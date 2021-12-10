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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о квалификации

Шварцман стал 4-м в своей последней квалификации в Ф2

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Пятый поул подряд достался лидеру чемпионата Оскару Пиастри

Шварцман стал 4-м в своей последней квалификации в Ф2

Оскар Пиастри выиграл квалификацию Формулы 2 в Абу-Даби. Это его пятая победа в борьбе за поул подряд, прежде в серии такое удавалось только Шарлю Леклеру в 2017 году.

Россиянин Роберт Шварцман стал только четвертым. В своей последней попытке улучшить результат он не смог собрать чистый круг и показать более быстрое время круга. В итоге впереди Шварцмана оказались Джек Дуэн и соперник Шварцмана в борьбе за второе место в личном зачете Гуаньюй Чжоу.

В первой половине квалификационной сессии Шварцман показал третье время уступив Пиастри и Ральфу Бошунгу. Во второй он с первой попытки стал вторым, проиграв Пиастри всего 0,049 секунды, но с этим временем круга и остался, когда соперники свои результаты улучшили.

Для Шварцмана, Пиастри и Чжоу эта квалификация стала последней в Формуле 2. Чжоу со следующего года станет основным пилотом Alfa Romeo в Формуле 1, Пиастри получил место резервиста Alpine, а Шварцман сам заявил, что в любом случае не останется в серии на третий год.

Напомним, что результаты квалификации формируют стартовую решетку в воскресной гонке. В первой субботней спринтерской гонке первая десятка пилотов стартует в реверсивном порядке от квалификации, а во втором спринте - в реверсивном порядке относительно результатов утренней гонки.

Позиция Гонщик Время Отрыв
1 Australia Оскар Пиастри 1'35.077  
2 Australia Джек Дуэн 1'35.290 0.213
3 China Гуаньюй Чжоу 1'35.348 0.271
4 Russian Federation Роберт Шварцман 1'35.360 0.283
5 Switzerland Ральф Бошунг 1'35.496 0.419
6 France Тео Пуршер 1'35.504 0.427
7 New Zealand Лайам Лоусон 1'35.511 0.434
8 Brazil Фелипе Другович 1'35.612 0.535
9 United Kingdom Даниэль Тиктум 1'35.618 0.541
10 India Джехан Дарувала 1'35.821 0.744
11 New Zealand Маркус Армстронг 1'35.855 0.778
12 Denmark Кристиан Лундгор 1'36.016 0.939
13 Israel Рой Ниссани 1'36.080 1.003
14 Japan Марино Сато 1'36.241 1.164
15 Estonia Юри Випс 1'36.282 1.205
16 Netherlands Рихард Версхор 1'36.293 1.216
17 Netherlands Бент Вискал 1'36.312 1.235
18 United Kingdom Джейк Хьюз 1'36.462 1.385
19 United Kingdom Оливер Калдуэлл 1'36.570 1.493
20 Switzerland Клемент Новалак 1'36.722 1.645
21 Brazil Гильерме Самайя 1'36.741 1.664
22 Italy Алессио Деледда 1'38.657 3.580
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