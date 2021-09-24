Шварцман стал седьмым в квалификации в Сочи

Лидер общего зачета Формулы 2 Оскар Пиастри завоевал в Сочи третий поул в сезоне подряд. Он заработал дополнительные четыре очка и теперь оторвался от ближайшего преследователя Гуаньюя Чжоу на 19 очков.

Именно Чжоу лидировал после первой части квалификации, когда пилоты отправились в боксы, чтобы на свежих комплектах мягкой резины попробовать улучшить свое время. Вернувшись, Пиастри на остывающей трассе сразу показал лучшее время круга, а со второй попытки смог его улучшить.

Россиянин Роберт Шварцман стал только седьмым. Впрочем, это повторение его лучшего квалификационного результата в этом сезоне. К счастью для Шварцмана, гонки обычно складываются для него успешнее и сейчас он занимает третье место в общем зачете чемпионата.

По правилам Формулы 2 результаты квалификации определяют стартовый порядок в третьей гонке уик-энда, а в первой десять быстрейших гонщиков стартуют в реверсивном порядке. Таким образом завтра на старте гонки Шварцман будет четвертым, а на первом ряду окажутся Дэн Тиктум и Юри Випс.

Стартовый порядок второй гонки определится реверсом от результатов первой.





