпион Ф3 боролся за позиции в середине первой десятки, тогда как лидировал с самого старта Юки Цунода.
Однако из-за проблем с радио японец слишком поздно поехал на пит-стоп, а заминка механиков стоила ему еще нескольких потерянных секунд.
Шварцман же после своей обязательной остановки в боксах поехал быстрее соперников, в борьбе обошел выехавшего впереди него с пит-лейна Каллума Илотта, затем прошел Гуанью Чжоу, и оказался лидером после пит-стопа Цуноды.
Юки выехал позади Чжоу, но быстро прошел его и начал отчаянную погоню за Робертом, на глазах сокращая отставание на каждом круге. От трех секунд преимущества Шварцмана быстро остались несколько десятых, но петербуржец не упустил инициативу и уже в третьей гонке Ф2 поднялся на вершину подиума.
Так как Каллум Айлотт финишировал пятым, Роберт опередил его по очкам и вышел в лидеры общего зачета Формулы 2.
Никита Мазепин финишировал 14-м, Артем Маркелов не стартовал в гонке, так как улетел в гравий еще по пути из боксов на решетку.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|2
|Юки Цунода
|Carlin
|1.500
|3
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|18.200
|4
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|18.300
|5
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|20.700
|6
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|22.200
|7
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|24.700
|8
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|28.800
|9
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|31.700
|10
|Шон Гелаэль
|DAMS
|32.100
|11
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|33.000
|12
|Джехан Дарувала
|Carlin
|35.400
|13
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|38.900
|14
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|42.900
|15
|Рой Ниссани
|Trident
|53.100
|16
|Марино Сато
|Trident
|54.200
|17
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|54.600
|18
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1'02.400
|19
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|1'11.400
|20
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1 lap
|21
|Джулиано Алези
|HWA AG
|1 lap
|22
|Артем Маркелов
|HWA AG
|36 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Шпильберг II
|Сессия
|Первая гонка
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Александр Кабановский