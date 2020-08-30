Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, выиграл воскресную гонку Формулы 2 на трассе в Спа. Победа стала для россиянина уже третьей в сезоне и позволила пилоту программы SMP Racing вернуться на первую строчку общего зачета.

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Соавторами очередного успеха россиянина стали сразу несколько пилотов, поучаствовавших в инцидентах на первых кругах гонки. Причем на радость Шварцману в числе этих пилотов оказались и главные соперники Роберта по борьбе за чемпионский титул.

Первым ошибку допустил Юки Цунода, который благодаря субботней победе поднялся на третье место в общем зачете и приблизился к Шварцману на расстояние нескольких очков. Стартовавший 7-м японский гонщик в первом повороте выехал в асфальтовую зону безопасности и потерял несколько позиций – а вернувшись в борьбу, вынес с трассы лидера общего зачета Каллума Илотта.

Британский гонщик был вынужден сойти с дистанции, а Цунода, добравшись до финиша, оказался в итоговом протоколе 9-м и очков не набрал.

Шварцман, который начал гонку с 4-го места, в этот момент занимал 3-ю позицию – за спиной стартовавшего с поула Роя Ниссани и атаковавшего израильтянина Дэна Тиктума. Атаки закончились зрелищным столкновением, после которого машина Ниссани была разбита об отбойник, а автомобиль Тиктума, в момент аварии пропустившего Шварцмана вперед, заметно потерял темп.

В результате после 4-го круга гонки россиянин по сути не имел конкурентов в борьбе за победу. В момент, когда Тиктум уступил второе место Мику Шумахеру, отрыв Шварцмана от этой группы приближался к 10-ти секундам. В итоге петербуржец одержал уверенную победу и в общем зачете опережает Илотта и Цуноду на 10 и 21 балл соответственно.

Еще два российских пилота, Никита Мазепин и Артем Маркелов, финишировали на 4-м и 8-м местах соответственно. Маркелов, таким образом, впервые в сезоне закончил гонку в очковой зоне.

Результаты гонки