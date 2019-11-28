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Формула 2 / Новость

Шварцман станет напарником Шумахера в Формуле 2

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Шварцман станет напарником Шумахера в Формуле 2
Автор:
Соавтор: Джек Бенион
28 нояб. 2019 г., 09:30

В следующем году чемпион Формулы 3 и гонщик программы SMP Racing Роберт Шварцман поднимется на высшую ступень в иерархии молодежных серий и продолжит выступать в составе Prema.

Ferrari объявила, что гонщики ее Академии Роберт Шварцман и Маркус Армстронг, которые заняли два первых места по итогам прошедшего сезона Формулы 3, в 2020-м дебютируют в Формуле 2.

Россиянин будет выступать в своей прежней команде Prema вместе с сыном семикратного чемпиона Формулы 1 Миком Шумахером, который перед финалом дебютного сезона в Абу-Даби занимает 12-е место в зачете Ф2.

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Вице-чемпион Формулы 3 Армстронг получит место в другой сильной команде – ART Grand Prix. Именно за рулем машин французского коллектива в последние два сезона чемпионами Ф2 становились Джордж Расселл и Ник де Врис.

По информации источников Motorsport.com, напарником Армстронга в будущем году станет один из сильнейших гонщиков Ф3 Кристиан Лундгор из молодежной программы Renault, который дебютирует в Формуле 2 с Trident в эти выходные.

Еще один юниор Скудерии, Каллум Илотт, который проводит дебютный сезон в Ф2 за Sauber Junior Team, в будущем году получит место в одной из лучших команд чемпионата. Британец будет выступать за Virtuosi Racing (бывшей Russian Time), которая занимает второе место в турнирной таблице команд перед финалом чемпионата.

Джулиано Алези, сын экс-пилота Ф1 Жана, будет гоняться в составе команды HWA вместе с россиянином Артемом Маркеловым.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Мик Шумахер , Роберт Шварцман , Маркус Армстронг
Команды Ferrari В Магазин , ART Grand Prix , Prema Powerteam
Автор Денис Буденков

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Абу-Даби

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Тренировка Старт через
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