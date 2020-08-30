Шварцман вернулся в лидеры Формулы 2. Соперники россиянина повыносили друг друга с трассы
Пилот, который претендует на место Даниила Квята в Ф1, оказал другому россиянину двойную услугу: сам недобрал очков и выбил с трассы лидера чемпионата!
Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, выиграл воскресную гонку Формулы 2 на трассе в Спа. Победа стала для россиянина уже третьей в сезоне и позволила пилоту программы SMP Racing вернуться на первую строчку общего зачета.
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Соавторами очередного успеха россиянина стали сразу несколько пилотов, поучаствовавших в инцидентах на первых кругах гонки. Причем на радость Шварцману в числе этих пилотов оказались и главные соперники Роберта по борьбе за чемпионский титул.
Первым ошибку допустил Юки Цунода, который благодаря субботней победе поднялся на третье место в общем зачете и приблизился к Шварцману на расстояние нескольких очков. Стартовавший 7-м японский гонщик в первом повороте выехал в асфальтовую зону безопасности и потерял несколько позиций – а вернувшись в борьбу, вынес с трассы лидера общего зачета Каллума Илотта.
Британский гонщик был вынужден сойти с дистанции, а Цунода, добравшись до финиша, оказался в итоговом протоколе 9-м и очков не набрал.
Шварцман, который начал гонку с 4-го места, в этот момент занимал 3-ю позицию – за спиной стартовавшего с поула Роя Ниссани и атаковавшего израильтянина Дэна Тиктума. Атаки закончились зрелищным столкновением, после которого машина Ниссани была разбита об отбойник, а автомобиль Тиктума, в момент аварии пропустившего Шварцмана вперед, заметно потерял темп.
В результате после 4-го круга гонки россиянин по сути не имел конкурентов в борьбе за победу. В момент, когда Тиктум уступил второе место Мику Шумахеру, отрыв Шварцмана от этой группы приближался к 10-ти секундам. В итоге петербуржец одержал уверенную победу и в общем зачете опережает Илотта и Цуноду на 10 и 21 балл соответственно.
Еще два российских пилота, Никита Мазепин и Артем Маркелов, финишировали на 4-м и 8-м местах соответственно. Маркелов, таким образом, впервые в сезоне закончил гонку в очковой зоне.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|15
|2
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|9.025
|9.025
|12
|3
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|11.193
|2.168
|10
|4
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|20.945
|9.752
|8
|5
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|21.907
|0.962
|6
|6
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|25.182
|3.275
|4
|7
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|26.796
|1.614
|2
|8
|Артем Маркелов
|HWA AG
|30.492
|3.696
|1
|9
|Юки Цунода
|Carlin
|30.559
|0.067
|10
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|32.126
|1.567
|11
|Юри Випс
|DAMS
|32.331
|0.205
|12
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|32.832
|0.501
|13
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|33.041
|0.209
|14
|Джулиано Алези
|HWA AG
|33.448
|0.407
|15
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|34.729
|1.281
|16
|Джехан Дарувала
|Carlin
|44.078
|9.349
|17
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1'16.304
|32.226
|Марино Сато
|Trident
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|Рой Ниссани
|Trident
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Спа
|Пилоты
|Рой Ниссани , Роберт Шварцман , Даниэль Тиктум , Юки Цунода
|Автор
|Кирилл Качнов