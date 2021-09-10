Шварцман стал лишь 12-м в квалификации Ф2 в Монце

Роберт Шварцман, выступающий в составе команды Prema, показал 12-й результат на квалификации итальянского этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Монце. Таким образом, с этой позиции россиянин начнет две из трех гонок сезона – утреннюю субботнюю и воскресную. Стартовое поле дневной субботней гонки, напомним, будет сформировано по результатам утренней (при этом первая десятка будет перевернута).

Победителем квалификации во второй раз подряд стал напарник Шварцмана – лидирующий в серии Оскар Пиастри. Австралиец показал лучшее время круга в каждой из двух попыток. Но если в первый раз Пиастри опередил ближайшего преследователя на две десятых, то в конце сессии судьбу поула решили всего четыре сотых.