Шварцман стал седьмым в квалификации в Сочи
Оскар Пиастри выиграл третий поул подряд
Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри завоевал в Сочи третий поул в сезоне подряд. Он заработал дополнительные четыре очка и теперь оторвался от ближайшего преследователя Гуаньюя Чжоу на 19 очков.
Именно Чжоу лидировал после первой части квалификации, когда пилоты отправились в боксы, чтобы на свежих комплектах мягкой резины попробовать улучшить свое время. Вернувшись, Пиастри на остывающей трассе сразу показал лучшее время круга, а со второй попытки смог его улучшить.
Россиянин Роберт Шварцман стал только седьмым. Впрочем, это повторение его лучшего квалификационного результата в этом сезоне. К счастью для Шварцмана, гонки обычно складываются для него успешнее и сейчас он занимает третье место в общем зачете чемпионата.
По правилам Формулы 2 результаты квалификации определяют стартовый порядок в третьей гонке уик-энда, а в первой десять быстрейших гонщиков стартуют в реверсивном порядке. Таким образом завтра на старте гонки Шварцман будет четвертым, а на первом ряду окажутся Дэн Тиктум и Юри Випс.
Стартовый порядок второй гонки определится реверсом от результатов первой.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|1
|Оскар Пиастри
|1'47.465
|2
|Джехан Дарувала
|1'47.653
|0.188
|3
|Тео Пуршер
|1'47.891
|0.426
|4
|Гуаньюй Чжоу
|1'47.994
|0.529
|5
|Ральф Бошунг
|1'48.024
|0.559
|6
|Джейк Хьюз
|1'48.073
|0.608
|7
|Роберт Шварцман
|1'48.098
|0.633
|8
|Лайам Лоусон
|1'48.129
|0.664
|9
|Юри Випс
|1'48.139
|0.674
|10
|Даниэль Тиктум
|1'48.171
|0.706
|11
|Маркус Армстронг
|1'48.190
|0.725
|12
|Кристиан Лундгор
|1'48.255
|0.790
|13
|Фелипе Другович
|1'48.286
|0.821
|14
|Давид Бекманн
|1'48.428
|0.963
|15
|Рихард Версхор
|1'48.587
|1.122
|16
|Бент Вискал
|1'48.662
|1.197
|17
|Лирим Цендели
|1'48.785
|1.320
|18
|Рой Ниссани
|1'48.989
|1.524
|19
|Гильерме Самайя
|1'49.226
|1.761
|20
|Марино Сато
|1'49.339
|1.874
|21
|Энцо Фиттипальди
|1'49.465
|2.000
|22
|Алессио Деледда
|1'50.389
|2.924
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