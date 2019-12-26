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Формула 2 / Новость

Шварцман возьмет в Формулу 2 своего гоночного инженера

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Шварцман возьмет в Формулу 2 своего гоночного инженера
Автор:
, Редактор
26 дек. 2019 г., 13:37

По словам российского гонщика, ему очень важно работать с человеком, к которому он уже привык и с которым у него сложилось взаимопонимание.

В 2019 году россиянин Роберт Шварцман выиграл чемпионат Формулы 3, а со следующего года он станет партнером Мика Шумахера в Формуле 2. На встрече с журналистами в Москве Шварцман рассказал, что несмотря на переход в «старшую» серию, он продолжит работать со своим инженером Марио Гарджуло.

«Я оставил своего инженера на третий год, перешел с ним в Ф2, – сказал Шварцман. – Для меня самое важное – это отношения с человеком. Может быть мой инженер не самый гениальный в каких-то технических моментах… Шучу, конечно же он гениален, но есть моменты, в которых он может ошибиться, что-то пропустить. Никто не идеален. Он не может знать всего, даже инженеры Ф1 всего не знают.

Но мы с ним отлично понимаем друг друга. Мне не приходится долго ему что-то объяснять. Я просто говорю, что машину в такой-то момент срывает. Он отвечает: "Ок, я тебя понял, сейчас исправлю".

Этот контакт с инженером очень важен. Я нарабатывал его полгода, не мог с ним работать поначалу. Потом мы немного поменяли метод работы, и дело пошло.

Опыта работы в Формуле 2 у моего инженера нет, но там есть опытный главный инженер, так что основную работу по настройке машины ведет он. А по стратегии мне очень удобно работать со своим старым инженером».

Дополнительная информация: Кирилл Качнов

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Сергей Иванов

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Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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