Шварцман станет напарником Шумахера в Формуле 2

Ferrari объявила, что гонщики ее Академии Роберт Шварцман и Маркус Армстронг, которые заняли два первых места по итогам прошедшего сезона Формулы 3, в 2020-м дебютируют в Формуле 2.

Россиянин будет выступать в своей прежней команде Prema вместе с сыном семикратного чемпиона Формулы 1 Миком Шумахером, который перед финалом дебютного сезона в Абу-Даби занимает 12-е место в зачете Ф2.

Вице-чемпион Формулы 3 Армстронг получит место в другой сильной команде – ART Grand Prix. Именно за рулем машин французского коллектива в последние два сезона чемпионами Ф2 становились Джордж Расселл и Ник де Врис.

По информации источников Motorsport.com, напарником Армстронга в будущем году станет один из сильнейших гонщиков Ф3 Кристиан Лундгор из молодежной программы Renault, который дебютирует в Формуле 2 с Trident в эти выходные.

Еще один юниор Скудерии, Каллум Илотт, который проводит дебютный сезон в Ф2 за Sauber Junior Team, в будущем году получит место в одной из лучших команд чемпионата. Британец будет выступать за Virtuosi Racing (бывшей Russian Time), которая занимает второе место в турнирной таблице команд перед финалом чемпионата.

Джулиано Алези, сын экс-пилота Ф1 Жана, будет гоняться в составе команды HWA вместе с россиянином Артемом Маркеловым.

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Шон Гелаэль остался без места в Prema, но ожидается, что он подпишет контракт с DAMS вместе с экс-юниором Red Bull Дэном Тиктумом.