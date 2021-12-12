Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2
Победа в последней гонке сезона досталась Оскару Пиастри
Оскар Пиастри выиграл последнюю гонку в сезоне Фомулы 2, стартовав в Абу-Даби с Поула. На втором месте финишировал Гуаньюй Чжоу, а россиянин Роберт Шварцман, который почти всю дистанцию шел позади китайца, под конец опустился на пятое место.
Гонка началась с аварии: шедший впереди Шварцмана Джек Дуэн потерял управление и зацепил Лайама Лоусона. Дуэн сошел, Лоусон потерял две позиции, а Шварцман сумел проскочить между ними и стать третьим. На трассу выехал автомобиль безопасности.
После того, как он покинул трассу, положение в тройке лидеров не изменилось. В конце восьмого круга Шварцман поехал на обязательный пит-стоп, Чжоу и Пиастри сделали это кругом позже. И андеркат россиянину не удался: он также вернулся позади Чжоу.
За три круга до финиша на трассе был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, который потребовался из-за схода Лайама Лоусона. К этому моменту Шварцмана догнали Тео Пуршер и Фелипе Другович, которые начали гонку на шинах Medium и за пять кругов до финиша сменили их на мягкую резину.
Спустя еще круг режим виртуальной машины безопасности сняли, и оба без особого труда прошли Шварцмана. Тем не менее, заработанных за пятое место очков россиянину хватило для того, чтобы стать вице-чемпионом.
Напомним, что Шварцман уже объявил, что в независимости от того, на каком месте он закончит сезон, после его окончания он покидает Формулу 2. О том, где он проведет 2022 год пока ничего не сообщалось.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|1
|Оскар Пиастри
|-
|2
|Гуаньюй Чжоу
|3.200
|3.200
|3
|Фелипе Другович
|8.200
|8.200
|4
|Тео Пуршер
|9.900
|9.900
|5
|Роберт Шварцман
|13.300
|13.300
|6
|Даниэль Тиктум
|19.100
|19.100
|7
|Маркус Армстронг
|19.700
|19.700
|8
|Юри Випс
|22.500
|22.500
|9
|Ральф Бошунг
|26.400
|26.400
|10
|Рихард Версхор
|27.200
|27.200
|11
|Джехан Дарувала
|30.000
|30.000
|12
|Бент Вискал
|32.600
|32.600
|13
|Рой Ниссани
|37.300
|37.300
|14
|Клемент Новалак
|37.800
|37.800
|15
|Кристиан Лундгор
|40.400
|40.400
|16
|Гильерме Самайя
|41.000
|41.000
|17
|Марино Сато
|42.300
|42.300
|18
|Оливер Калдуэлл
|43.800
|43.800
|19
|Алессио Деледда
|1'20.300
|1'20.300
|20
|Лайам Лоусон
|4 laps
|Джейк Хьюз
|12 laps
|Джек Дуэн
|Полные результаты
Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику
Итоговое положение в общем зачете Формулы 2