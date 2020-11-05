Шварцман прошелся на камеру лунной походкой. В костюме сумоиста!
Команда Prema продолжает забрасывать в соцсети веселое видео с участием пилотов младших формул
Команда Prema, в составе которой Роберт Шварцман выступает в Формуле 2, славится не только отличными результатами выступлений – но и забавными роликами на Youtube. Раньше пилоты, выступающие за коллектив в разных чемпионатах, пытались угадать значения сложных итальянских фраз и вели дискуссию об уместности ананасов в пицце – на этот же раз гонщикам пришлось примерить на себя костюмы сумоистов.
Но не просто примерить. В рамках мини-конкурса спортсмены воспроизводили движения балерин на сцене и моделей на подиуме, крутили хула-хуп и пытались отжиматься. А Шварцман вне программы неплохо изобразил лунную походку.
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Отдельно команда уточнила, что ролик снят достаточно давно – и поэтому участвовавшие в съемках пилота не нарушали правила социального дистанцирования.
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Напомним, что ближайшие гонки Формулы 1 пройдут в Бахрейне 28 и 29 ноября. Шварцман в настоящий момент занимает 5-е место, проигрывая 51 очко лидирующему в серии Мику Шумахеру – но имеет вполне реальные шансы на третье или даже второе место в общем зачете.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов