Команда Prema, в составе которой Роберт Шварцман выступает в Формуле 2, славится не только отличными результатами выступлений – но и забавными роликами на Youtube. Раньше пилоты, выступающие за коллектив в разных чемпионатах, пытались угадать значения сложных итальянских фраз и вели дискуссию об уместности ананасов в пицце – на этот же раз гонщикам пришлось примерить на себя костюмы сумоистов.

Но не просто примерить. В рамках мини-конкурса спортсмены воспроизводили движения балерин на сцене и моделей на подиуме, крутили хула-хуп и пытались отжиматься. А Шварцман вне программы неплохо изобразил лунную походку.

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Отдельно команда уточнила, что ролик снят достаточно давно – и поэтому участвовавшие в съемках пилота не нарушали правила социального дистанцирования.

Напомним, что ближайшие гонки Формулы 1 пройдут в Бахрейне 28 и 29 ноября. Шварцман в настоящий момент занимает 5-е место, проигрывая 51 очко лидирующему в серии Мику Шумахеру – но имеет вполне реальные шансы на третье или даже второе место в общем зачете.