Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику

Российский гонщик Роберт Шварцман финишировал вторым во второй гонке финального этапа Формулы 2 в Абу-Даби. Победу одержал Гуаньюй Чжоу, который борется со Шварцманом за второе место в общем зачете.

Шварцман стартовал седьмым, в первой части гонки совершил запоминающийся прорыв, но на последних кругах утратил скорость (судя по всему из-за износа шин) и так и не сумел навязать борьбу вышедшему вперед Чжоу.

Чжоу сократил отставание от Шварцмана в общем зачете на три очка и теперь уступает 17 баллов. В финальной воскресной гонке будет разыграно 25 очков плюс еще два за лучший круг.

Этап трижды прерывался выездом реальных и виртуальной машины безопасности.

На четвертом круге гонка была остановлена после столкновения Оливера Калдуэлла и Алессио Даледды. Последнего развернуло на 360 градусов, и хотя внешне болид не пострадал, его двигатель загорелся.

Во второй раз автомобиль безопасности появился после вылета Оскара Пиастри и Юри Випса. Австралиец с утра выиграл титул, и во второй гонке несколько растерял осторожность. Он проиграл старт, откатился за пределы первой десятки, и обороняясь от Випса, допустил контакт.

Наконец, сразу после рестарта у стартовавшего с реверсивного поула Маркуса Армстронга случилась поломка, и это вызвало появление виртуальной машину безопасности.