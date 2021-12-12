Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2

Оскар Пиастри выиграл последнюю гонку в сезоне Фомулы 2, стартовав в Абу-Даби с Поула. На втором месте финишировал Гуаньюй Чжоу, а россиянин Роберт Шварцман, который почти всю дистанцию шел позади китайца, под конец опустился на пятое место.

Гонка началась с аварии: шедший впереди Шварцмана Джек Дуэн потерял управление и зацепил Лайама Лоусона. Дуэн сошел, Лоусон потерял две позиции, а Шварцман сумел проскочить между ними и стать третьим. На трассу выехал автомобиль безопасности.

После того, как он покинул трассу, положение в тройке лидеров не изменилось. В конце восьмого круга Шварцман поехал на обязательный пит-стоп, Чжоу и Пиастри сделали это кругом позже. И андеркат россиянину не удался: он также вернулся позади Чжоу.

За три круга до финиша на трассе был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, который потребовался из-за схода Лайама Лоусона. К этому моменту Шварцмана догнали Тео Пуршер и Фелипе Другович, которые начали гонку на шинах Medium и за пять кругов до финиша сменили их на мягкую резину.

Спустя еще круг режим виртуальной машины безопасности сняли, и оба без особого труда прошли Шварцмана. Тем не менее, заработанных за пятое место очков россиянину хватило для того, чтобы стать вице-чемпионом.

Напомним, что Шварцман уже объявил, что в независимости от того, на каком месте он закончит сезон, после его окончания он покидает Формулу 2. О том, где он проведет 2022 год пока ничего не сообщалось.