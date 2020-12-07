Шварцман проведет сезон-2021 в Формуле 2

21-летний россиянин дебютировал в Формуле 2 в этом году. Он захватил лидерство в общем зачете после двух этапов и удерживал его несколько недель, но в итоге завершил чемпионат на четвертой позиции.

Четыре победы – больше, чем у любого из соперников – и шесть подиумов петербуржца стали серьезным вкладом в титул Prema в командном зачете.

В понедельник утром стало известно, что Шварцман продолжит выступления за итальянский коллектив и в следующем сезоне Ф2. Также Роберт выступит в составе Prema на тестах в Бахрейне 8-10 декабря.

Кроме того, в рамках Академии Ferrari гонщик станет участником тестовой сессии Ф1 в составе Скудерии 15 декабря на «Яс-Марине».

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с Робертом в сезоне 2021 года, – цитирует пресс-служба SMP Racing руководителя Prema Racing Рене Розина. – Нам всегда нравилось работать с ним, и мы очень гордимся его постоянным прогрессом. Роберт действительно обладает редким талантом, так что мы с нетерпением ждем следующего сезона, в котором он сделает еще один шаг вперед. В 2020 году он сразу доказал, что может бороться за победы, и мы рассчитываем на его целеустремленность, чтобы участвовать в борьбе за титулы в сезоне-2021».

Со следующего года Формула 2 переходит на новые правила: сезон будет включать всего восемь уик-эндов, зато по ходу каждого пилотам предстоит проводить по три гонки.