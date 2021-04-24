Шварцман стал предпоследним в первый день тестов Ф2 в Барселоне

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Юниор Alpine Кристиан Лундгор установил лучшее время по итогам субботних тестов Формулы 2 в Барселоне. Он менее, чем на две десятых, опередил Фелипе Друговича. Тройку лидеров замкнул Юри Випс.
Россиянин Роберт Шварцман завершил день с предпоследним временем, уступив Лундгору почти две секунды. Лидер сезона Гуанью Чжоу стал шестым, проиграв лидеру полсекунды.
|Пилот
|Команда
|Время
|1. Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1:29.594
|2. Фелипе Другович
|UNI-Vitruosi
|1:29.772
|3. Юри Випс
|Hitech GP
|1:29.998
|4. Лиам Лоусон
|Hitech GP
|1:30.006
|5. Лирим Зендели
|MP Motorsport
|1:30.078
|6. Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|1:30.083
|7. Маркус Армстронг
|DAMS
|1:30.158
|8. Ральф Бошунг
|Campos
|1:30.259
|9. Оскар Пиастри
|Prema
|1:30.425
|10. Рихард Версхоор
|MP Motorsport
|1:30.519
|...21. Роберт Шварцман
|Prema
|1:31.435
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Иван Матушкин