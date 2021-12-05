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Формула 2 / Джидда Отчет о гонке

Шварцман стал 2-м в короткой и аварийной гонке Ф2 в Джидде

Автор:
, главный редактор

Основная гонка уик-энда в итоге оказалась короче субботних спринтов. И принесла пилотам лишь половину очков

Шварцман стал 2-м в короткой и аварийной гонке Ф2 в Джидде

Роберт Шварцман стал 2-м по итогам воскресной гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии. Заезд продлился лишь 5 кругов: сначала он был отложен, потом остановлен из-за серьезной аварии – и окончательно завершен красными флагами после еще одного столкновения.

Сначала старт гонки перенесли из-за необходимости провести ремонт отбойников на трассе. Когда заезд все-таки начался, на первом же круге гонки появились красные флаги. Энцо Фиттипальди на стартовой прямой врезался в не сумевший тронуться с места болид Тео Пуршера. И хотя оба пилота после столкновения были в сознании и могли двигать руками, француз был эвакуирован с места инцидента на автомобиле скорой помощи, а бразилец – на медицинском вертолете. 

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После этого дистанция гонки была сокращена до 20-ти минут и одного круга (примерно втрое меньше исходной). При этом сразу же было объявлено, что пилотам будет начислена только половина от очков, которые обычно начисляются по итогам воскресной гонки.

Гонка должна была продлиться 11 или 12 кругов, но в итоге была остановлена, когда на 6-м круге между собой столкнулись Оливер Калдуэлл и Гильерме Самайя. К этому моменту в заезде лидировал Роберт Шварцман – однако россиянин вышел на первое место лишь незадолго до инцидента, когда его напарник, стартовавший с поула Оскар Пиастри отправился на обязательный пит-стоп. Результаты гонки судьи подвели по итогам 5-го круга, когда австралиец еще находился на первой позиции.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam    
2 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 1.100 1.100
3 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 2.700 1.600
4 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 3.000 0.300
5 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 4.400 1.400
6 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 4.800 0.400
7 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 6.000 1.200
8 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 6.100 0.100
9 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 6.500 0.400
10 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 9.400 2.900
11 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 9.500 0.100
12 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 10.100 0.600
13 Australia Джек Дуэн Netherlands MP Motorsport 10.400 0.300
14 United States Логан Сарджент HWA Racelab 12.300 1.900
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 12.700 0.400
16 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1 Lap 1 Lap
17 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 1 Lap 1.700
18 Japan Марино Сато Italy Trident 1 Lap 1.400
19 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1 Lap 0.300
20 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 1 Lap 3.600
  France Тео Пуршер France ART Grand Prix    
  Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System    
Полные результаты

 

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