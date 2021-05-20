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Формула 2 / Монако Отчет о квалификации

Шварцман стал вторым в квалификации Формулы 2 в Монако

Автор:
, Главный редактор

Россиянин проиграл почти полсекунды лучшему времени дня, но повторил свой лучший квалификационный результат

Шварцман стал вторым в квалификации Формулы 2 в Монако

Роберт Шварцман занял 2-е место на квалификации второго этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Монако.

Квалификация проводилась в двух группах, участники каждой из которых находились на трассе в течение 16 минут. При этом в каждой группе распределялись позиции на одной из сторон стартового поля, а на какой именно стороне – определялось путем сравнения лучших времен. Шварцман стал лучшим в своей, второй группе – но уступил почти полсекунды лидеру первой группы, вице-чемпиону Формулы 3 Тео Пуршеру.  

Таким образом, на старте главной гонки уик-энда (она пройдет в субботу во второй половине дня) петербуржец займет 2-е место – а первую, пятничную гонку начнет с 9-й позиции. 

Второе место стало для Шварцмана повторением лучшего квалификационного результата в Ф2. В прошлом году россиянин показал 2-е время на квалификации этапа в Барселоне.

Этап Ф2 в Монако проводится по нестандартному расписанию, которое, в частности, сделает субботу особенно напряженной для гонщиков. Напомним, в этом сезоне каждый этап состоит из трех гонок. В стандартном варианте две коротких гонки проходят в субботу, а более длинная – в воскресенье. В эти выходные в пятницу пройдет один из коротких заездов – а второй (позиции на старте которого определяются по результатам первого) вместе с длинной гонкой состоятся в субботу.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монако
Автор Кирилл Качнов

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