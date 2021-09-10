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Формула 2 / Монца Отчет о квалификации

Шварцман стал лишь 12-м в квалификации Ф2 в Монце

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, главный редактор

Россиянин пропустил вперед всех гонщиков, с которыми ведет борьбу за призовые места в общем зачете

Шварцман стал лишь 12-м в квалификации Ф2 в Монце

Роберт Шварцман, выступающий в составе команды Prema, показал 12-й результат на квалификации итальянского этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Монце. Таким образом, с этой позиции россиянин начнет две из трех гонок сезона – утреннюю субботнюю и воскресную. Стартовое поле дневной субботней гонки, напомним, будет сформировано по результатам утренней (при этом первая десятка будет перевернута).

Победителем квалификации во второй раз подряд стал напарник Шварцмана – лидирующий в серии Оскар Пиастри. Австралиец показал лучшее время круга в каждой из двух попыток. Но если в первый раз Пиастри опередил ближайшего преследователя на две десятых, то в конце сессии судьбу поула решили всего четыре сотых.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam    
2 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.041 0.041
3 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.057 0.016
4 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 0.184 0.127
5 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 0.210 0.026
6 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 0.354 0.144
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 0.387 0.033
8 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 0.442 0.055
9 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 0.476 0.034
10 Germany Давид Бекманн Spain Campos Racing 0.500 0.024
11 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 0.686 0.186
12 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.743 0.057
13 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 0.766 0.023
14 Japan Марино Сато Italy Trident 0.824 0.058
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 0.832 0.008
16 United Kingdom Джейк Хьюз HWA Racelab 0.844 0.012
17 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 0.855 0.011
18 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 0.881 0.026
19 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 0.956 0.075
20 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 0.994 0.038
21 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 1.279 0.285
22 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 1.995 0.716
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