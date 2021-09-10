Формула 2 / Монца Отчет о квалификации
Шварцман стал лишь 12-м в квалификации Ф2 в Монце
Автор: Кирилл Качнов , главный редактор
Россиянин пропустил вперед всех гонщиков, с которыми ведет борьбу за призовые места в общем зачете
Роберт Шварцман, выступающий в составе команды Prema, показал 12-й результат на квалификации итальянского этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Монце. Таким образом, с этой позиции россиянин начнет две из трех гонок сезона – утреннюю субботнюю и воскресную. Стартовое поле дневной субботней гонки, напомним, будет сформировано по результатам утренней (при этом первая десятка будет перевернута).
Победителем квалификации во второй раз подряд стал напарник Шварцмана – лидирующий в серии Оскар Пиастри. Австралиец показал лучшее время круга в каждой из двух попыток. Но если в первый раз Пиастри опередил ближайшего преследователя на две десятых, то в конце сессии судьбу поула решили всего четыре сотых.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|2
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.041
|0.041
|3
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.057
|0.016
|4
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|0.184
|0.127
|5
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|0.210
|0.026
|6
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|0.354
|0.144
|7
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|0.387
|0.033
|8
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|0.442
|0.055
|9
|Юри Випс
|Hitech Racing
|0.476
|0.034
|10
|Давид Бекманн
|Campos Racing
|0.500
|0.024
|11
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|0.686
|0.186
|12
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.743
|0.057
|13
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|0.766
|0.023
|14
|Марино Сато
|Trident
|0.824
|0.058
|15
|Рой Ниссани
|DAMS
|0.832
|0.008
|16
|Джейк Хьюз
|HWA Racelab
|0.844
|0.012
|17
|Маркус Армстронг
|DAMS
|0.855
|0.011
|18
|Бент Вискал
|Trident
|0.881
|0.026
|19
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|0.956
|0.075
|20
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|0.994
|0.038
|21
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|1.279
|0.285
|22
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|1.995
|0.716
|Полные результаты
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Шварцман стал лишь 12-м в квалификации Ф2 в Монце
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