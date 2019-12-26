Шварцман возьмет в Формулу 2 своего гоночного инженера
По словам российского гонщика, ему очень важно работать с человеком, к которому он уже привык и с которым у него сложилось взаимопонимание.
В 2019 году россиянин Роберт Шварцман выиграл чемпионат Формулы 3, а со следующего года он станет партнером Мика Шумахера в Формуле 2. На встрече с журналистами в Москве Шварцман рассказал, что несмотря на переход в «старшую» серию, он продолжит работать со своим инженером Марио Гарджуло.
«Я оставил своего инженера на третий год, перешел с ним в Ф2, – сказал Шварцман. – Для меня самое важное – это отношения с человеком. Может быть мой инженер не самый гениальный в каких-то технических моментах… Шучу, конечно же он гениален, но есть моменты, в которых он может ошибиться, что-то пропустить. Никто не идеален. Он не может знать всего, даже инженеры Ф1 всего не знают.
Но мы с ним отлично понимаем друг друга. Мне не приходится долго ему что-то объяснять. Я просто говорю, что машину в такой-то момент срывает. Он отвечает: "Ок, я тебя понял, сейчас исправлю".
Этот контакт с инженером очень важен. Я нарабатывал его полгода, не мог с ним работать поначалу. Потом мы немного поменяли метод работы, и дело пошло.
Опыта работы в Формуле 2 у моего инженера нет, но там есть опытный главный инженер, так что основную работу по настройке машины ведет он. А по стратегии мне очень удобно работать со своим старым инженером».
Дополнительная информация: Кирилл Качнов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Сергей Иванов
Шварцман возьмет в Формулу 2 своего гоночного инженера
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