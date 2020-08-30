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Формула 2 / Спа / Отчет о гонке

Шварцман вернулся в лидеры Формулы 2. Соперники россиянина повыносили друг друга с трассы

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Шварцман вернулся в лидеры Формулы 2. Соперники россиянина повыносили друг друга с трассы
Автор:
, Главный редактор

Пилот, который претендует на место Даниила Квята в Ф1, оказал другому россиянину двойную услугу: сам недобрал очков и выбил с трассы лидера чемпионата!

Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, выиграл воскресную гонку Формулы 2 на трассе в Спа. Победа стала для россиянина уже третьей в сезоне и позволила пилоту программы SMP Racing вернуться на первую строчку общего зачета.

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Соавторами очередного успеха россиянина стали сразу несколько пилотов, поучаствовавших в инцидентах на первых кругах гонки. Причем на радость Шварцману в числе этих пилотов оказались и главные соперники Роберта по борьбе за чемпионский титул.

Первым ошибку допустил Юки Цунода, который благодаря субботней победе поднялся на третье место в общем зачете и приблизился к Шварцману на расстояние нескольких очков. Стартовавший 7-м японский гонщик в первом повороте выехал в асфальтовую зону безопасности и потерял несколько позиций – а вернувшись в борьбу, вынес с трассы лидера общего зачета Каллума Илотта.

 

Британский гонщик был вынужден сойти с дистанции, а Цунода, добравшись до финиша, оказался в итоговом протоколе 9-м и очков не набрал.

Шварцман, который начал гонку с 4-го места, в этот момент занимал 3-ю позицию – за спиной стартовавшего с поула Роя Ниссани и атаковавшего израильтянина Дэна Тиктума. Атаки закончились зрелищным столкновением, после которого машина Ниссани была разбита об отбойник, а автомобиль Тиктума, в момент аварии пропустившего Шварцмана вперед, заметно потерял темп.

 

В результате после 4-го круга гонки россиянин по сути не имел конкурентов в борьбе за победу. В момент, когда Тиктум уступил второе место Мику Шумахеру, отрыв Шварцмана от этой группы приближался к 10-ти секундам. В итоге петербуржец одержал уверенную победу и в общем зачете опережает Илотта и Цуноду на 10 и 21 балл соответственно.

Еще два российских пилота, Никита Мазепин и Артем Маркелов, финишировали на 4-м и 8-м местах соответственно. Маркелов, таким образом, впервые в сезоне закончил гонку в очковой зоне.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam     15
2 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 9.025 9.025 12
3 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 11.193 2.168 10
4 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 20.945 9.752 8
5 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 21.907 0.962 6
6 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 25.182 3.275 4
7 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 26.796 1.614 2
8 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 30.492 3.696 1
9 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 30.559 0.067  
10 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 32.126 1.567  
11 Estonia Юри Випс France DAMS 32.331 0.205  
12 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 32.832 0.501  
13 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 33.041 0.209  
14 France Джулиано Алези Germany HWA AG 33.448 0.407  
15 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 34.729 1.281  
16 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 44.078 9.349  
17 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1'16.304 32.226  
  Japan Марино Сато Italy Trident      
  New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix      
  Israel Рой Ниссани Italy Trident      
  United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi      
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Спа
Пилоты Рой Ниссани , Роберт Шварцман , Даниэль Тиктум , Юки Цунода
Автор Кирилл Качнов

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