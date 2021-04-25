Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне

На трассе в Барселоне закончились трехдневные тесты команд Формулы 2.

В первой половине дня большинство участников сосредоточились на имитации квалификационных попыток с использованием резины средней жесткости (этот, еще не использовавшийся в гонках тип был самым мягким из двух доступных по ходу тестов составов). Неудивительно, что именно в эти часы многие гонщики показали свои лучшие времена за три дня заездов. А Фелипе Другович, выступающий за команду UNI-Virtuosi, показал лучшее время тестов.

Лучшее время россиянина Роберта Шварцмана, также показанное сегодня в первой половине дня, оказалось на 0,546 с хуже результата Друговича. Это обеспечило россиянину 7-ю строчку по итогам воскресенья и 9-ю – по итогам тестов в целом.

Пилот/команда Утро 23.04 День 23.04 Утро 24.04 День 24.04 Утро 25.04 День 25.04 1 Фелипе Другович

UNI-Virtuosi 1'29.772

26 1'31.075

43 1'28.544

45 1'30.837

59 1'27.945

21 1'34.709

45 2 Оскар Пиастри

Prema Racing 1'30.425

21 1'31.350

24 1'29.059

25 1'34.907

41 1'28.105

23 1'33.816

57 3 Рихард Версхор

MP Motorsport 1'30.519

40 1'30.165

45 1'28.280

51 1'29.951

35 1'28.972

35 1'34.540

37 4 Кристиан Лундгор

ART Grand Prix 1'29.594

34 1'29.827

45 1'28.805

49 1'33.557

61 1'28.285

43 1'35.106

50 5 Лайам Лоусон

Hitech Grand Prix 1'30.006

26 1'30.739

41 1'28.810

40 1'34.658

49 1'28.422

39 1'33.782

24 6 Юри Випс

Hitech Grand Prix 1'29.988

26 1'30.956

39 1'28.872

53 1'34.668

51 1'28.433

25 1'34.883

45 7 Ральф Бошунг

Campos Racing 1'30.259

31 1'30.755

41 1'28.474

32 1'34.356

41 1'28.992

21 1'34.502

57 8 Тео Пуршер

ART Grand Prix 1'30.738

33 1'30.167

42 1'28.766

48 1'34.497

59 1'28.484

44 1'34.308

49 9 Роберт Шварцман

Prema Racing 1'31.435

27 1'31.440

23 1'29.260

24 1'34.363

44 1'28.491

31 1'33.572

50 10 Маркус Армстронг

DAMS 1'30.158

26 1'30.617

46 1'28.670

35 1'35.270

50 1'29.678

31 1'33.199

44 11 Бент Вискаал

Trident 1'30.727

33 1'31.198

36 1'28.675

39 1'34.711

43 1'28.736

38 1'30.280

30 12 Рой Ниссани

DAMS 1'30.723

26 1'36.166

14 1'28.698

36 1'34.806

59 1'28.906

33 1'33.529

55 13 Лирим Цендели

MP Motorsport 1'30.078

39 1'30.767

6 1'28.801

41 1'30.928

33 1'28.737

35 1'33.271

47 14 Гуаньюй Чжоу

UNI-Virtuosi 1'30.083

27 1'34.783

51 1'28.880

50 1'35.052

55 1'28.755

24 1'35.088

54 15 Джехан Дарувала

Carlin 1'30.674

31 1'35.511

47 1'28.884

32 1'35.278

39 1'29.032

35 1'34.693

43 16 Джанлука Петекоф

Campos Racing 1'30.882

30 1'31.532

40 1'28.929

37 1'30.684

45 1'28.973

29 1'34.515

43 17 Даниэль Тиктум

Carlin 1'30.598

34 1'35.865

46 1'29.012

34 1'35.607

39 1'28.993

36 1'35.075

44 18 Марино Сато Trident 1'30.727

19 1'34.503

40 1'29.175

32 1'35.196

45 1'29.182

51 1'30.943

22 19 Дэвид Бекманн

Charouz Racing System 1'30.973

32 1'30.824

31 1'30.194

44 1'29.384

37 1'29.744

38 1'35.310

60 20 Гильерме Самайя

Charouz Racing System 1'31.305

31 1'31.575

31 1'30.125

49 1'29.510

36 1'30.166

36 1'35.120

44 21 Маттео Наннини

HWA Racelab 1'30.953

30 1'35.787

35 1'30.855

27 1'31.033

40

6 1'30.346

59 22 Алессио Деледда

HWA Racelab 1'37.100

7 1'34.629

7 1'32.721

26 1'36.174

43 1'32.096

37 1'32.183

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