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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о гонке

Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику

Победителем стал Гуаньюй Чжоу, который сократил отрыв в борьбе за второе место до 15 очков

Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику

Российский гонщик Роберт Шварцман финишировал вторым во второй гонке финального этапа Формулы 2 в Абу-Даби. Победу одержал Гуаньюй Чжоу, который борется со Шварцманом за второе место в общем зачете.

Шварцман стартовал седьмым, в первой части гонки совершил запоминающийся прорыв, но на последних кругах утратил скорость (судя по всему из-за износа шин) и так и не сумел навязать борьбу вышедшему вперед Чжоу.

Чжоу сократил отставание от Шварцмана в общем зачете на три очка и теперь уступает 17 баллов. В финальной воскресной гонке будет разыграно 25 очков плюс еще два за лучший круг.

Этап трижды прерывался выездом реальных и виртуальной машины безопасности.

На четвертом круге гонка была остановлена после столкновения Оливера Калдуэлла и Алессио Даледды. Последнего развернуло на 360 градусов, и хотя внешне болид не пострадал, его двигатель загорелся.

Во второй раз автомобиль безопасности появился после вылета Оскара Пиастри и Юри Випса. Австралиец с утра выиграл титул, и во второй гонке несколько растерял осторожность. Он проиграл старт, откатился за пределы первой десятки, и обороняясь от Випса, допустил контакт.

Наконец, сразу после рестарта у стартовавшего с реверсивного поула Маркуса Армстронга случилась поломка, и это вызвало появление виртуальной машину безопасности. 

Позиция Гонщик Время Отрыв
1 China Гуаньюй Чжоу -  
2 Russian Federation Роберт Шварцман 3.400 3.400
3 Switzerland Ральф Бошунг 9.700 9.700
4 United Kingdom Даниэль Тиктум 14.200 14.200
5 Brazil Фелипе Другович 14.500 14.500
6 New Zealand Лайам Лоусон 17.000 17.000
7 India Джехан Дарувала 19.800 19.800
8 Australia Джек Дуэн 21.000 21.000
9 France Тео Пуршер 21.900 21.900
10 Netherlands Бент Вискал 22.700 22.700
11 Netherlands Рихард Версхор 25.800 25.800
12 Brazil Гильерме Самайя 30.800 30.800
13 United Kingdom Джейк Хьюз 31.400 31.400
14 Switzerland Клемент Новалак 31.800 31.800
15 United Kingdom Оливер Калдуэлл 32.200 32.200
16 Japan Марино Сато 37.000 37.000
17 Israel Рой Ниссани 1'06.700 1'06.700
18 Denmark Кристиан Лундгор 1 lap  
  New Zealand Маркус Армстронг 13 laps  
  Estonia Юри Випс 17 laps  
  Australia Оскар Пиастри 17 laps  
  Italy Алессио Деледда 21 laps  
Полные результаты

 

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Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2
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