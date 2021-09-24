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Формула 2 / Сочи Отчет о квалификации

Шварцман стал седьмым в квалификации в Сочи

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Оскар Пиастри выиграл третий поул подряд

Шварцман стал седьмым в квалификации в Сочи

Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри завоевал в Сочи третий поул в сезоне подряд. Он заработал дополнительные четыре очка и теперь оторвался от ближайшего преследователя Гуаньюя Чжоу на 19 очков.

Именно Чжоу лидировал после первой части квалификации, когда пилоты отправились в боксы, чтобы на свежих комплектах мягкой резины попробовать улучшить свое время. Вернувшись, Пиастри на остывающей трассе сразу показал лучшее время круга, а со второй попытки смог его улучшить. 

Россиянин Роберт Шварцман стал только седьмым. Впрочем, это повторение его лучшего квалификационного результата в этом сезоне. К счастью для Шварцмана, гонки обычно складываются для него успешнее и сейчас он занимает третье место в общем зачете чемпионата.  

По правилам Формулы 2 результаты квалификации определяют стартовый порядок в третьей гонке уик-энда, а в первой десять быстрейших гонщиков стартуют в реверсивном порядке. Таким образом завтра на старте гонки Шварцман будет четвертым, а на первом ряду окажутся Дэн Тиктум и Юри Випс.

Стартовый порядок второй гонки определится реверсом от результатов первой.


Позиция Гонщик Время Отрыв
1 Australia Оскар Пиастри 1'47.465  
2 India Джехан Дарувала 1'47.653 0.188
3 France Тео Пуршер 1'47.891 0.426
4 China Гуаньюй Чжоу 1'47.994 0.529
5 Switzerland Ральф Бошунг 1'48.024 0.559
6 United Kingdom Джейк Хьюз 1'48.073 0.608
7 Russian Federation Роберт Шварцман 1'48.098 0.633
8 New Zealand Лайам Лоусон 1'48.129 0.664
9 Estonia Юри Випс 1'48.139 0.674
10 United Kingdom Даниэль Тиктум 1'48.171 0.706
11 New Zealand Маркус Армстронг 1'48.190 0.725
12 Denmark Кристиан Лундгор 1'48.255 0.790
13 Brazil Фелипе Другович 1'48.286 0.821
14 Germany Давид Бекманн 1'48.428 0.963
15 Netherlands Рихард Версхор 1'48.587 1.122
16 Netherlands Бент Вискал 1'48.662 1.197
17 Germany Лирим Цендели 1'48.785 1.320
18 Israel Рой Ниссани 1'48.989 1.524
19 Brazil Гильерме Самайя 1'49.226 1.761
20 Japan Марино Сато 1'49.339 1.874
21 Brazil Энцо Фиттипальди 1'49.465 2.000
22 Italy Алессио Деледда 1'50.389 2.924
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