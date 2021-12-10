Шварцман стал 4-м в своей последней квалификации в Ф2

Оскар Пиастри выиграл квалификацию Формулы 2 в Абу-Даби. Это его пятая победа в борьбе за поул подряд, прежде в серии такое удавалось только Шарлю Леклеру в 2017 году.

Россиянин Роберт Шварцман стал только четвертым. В своей последней попытке улучшить результат он не смог собрать чистый круг и показать более быстрое время круга. В итоге впереди Шварцмана оказались Джек Дуэн и соперник Шварцмана в борьбе за второе место в личном зачете Гуаньюй Чжоу.

В первой половине квалификационной сессии Шварцман показал третье время уступив Пиастри и Ральфу Бошунгу. Во второй он с первой попытки стал вторым, проиграв Пиастри всего 0,049 секунды, но с этим временем круга и остался, когда соперники свои результаты улучшили.

Для Шварцмана, Пиастри и Чжоу эта квалификация стала последней в Формуле 2. Чжоу со следующего года станет основным пилотом Alfa Romeo в Формуле 1, Пиастри получил место резервиста Alpine, а Шварцман сам заявил, что в любом случае не останется в серии на третий год.

Напомним, что результаты квалификации формируют стартовую решетку в воскресной гонке. В первой субботней спринтерской гонке первая десятка пилотов стартует в реверсивном порядке от квалификации, а во втором спринте - в реверсивном порядке относительно результатов утренней гонки.