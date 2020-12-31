Шварцман разыскал и выкупил отцовский BMW
Пилот стал владельцем машины, на которой много лет назад его отвезли на первую тренировку по картингу
Роберт Шварцман стал владельцем BMW M5, которая ранее принадлежала отцу гонщика. Фотографии автомобиля пилот опубликовал в своем твитер-аккаунте – и рассказал, что заставило его предпринять усилия для розыска этого автомобиля.
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«Эта машина была у отца любимой – она появилась в семье, когда мне было 4 года, – написал пилот. – Как будто вчера он меня катал на этой машине, а я кричал с заднего сиденья: «Еще быстрее! Еще быстрее!» Позже именно на ней меня отвезли на самое первое занятие по картингу – так что, при виде этого автомобиля сами собой приходятся воспоминания о том, как все началось.
Многие советуют не привязываться к вещам, но эта машина значит для меня очень много. Она напоминает мне об отце, о проведенном вместе с ним времени, о том, как я пришел в гонки. Отец продал машину около 10 лет назад – но я смог найти ее, и теперь она вновь будет напоминать мне об отце».
Михаил Шварцман в апреле этого года стал одной из жертв глобальной пандемии коронавируса.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов