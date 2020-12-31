Шварцман разыскал и выкупил отцовский BMW

Роберт Шварцман стал владельцем BMW M5, которая ранее принадлежала отцу гонщика. Фотографии автомобиля пилот опубликовал в своем твитер-аккаунте – и рассказал, что заставило его предпринять усилия для розыска этого автомобиля.

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«Эта машина была у отца любимой – она появилась в семье, когда мне было 4 года, – написал пилот. – Как будто вчера он меня катал на этой машине, а я кричал с заднего сиденья: «Еще быстрее! Еще быстрее!» Позже именно на ней меня отвезли на самое первое занятие по картингу – так что, при виде этого автомобиля сами собой приходятся воспоминания о том, как все началось.

Многие советуют не привязываться к вещам, но эта машина значит для меня очень много. Она напоминает мне об отце, о проведенном вместе с ним времени, о том, как я пришел в гонки. Отец продал машину около 10 лет назад – но я смог найти ее, и теперь она вновь будет напоминать мне об отце».

Михаил Шварцман в апреле этого года стал одной из жертв глобальной пандемии коронавируса.