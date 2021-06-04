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Формула 2 / Баку Отчет о квалификации

Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку

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, Главный редактор

Две первых строчки в квалификации заняли пилоты команды, совладельцем которой считается отец Никиты Мазепина

Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку

Юниоры Red Bull Лайам Лоусон и Юри Випс показали лучшие времена на квалификации этапа Формулы 2 в Баку. Новозеландец опередил эстонца чуть больше чем на одну десятую секунды и выиграл квалификацию впервые за свою короткую карьеру в серии (Лоусон является дебютантом чемпионата). 

Примечательно, что оба пилота выступают за команду Hitech – владельцем или ключевым совладельцем которой считается Дмитрий Мазепин, отец российского пилота Ф1.

Роберт Шварцман показал 10-й результат, отстав от обладателя лучшего времени почти на секунду. Это значит, что россиянин начнет с поула первую гонку уик-энда, которая пройдет завтра утром. Напомним, что в точном соответствии с итогами квалификации формируется стартовое поле воскресного заезда, в котором разыгрывается наибольшее количество очков. При распределении позиций на старте первой гонки результаты квалификации также учитываются, но переворачивается первая десятка. Стартовая решетка второй гонки формируется по результатам первой, при этом первая десятка также переворачивается.

В квалификации не смог принять участие запасной пилот Williams Рой Ниссани – израильтянин разбил автомобиль на тренировке и у команды DAMS не было возможности восстановить машину к началу квалификации.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing    
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 0.138 0.138
3 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 0.291 0.153
4 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 0.422 0.131
5 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 0.613 0.191
6 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 0.697 0.084
7 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 0.745 0.048
8 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.895 0.150
9 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.905 0.010
10 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.944 0.039
11 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 0.956 0.012
12 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1.028 0.072
13 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 1.119 0.091
14 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 1.434 0.315
15 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 1.441 0.007
16 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 1.771 0.330
17 Italy Маттео Наннини Spain Campos Racing 2.246 0.475
18 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 2.362 0.116
19 Japan Марино Сато Italy Trident 3.322 0.960
20 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 3.576 0.254
21 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 4.047 0.471
22 Israel Рой Ниссани France DAMS    
Полные результаты

 

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Наннини передумал уходить из Формулы 2

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Наннини передумал уходить из Формулы 2
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Серия Формула 2
Этап Баку
Автор Кирилл Качнов

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