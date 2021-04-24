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Формула 2 / Новости

Шварцман стал предпоследним в первый день тестов Ф2 в Барселоне

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Россиянин проиграл почти две секунды юниору Alpine

Шварцман стал предпоследним в первый день тестов Ф2 в Барселоне

Юниор Alpine Кристиан Лундгор установил лучшее время по итогам субботних тестов Формулы 2 в Барселоне. Он менее, чем на две десятых, опередил Фелипе Друговича. Тройку лидеров замкнул Юри Випс.

Россиянин Роберт Шварцман завершил день с предпоследним временем, уступив Лундгору почти две секунды. Лидер сезона Гуанью Чжоу стал шестым, проиграв лидеру полсекунды. 

Пилот Команда Время
1. Кристиан Лундгор ART Grand Prix 1:29.594
2. Фелипе Другович UNI-Vitruosi 1:29.772
3. Юри Випс Hitech GP 1:29.998
4. Лиам Лоусон Hitech GP 1:30.006
5. Лирим Зендели MP Motorsport 1:30.078
6. Гуанью Чжоу UNI-Virtuosi 1:30.083
7. Маркус Армстронг DAMS 1:30.158
8. Ральф Бошунг Campos 1:30.259
9. Оскар Пиастри Prema 1:30.425
10. Рихард Версхоор MP Motorsport 1:30.519
...21. Роберт Шварцман Prema 1:31.435
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«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне

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«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне
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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Иван Матушкин

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