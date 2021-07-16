Шварцман стал 7-м в квалификации Ф2 в Сильверстоуне
Потеряв контроль над машиной, россиянин помог своему напарнику выиграть квалификацию
Роберт Шварцман показал 7-й результат в квалификации этапа Формулы 2, который в эти дни проходит в рамках Гран При Великобритании.
Россиянин показал 3-е время в первой попытке, а в конце сессии, пытаясь улучшить свой результат, потерял машину в повороте Стоу. Из-за этого квалификация была остановлена красными флагами и больше не возобновлялась. Напомним, в общем зачете Шварцман сейчас находится на 3-м месте, проигрывая 12 очков лидирующему Гуанью Чжоу.
Победителем квалификации стал напарник россиянина по команде Prema Оскар Пиастри, находящийся на 2-й строчке общего зачета. В первой попытке австралиец проехал круг на полсекунды быстрее ближайшего преследователя – и в ситуации, когда вылет Шварцмана испортил быстрые круги многим гонщикам, этого хватило для победы.
Напомним, что в полном соответствии с результатами квалификации формируется стартовая решетка только воскресной гонки. При формировании решетки первой субботней гонки первая десятка будет перевернута: таким образом, Шварцман начнет заезд с 4-й позиции, а на поуле будет стоять Кристиан Лундгор.
Непосредственно перед квалификацией Ф2 прошла квалификация женского турнира W Series. Россиянка Ирина Сидоркова показала в ней 16-й результат. Напомним, на предыдущем этапе гонщица из Петрозаводска финишировала 2-й и сейчас находится в общем зачете на 4-й строчке.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|2
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.221
|0.221
|3
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|0.405
|0.184
|4
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|0.554
|0.149
|5
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|0.565
|0.011
|6
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|0.597
|0.032
|7
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.598
|0.001
|8
|Рой Ниссани
|DAMS
|0.632
|0.034
|9
|Юри Випс
|Hitech Racing
|0.637
|0.005
|10
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|0.702
|0.065
|11
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|0.825
|0.123
|12
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.829
|0.004
|13
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|0.918
|0.089
|14
|Маркус Армстронг
|DAMS
|1.041
|0.123
|15
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1.061
|0.020
|16
|Маттео Наннини
|Campos Racing
|1.196
|0.135
|17
|Бент Вискал
|Trident
|1.331
|0.135
|18
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|1.441
|0.110
|19
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|1.452
|0.011
|20
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|1.904
|0.452
|21
|Марино Сато
|Trident
|1.936
|0.032
|22
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|3.880
|1.944
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