Шварцман стал 4-м в своей последней квалификации в Ф2
Пятый поул подряд достался лидеру чемпионата Оскару Пиастри
Оскар Пиастри выиграл квалификацию Формулы 2 в Абу-Даби. Это его пятая победа в борьбе за поул подряд, прежде в серии такое удавалось только Шарлю Леклеру в 2017 году.
Россиянин Роберт Шварцман стал только четвертым. В своей последней попытке улучшить результат он не смог собрать чистый круг и показать более быстрое время круга. В итоге впереди Шварцмана оказались Джек Дуэн и соперник Шварцмана в борьбе за второе место в личном зачете Гуаньюй Чжоу.
В первой половине квалификационной сессии Шварцман показал третье время уступив Пиастри и Ральфу Бошунгу. Во второй он с первой попытки стал вторым, проиграв Пиастри всего 0,049 секунды, но с этим временем круга и остался, когда соперники свои результаты улучшили.
Для Шварцмана, Пиастри и Чжоу эта квалификация стала последней в Формуле 2. Чжоу со следующего года станет основным пилотом Alfa Romeo в Формуле 1, Пиастри получил место резервиста Alpine, а Шварцман сам заявил, что в любом случае не останется в серии на третий год.
Напомним, что результаты квалификации формируют стартовую решетку в воскресной гонке. В первой субботней спринтерской гонке первая десятка пилотов стартует в реверсивном порядке от квалификации, а во втором спринте - в реверсивном порядке относительно результатов утренней гонки.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|1
|Оскар Пиастри
|1'35.077
|2
|Джек Дуэн
|1'35.290
|0.213
|3
|Гуаньюй Чжоу
|1'35.348
|0.271
|4
|Роберт Шварцман
|1'35.360
|0.283
|5
|Ральф Бошунг
|1'35.496
|0.419
|6
|Тео Пуршер
|1'35.504
|0.427
|7
|Лайам Лоусон
|1'35.511
|0.434
|8
|Фелипе Другович
|1'35.612
|0.535
|9
|Даниэль Тиктум
|1'35.618
|0.541
|10
|Джехан Дарувала
|1'35.821
|0.744
|11
|Маркус Армстронг
|1'35.855
|0.778
|12
|Кристиан Лундгор
|1'36.016
|0.939
|13
|Рой Ниссани
|1'36.080
|1.003
|14
|Марино Сато
|1'36.241
|1.164
|15
|Юри Випс
|1'36.282
|1.205
|16
|Рихард Версхор
|1'36.293
|1.216
|17
|Бент Вискал
|1'36.312
|1.235
|18
|Джейк Хьюз
|1'36.462
|1.385
|19
|Оливер Калдуэлл
|1'36.570
|1.493
|20
|Клемент Новалак
|1'36.722
|1.645
|21
|Гильерме Самайя
|1'36.741
|1.664
|22
|Алессио Деледда
|1'38.657
|3.580
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