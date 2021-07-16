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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о квалификации

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Автор:
, главный редактор

Потеряв контроль над машиной, россиянин помог своему напарнику выиграть квалификацию

Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Роберт Шварцман показал 7-й результат в квалификации этапа Формулы 2, который в эти дни проходит в рамках Гран При Великобритании. 

Россиянин показал 3-е время в первой попытке, а в конце сессии, пытаясь улучшить свой результат, потерял машину в повороте Стоу. Из-за этого квалификация была остановлена красными флагами и больше не возобновлялась. Напомним, в общем зачете Шварцман сейчас находится на 3-м месте, проигрывая 12 очков лидирующему Гуанью Чжоу.

Победителем квалификации стал напарник россиянина по команде Prema Оскар Пиастри, находящийся на 2-й строчке общего зачета. В первой попытке австралиец проехал круг на полсекунды быстрее ближайшего преследователя – и в ситуации, когда вылет Шварцмана испортил быстрые круги многим гонщикам, этого хватило для победы.

Напомним, что в полном соответствии с результатами квалификации формируется стартовая решетка только воскресной гонки. При формировании решетки первой субботней гонки первая десятка будет перевернута: таким образом, Шварцман начнет заезд с 4-й позиции, а на поуле будет стоять Кристиан Лундгор. 

Непосредственно перед квалификацией Ф2 прошла квалификация женского турнира W Series. Россиянка Ирина Сидоркова показала в ней 16-й результат. Напомним, на предыдущем этапе гонщица из Петрозаводска финишировала 2-й и сейчас находится в общем зачете на 4-й строчке.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam    
2 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.221 0.221
3 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 0.405 0.184
4 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 0.554 0.149
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 0.565 0.011
6 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 0.597 0.032
7 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.598 0.001
8 Israel Рой Ниссани France DAMS 0.632 0.034
9 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 0.637 0.005
10 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 0.702 0.065
11 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 0.825 0.123
12 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.829 0.004
13 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 0.918 0.089
14 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 1.041 0.123
15 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1.061 0.020
16 Italy Маттео Наннини Spain Campos Racing 1.196 0.135
17 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 1.331 0.135
18 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 1.441 0.110
19 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 1.452 0.011
20 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 1.904 0.452
21 Japan Марино Сато Italy Trident 1.936 0.032
22 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 3.880 1.944
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