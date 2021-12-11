Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику
Победителем стал Гуаньюй Чжоу, который сократил отрыв в борьбе за второе место до 15 очков
Российский гонщик Роберт Шварцман финишировал вторым во второй гонке финального этапа Формулы 2 в Абу-Даби. Победу одержал Гуаньюй Чжоу, который борется со Шварцманом за второе место в общем зачете.
Шварцман стартовал седьмым, в первой части гонки совершил запоминающийся прорыв, но на последних кругах утратил скорость (судя по всему из-за износа шин) и так и не сумел навязать борьбу вышедшему вперед Чжоу.
Чжоу сократил отставание от Шварцмана в общем зачете на три очка и теперь уступает 17 баллов. В финальной воскресной гонке будет разыграно 25 очков плюс еще два за лучший круг.
Этап трижды прерывался выездом реальных и виртуальной машины безопасности.
На четвертом круге гонка была остановлена после столкновения Оливера Калдуэлла и Алессио Даледды. Последнего развернуло на 360 градусов, и хотя внешне болид не пострадал, его двигатель загорелся.
Во второй раз автомобиль безопасности появился после вылета Оскара Пиастри и Юри Випса. Австралиец с утра выиграл титул, и во второй гонке несколько растерял осторожность. Он проиграл старт, откатился за пределы первой десятки, и обороняясь от Випса, допустил контакт.
Наконец, сразу после рестарта у стартовавшего с реверсивного поула Маркуса Армстронга случилась поломка, и это вызвало появление виртуальной машину безопасности.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|1
|Гуаньюй Чжоу
|-
|2
|Роберт Шварцман
|3.400
|3.400
|3
|Ральф Бошунг
|9.700
|9.700
|4
|Даниэль Тиктум
|14.200
|14.200
|5
|Фелипе Другович
|14.500
|14.500
|6
|Лайам Лоусон
|17.000
|17.000
|7
|Джехан Дарувала
|19.800
|19.800
|8
|Джек Дуэн
|21.000
|21.000
|9
|Тео Пуршер
|21.900
|21.900
|10
|Бент Вискал
|22.700
|22.700
|11
|Рихард Версхор
|25.800
|25.800
|12
|Гильерме Самайя
|30.800
|30.800
|13
|Джейк Хьюз
|31.400
|31.400
|14
|Клемент Новалак
|31.800
|31.800
|15
|Оливер Калдуэлл
|32.200
|32.200
|16
|Марино Сато
|37.000
|37.000
|17
|Рой Ниссани
|1'06.700
|1'06.700
|18
|Кристиан Лундгор
|1 lap
|Маркус Армстронг
|13 laps
|Юри Випс
|17 laps
|Оскар Пиастри
|17 laps
|Алессио Деледда
|21 laps
|Полные результаты