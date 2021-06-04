Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку

Юниоры Red Bull Лайам Лоусон и Юри Випс показали лучшие времена на квалификации этапа Формулы 2 в Баку. Новозеландец опередил эстонца чуть больше чем на одну десятую секунды и выиграл квалификацию впервые за свою короткую карьеру в серии (Лоусон является дебютантом чемпионата).

Примечательно, что оба пилота выступают за команду Hitech – владельцем или ключевым совладельцем которой считается Дмитрий Мазепин, отец российского пилота Ф1.

Роберт Шварцман показал 10-й результат, отстав от обладателя лучшего времени почти на секунду. Это значит, что россиянин начнет с поула первую гонку уик-энда, которая пройдет завтра утром. Напомним, что в точном соответствии с итогами квалификации формируется стартовое поле воскресного заезда, в котором разыгрывается наибольшее количество очков. При распределении позиций на старте первой гонки результаты квалификации также учитываются, но переворачивается первая десятка. Стартовая решетка второй гонки формируется по результатам первой, при этом первая десятка также переворачивается.

В квалификации не смог принять участие запасной пилот Williams Рой Ниссани – израильтянин разбил автомобиль на тренировке и у команды DAMS не было возможности восстановить машину к началу квалификации.