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Формула 2 / Отчет о тестах

Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне

Автор:
, Главный редактор

Россиянин, как и большинство его соперников, сегодня утром показал свой лучший результат за все три дня заездов

Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне

На трассе в Барселоне закончились трехдневные тесты команд Формулы 2.

В первой половине дня большинство участников сосредоточились на имитации квалификационных попыток с использованием резины средней жесткости (этот, еще не использовавшийся в гонках тип был самым мягким из двух доступных по ходу тестов составов). Неудивительно, что именно в эти часы многие гонщики показали свои лучшие времена за три дня заездов. А Фелипе Другович, выступающий за команду UNI-Virtuosi, показал лучшее время тестов.

Лучшее время россиянина Роберта Шварцмана, также показанное сегодня в первой половине дня, оказалось на 0,546 с хуже результата Друговича. Это обеспечило россиянину 7-ю строчку по итогам воскресенья и 9-ю – по итогам тестов в целом.

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   Пилот/команда 

 Утро

23.04

День

23.04

 Утро

24.04 

День

24.04 

Утро

25.04 

День

25.04 
1 Brazil Фелипе Другович
UNI-Virtuosi		 1'29.772
26		 1'31.075
43		 1'28.544
45		 1'30.837
59		 1'27.945
21		 1'34.709
45
2 Australia Оскар Пиастри
Prema Racing		 1'30.425
21		 1'31.350
24		 1'29.059
25		 1'34.907
41		 1'28.105
23		 1'33.816
57
3 Netherlands Рихард Версхор
MP Motorsport		 1'30.519
40		 1'30.165
45		 1'28.280
51		 1'29.951
35		 1'28.972
35		 1'34.540
37
4 Denmark Кристиан Лундгор
ART Grand Prix		 1'29.594
34		 1'29.827
45		 1'28.805
49		 1'33.557
61		 1'28.285
43		 1'35.106
50
5 New Zealand Лайам Лоусон
Hitech Grand Prix		 1'30.006
26		 1'30.739
41		 1'28.810
40		 1'34.658
49		 1'28.422
39		 1'33.782
24
6 Estonia Юри Випс
Hitech Grand Prix		 1'29.988
26		 1'30.956
39		 1'28.872
53		 1'34.668
51		 1'28.433
25		 1'34.883
45
7 Switzerland Ральф Бошунг
Campos Racing		 1'30.259
31		 1'30.755
41		 1'28.474
32		 1'34.356
41		 1'28.992
21		 1'34.502
57
8 France Тео Пуршер
ART Grand Prix		 1'30.738
33		 1'30.167
42		 1'28.766
48		 1'34.497
59		 1'28.484
44		 1'34.308
49
9 Russian Federation Роберт Шварцман
Prema Racing		 1'31.435
27		 1'31.440
23		 1'29.260
24		 1'34.363
44		 1'28.491
31		 1'33.572
50
10 New Zealand Маркус Армстронг
DAMS		 1'30.158
26		 1'30.617
46		 1'28.670
35		 1'35.270
50		 1'29.678
31		 1'33.199
44
11 Netherlands Бент Вискаал
Trident		 1'30.727
33		 1'31.198
36		 1'28.675
39		 1'34.711
43		 1'28.736
38		 1'30.280
30
12 Israel Рой Ниссани
DAMS		 1'30.723
26		 1'36.166
14		 1'28.698
36		 1'34.806
59		 1'28.906
33		 1'33.529
55
13 Germany Лирим Цендели
MP Motorsport		 1'30.078
39		 1'30.767
6		 1'28.801
41		 1'30.928
33		 1'28.737
35		 1'33.271
47
14 China Гуаньюй Чжоу
UNI-Virtuosi		 1'30.083
27		 1'34.783
51		 1'28.880
50		 1'35.052
55		 1'28.755
24		 1'35.088
54
15 India Джехан Дарувала
Carlin		 1'30.674
31		 1'35.511
47		 1'28.884
32		 1'35.278
39		 1'29.032
35		 1'34.693
43
16 Brazil Джанлука Петекоф
Campos Racing		 1'30.882
30		 1'31.532
40		 1'28.929
37		 1'30.684
45		 1'28.973
29		 1'34.515
43
17 United Kingdom Даниэль Тиктум
Carlin		 1'30.598
34		 1'35.865
46		 1'29.012
34		 1'35.607
39		 1'28.993
36		 1'35.075
44
18

Japan Марино Сато

Trident

 1'30.727
19		 1'34.503
40		 1'29.175
32		 1'35.196
45		 1'29.182
51		 1'30.943
22
19 Germany Дэвид Бекманн
Charouz Racing System		 1'30.973
32		 1'30.824
31		 1'30.194
44		 1'29.384
37		 1'29.744
38		 1'35.310
60
20 Brazil Гильерме Самайя
Charouz Racing System		 1'31.305
31		 1'31.575
31		 1'30.125
49		 1'29.510
36		 1'30.166
36		 1'35.120
44
21 Italy Маттео Наннини
HWA Racelab		 1'30.953
30		 1'35.787
35		 1'30.855
27		 1'31.033
40
6		 1'30.346
59
22 Italy Алессио Деледда
HWA Racelab		 1'37.100
7		 1'34.629
7		 1'32.721
26		 1'36.174
43		 1'32.096
37		 1'32.183
55 
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Шварцман стал предпоследним в первый день тестов Ф2 в Барселоне

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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