Шварцман стал 2-м в короткой и аварийной гонке Ф2 в Джидде

Роберт Шварцман стал 2-м по итогам воскресной гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии. Заезд продлился лишь 5 кругов: сначала он был отложен, потом остановлен из-за серьезной аварии – и окончательно завершен красными флагами после еще одного столкновения.

Сначала старт гонки перенесли из-за необходимости провести ремонт отбойников на трассе. Когда заезд все-таки начался, на первом же круге гонки появились красные флаги. Энцо Фиттипальди на стартовой прямой врезался в не сумевший тронуться с места болид Тео Пуршера. И хотя оба пилота после столкновения были в сознании и могли двигать руками, француз был эвакуирован с места инцидента на автомобиле скорой помощи, а бразилец – на медицинском вертолете.

После этого дистанция гонки была сокращена до 20-ти минут и одного круга (примерно втрое меньше исходной). При этом сразу же было объявлено, что пилотам будет начислена только половина от очков, которые обычно начисляются по итогам воскресной гонки.

Гонка должна была продлиться 11 или 12 кругов, но в итоге была остановлена, когда на 6-м круге между собой столкнулись Оливер Калдуэлл и Гильерме Самайя. К этому моменту в заезде лидировал Роберт Шварцман – однако россиянин вышел на первое место лишь незадолго до инцидента, когда его напарник, стартовавший с поула Оскар Пиастри отправился на обязательный пит-стоп. Результаты гонки судьи подвели по итогам 5-го круга, когда австралиец еще находился на первой позиции.