Шварцман стал 5-м в воскресной гонке Формулы 2 в Сочи

Роберт Шварцман закончил на 4-й позиции субботнюю гонку Формулы 2 на трассе в Сочи.

Стартовав 7-м, россиянин отыграл у соперников две позиции уже на разгоне к первому повороту – причем опередил в том числе Гуаньюя Чжоу, с которым ведет борьбу за 2-е место в общем зачете чемпионата. На 5-й позиции гонщик программы SMP Racing оставался на протяжении большей части гонки. Ближе к финишу Роберт воспользовался ошибкой Ральфа Бошунга, испортившего шины после жесткой блокировки колес на торможении и после этого уступившего соперникам сразу две позиции.

Результаты гонки позволили Шварцману не только сохранить 3-е место в общем зачете, но и сократить отставание от Чжоу (который после старта с 4-й позиции закончил гонку только на 6-м месте) с 11-ти очков до 7-ми.

Уверенную победу в заезде одержал напарник Шварцмана по команде Prema и лидер общего зачета Оскар Пиастри. Австралиец, в пятницу в третий раз подряд выигравший квалификацию, после старта с поула уверенно довел дело до третьей победы в сезоне. По ходу первой волны пит-стопов (перехода гонщиков, стартовавших на мягких шинах, на более жесткие покрышки) Пиастри опередил было Тео Пуршер, совершивший переобувание на круг позже соперника. Однако прогревший к этому моменту свои шины австралиец догнал и без особых проблем прошел француза.

Победа позволила Пиастри почти вдвое увеличить отрыв от Чжоу в общего зачете чемпионата: с 19 баллов этот отрыв вырос до 36-ти. Судьбу титула и всех остальных позиций в общем зачете решат два последних этапа серии, которые состоятся в декабре на трассах в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.