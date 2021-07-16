Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне

Роберт Шварцман показал 7-й результат в квалификации этапа Формулы 2, который в эти дни проходит в рамках Гран При Великобритании.

Россиянин показал 3-е время в первой попытке, а в конце сессии, пытаясь улучшить свой результат, потерял машину в повороте Стоу. Из-за этого квалификация была остановлена красными флагами и больше не возобновлялась. Напомним, в общем зачете Шварцман сейчас находится на 3-м месте, проигрывая 12 очков лидирующему Гуанью Чжоу.

Победителем квалификации стал напарник россиянина по команде Prema Оскар Пиастри, находящийся на 2-й строчке общего зачета. В первой попытке австралиец проехал круг на полсекунды быстрее ближайшего преследователя – и в ситуации, когда вылет Шварцмана испортил быстрые круги многим гонщикам, этого хватило для победы.

Напомним, что в полном соответствии с результатами квалификации формируется стартовая решетка только воскресной гонки. При формировании решетки первой субботней гонки первая десятка будет перевернута: таким образом, Шварцман начнет заезд с 4-й позиции, а на поуле будет стоять Кристиан Лундгор.

Непосредственно перед квалификацией Ф2 прошла квалификация женского турнира W Series. Россиянка Ирина Сидоркова показала в ней 16-й результат. Напомним, на предыдущем этапе гонщица из Петрозаводска финишировала 2-й и сейчас находится в общем зачете на 4-й строчке.