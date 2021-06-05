Шварцман впервые в сезоне выиграл гонку Формулы 2

Роберт Шварцман одержал первую в этом году победу в гонках Формулы 2, выиграв первый субботний заезд на трассе в Баку.

Россиянин получил право начать утреннюю гонку с поул-позиции, накануне став 10-м в квалификации. И на старте, и на рестарте (после выезда автомобиля безопасности на 2-м круге для эвакуации поврежденных машин) петербуржец без видимых проблем удерживал лидерство и создавал отрыв от ближайшего соперника.

Роль ближайшего соперника поочередно играли стартовавший со 2-го места Джехан Дарувала, начинавший гонку 3-м лидер чемпионата Гуаньюй Чжоу и прорвавшийся с 6-й стартовой позиции Даниэль Тиктум. В результате на подиум вместе с россиянином поднялись Тиктум и Чжоу.

Причиной выезда автомобиля безопасности в начале гонки стал инцидент с участием сразу 2-х пилотов из первой пятерки чемпионата. Фелипе Другович в 3-м повороте трассы подтолкнул машину Оскара Пиастри, из-за чего австралиец завез во внешний отбойник Лайама Лоусона. В результате два последних гонщика, занимавшие на момент старта 2-е и 5-е места в общем зачете, были вынуждены прекратить борьбу.

Сход Лоусона помог Шварцману отыграть одну позицию в общем зачете, переместившись на 5-е место. Сход Пиастри привел к потере австралийцем 2-го места: теперь ближайшим преследователем лидирующего Чжоу является Тео Пуршер, отстающий от пилота из Китая на 23 очка.