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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о гонке

Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2

Победа в последней гонке сезона досталась Оскару Пиастри

Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2

Оскар Пиастри выиграл последнюю гонку в сезоне Фомулы 2, стартовав в Абу-Даби с Поула. На втором месте финишировал Гуаньюй Чжоу, а россиянин Роберт Шварцман, который почти всю дистанцию шел позади китайца, под конец опустился на пятое место.

Гонка началась с аварии: шедший впереди Шварцмана Джек Дуэн потерял управление и зацепил Лайама Лоусона. Дуэн сошел, Лоусон потерял две позиции, а Шварцман сумел проскочить между ними и стать третьим. На трассу выехал автомобиль безопасности.

 

После того, как он покинул трассу, положение в тройке лидеров не изменилось. В конце восьмого круга Шварцман поехал на обязательный пит-стоп, Чжоу и Пиастри сделали это кругом позже. И андеркат россиянину не удался: он также вернулся позади Чжоу.

За три круга до финиша на трассе был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, который потребовался из-за схода Лайама Лоусона. К этому моменту Шварцмана догнали Тео Пуршер и Фелипе Другович, которые начали гонку на шинах Medium и за пять кругов до финиша сменили их на мягкую резину.

Спустя еще круг режим виртуальной машины безопасности сняли, и оба без особого труда прошли Шварцмана. Тем не менее, заработанных за пятое место очков россиянину хватило для того, чтобы стать вице-чемпионом.

Напомним, что Шварцман уже объявил, что в независимости от того, на каком месте он закончит сезон, после его окончания он покидает Формулу 2. О том, где он проведет 2022 год пока ничего не сообщалось.

Позиция Гонщик Время Отрыв
1 Australia Оскар Пиастри -  
2 China Гуаньюй Чжоу 3.200 3.200
3 Brazil Фелипе Другович 8.200 8.200
4 France Тео Пуршер 9.900 9.900
5 Russian Federation Роберт Шварцман 13.300 13.300
6 United Kingdom Даниэль Тиктум 19.100 19.100
7 New Zealand Маркус Армстронг 19.700 19.700
8 Estonia Юри Випс 22.500 22.500
9 Switzerland Ральф Бошунг 26.400 26.400
10 Netherlands Рихард Версхор 27.200 27.200
11 India Джехан Дарувала 30.000 30.000
12 Netherlands Бент Вискал 32.600 32.600
13 Israel Рой Ниссани 37.300 37.300
14 Switzerland Клемент Новалак 37.800 37.800
15 Denmark Кристиан Лундгор 40.400 40.400
16 Brazil Гильерме Самайя 41.000 41.000
17 Japan Марино Сато 42.300 42.300
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл 43.800 43.800
19 Italy Алессио Деледда 1'20.300 1'20.300
20 New Zealand Лайам Лоусон 4 laps  
  United Kingdom Джейк Хьюз 12 laps  
  Australia Джек Дуэн    
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