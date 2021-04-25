Формула 2 / Отчет о тестах
Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне
Автор: Кирилл Качнов , Главный редактор
Россиянин, как и большинство его соперников, сегодня утром показал свой лучший результат за все три дня заездов
На трассе в Барселоне закончились трехдневные тесты команд Формулы 2.
В первой половине дня большинство участников сосредоточились на имитации квалификационных попыток с использованием резины средней жесткости (этот, еще не использовавшийся в гонках тип был самым мягким из двух доступных по ходу тестов составов). Неудивительно, что именно в эти часы многие гонщики показали свои лучшие времена за три дня заездов. А Фелипе Другович, выступающий за команду UNI-Virtuosi, показал лучшее время тестов.
Лучшее время россиянина Роберта Шварцмана, также показанное сегодня в первой половине дня, оказалось на 0,546 с хуже результата Друговича. Это обеспечило россиянину 7-ю строчку по итогам воскресенья и 9-ю – по итогам тестов в целом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов
Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне
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