Шварцман: У меня целая коллекция мечей из «Звездных войн»
В видеоинтервью пресс-службе чемпионата Ф2 российский гонщик поговорил о пасте, назвал любимый мем и даже станцевал
Пресс-служба чемпионата Формулы 2 опубликовала короткий ролик с участием Роберта Шварцмана – россиянина, который в этом сезоне дебютирует в турнире после прошлогодней победы в чемпионате Формулы 3. В видео из серии Speed date (можно перевести как «Знакомство по-быстрому») пилоты младших формул коротко отвечают на ряд вопросов, чаще всего не связанных с гонками.
Твой любимый фильм?
Обожаю «Звездные войны». Я просто мега-фанат. У меня есть целая коллекция световых мечей – и еще фигурка Дарта Вейдера дома стоит.
Машина мечты?
Ferrari FXX K [суперкар для езды по треку, созданный на базе модели Enzo – флагманской модели марки, выпускавшейся в 2005-2007 годах]. Обожаю ее. Вот еще бы можно было на ней ездить по обычным дорогам – это было бы просто фантастикой.
Твой герой в спорте?
Айртон Сенна. Меня впечатляет его стиль управления машиной. К сожалению, я не застал его в живых, но благодаря тому, что осталось – фильмам, рассказам об Айртоне – он стал просто легендой для меня.
Когда ты начал гоняться?
В четыре года отец привел меня в картинг-центр – но у меня тогда ноги до педалей не доставали. Отец привязал трос к карту, тянул за трос и катал меня таким образом. А гоняться я начал в шесть – и уже тогда понял, что хочу быть гонщиком.
Твоя лучшая гонка?
Одна из прошлогодних гонок на «Поль Рикаре». Я много обгонял и, стартовав с седьмой позиции, в итоге выиграл.
Любимое блюдо?
Паста. Любая. Мне нравятся самые разные сорта.
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Ты предпочитаешь прийти на 20 минут раньше или на 5 минут опоздать?
Предпочитаю прийти заранее – но чаще всего опаздываю.
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С чем у тебя большие проблемы?
С танцами. Мне нравится танцевать – но я в этом полный ноль.
В конце интервью пилот программы SMP Racing согласился продемонстрировать свое любимое танцевальное движение. Так что, нашей расшифровки мало – этот ролик надо посмотреть.
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов