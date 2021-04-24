Шварцман стал предпоследним в первый день тестов Ф2 в Барселоне

Юниор Alpine Кристиан Лундгор установил лучшее время по итогам субботних тестов Формулы 2 в Барселоне. Он менее, чем на две десятых, опередил Фелипе Друговича. Тройку лидеров замкнул Юри Випс.

Россиянин Роберт Шварцман завершил день с предпоследним временем, уступив Лундгору почти две секунды. Лидер сезона Гуанью Чжоу стал шестым, проиграв лидеру полсекунды.

Пилот Команда Время 1. Кристиан Лундгор ART Grand Prix 1:29.594 2. Фелипе Другович UNI-Vitruosi 1:29.772 3. Юри Випс Hitech GP 1:29.998 4. Лиам Лоусон Hitech GP 1:30.006 5. Лирим Зендели MP Motorsport 1:30.078 6. Гуанью Чжоу UNI-Virtuosi 1:30.083 7. Маркус Армстронг DAMS 1:30.158 8. Ральф Бошунг Campos 1:30.259 9. Оскар Пиастри Prema 1:30.425 10. Рихард Версхоор MP Motorsport 1:30.519 ...21. Роберт Шварцман Prema 1:31.435