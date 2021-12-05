Шварцман стал 2-м в короткой и аварийной гонке Ф2 в Джидде
Основная гонка уик-энда в итоге оказалась короче субботних спринтов. И принесла пилотам лишь половину очков
Роберт Шварцман стал 2-м по итогам воскресной гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии. Заезд продлился лишь 5 кругов: сначала он был отложен, потом остановлен из-за серьезной аварии – и окончательно завершен красными флагами после еще одного столкновения.
Сначала старт гонки перенесли из-за необходимости провести ремонт отбойников на трассе. Когда заезд все-таки начался, на первом же круге гонки появились красные флаги. Энцо Фиттипальди на стартовой прямой врезался в не сумевший тронуться с места болид Тео Пуршера. И хотя оба пилота после столкновения были в сознании и могли двигать руками, француз был эвакуирован с места инцидента на автомобиле скорой помощи, а бразилец – на медицинском вертолете.
После этого дистанция гонки была сокращена до 20-ти минут и одного круга (примерно втрое меньше исходной). При этом сразу же было объявлено, что пилотам будет начислена только половина от очков, которые обычно начисляются по итогам воскресной гонки.
Гонка должна была продлиться 11 или 12 кругов, но в итоге была остановлена, когда на 6-м круге между собой столкнулись Оливер Калдуэлл и Гильерме Самайя. К этому моменту в заезде лидировал Роберт Шварцман – однако россиянин вышел на первое место лишь незадолго до инцидента, когда его напарник, стартовавший с поула Оскар Пиастри отправился на обязательный пит-стоп. Результаты гонки судьи подвели по итогам 5-го круга, когда австралиец еще находился на первой позиции.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|2
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|1.100
|1.100
|3
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|2.700
|1.600
|4
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|3.000
|0.300
|5
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|4.400
|1.400
|6
|Юри Випс
|Hitech Racing
|4.800
|0.400
|7
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|6.000
|1.200
|8
|Маркус Армстронг
|DAMS
|6.100
|0.100
|9
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|6.500
|0.400
|10
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|9.400
|2.900
|11
|Джехан Дарувала
|Carlin
|9.500
|0.100
|12
|Бент Вискал
|Trident
|10.100
|0.600
|13
|Джек Дуэн
|MP Motorsport
|10.400
|0.300
|14
|Логан Сарджент
|HWA Racelab
|12.300
|1.900
|15
|Рой Ниссани
|DAMS
|12.700
|0.400
|16
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|1 Lap
|1 Lap
|17
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|1 Lap
|1.700
|18
|Марино Сато
|Trident
|1 Lap
|1.400
|19
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|1 Lap
|0.300
|20
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|1 Lap
|3.600
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|Полные результаты
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