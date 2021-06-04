Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку
Две первых строчки в квалификации заняли пилоты команды, совладельцем которой считается отец Никиты Мазепина
Юниоры Red Bull Лайам Лоусон и Юри Випс показали лучшие времена на квалификации этапа Формулы 2 в Баку. Новозеландец опередил эстонца чуть больше чем на одну десятую секунды и выиграл квалификацию впервые за свою короткую карьеру в серии (Лоусон является дебютантом чемпионата).
Примечательно, что оба пилота выступают за команду Hitech – владельцем или ключевым совладельцем которой считается Дмитрий Мазепин, отец российского пилота Ф1.
Роберт Шварцман показал 10-й результат, отстав от обладателя лучшего времени почти на секунду. Это значит, что россиянин начнет с поула первую гонку уик-энда, которая пройдет завтра утром. Напомним, что в точном соответствии с итогами квалификации формируется стартовое поле воскресного заезда, в котором разыгрывается наибольшее количество очков. При распределении позиций на старте первой гонки результаты квалификации также учитываются, но переворачивается первая десятка. Стартовая решетка второй гонки формируется по результатам первой, при этом первая десятка также переворачивается.
В квалификации не смог принять участие запасной пилот Williams Рой Ниссани – израильтянин разбил автомобиль на тренировке и у команды DAMS не было возможности восстановить машину к началу квалификации.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|2
|Юри Випс
|Hitech Racing
|0.138
|0.138
|3
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|0.291
|0.153
|4
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|0.422
|0.131
|5
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|0.613
|0.191
|6
|Маркус Армстронг
|DAMS
|0.697
|0.084
|7
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|0.745
|0.048
|8
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.895
|0.150
|9
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.905
|0.010
|10
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|0.944
|0.039
|11
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|0.956
|0.012
|12
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1.028
|0.072
|13
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|1.119
|0.091
|14
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|1.434
|0.315
|15
|Бент Вискал
|Trident
|1.441
|0.007
|16
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|1.771
|0.330
|17
|Маттео Наннини
|Campos Racing
|2.246
|0.475
|18
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|2.362
|0.116
|19
|Марино Сато
|Trident
|3.322
|0.960
|20
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|3.576
|0.254
|21
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|4.047
|0.471
|22
|Рой Ниссани
|DAMS
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Баку
|Автор
|Кирилл Качнов