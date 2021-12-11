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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о гонке

Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2

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Оскар Пиастри стал новым чемпионом Формулы 2. Для досрочной победы ему нужно было заработать три очка, он получил десять

Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2

Оскар Пиастри в первый же сезон в Формуле 2 досрочно выиграл чемпионат. В первой гонке финального этапа он стал третьим, заработал 10 очков и лишил россиянина Роберта Шварцмана теоретических шансов на чемпионский титул.

Победителем гонки стал Джехан Дарувала, который стартовал с реверсивного поула. Шварцман стартовал седьмым, а Пиастри - десятым. Оба стали прорываться, и к концу гонки оказались на третьем и четвертом местах позади Дарувалы и Друговича.

Пиастри смог лучше сберечь шины и на 20-м круге атаковал напарника в борьбе за третье место. Пилоты сражались на протяжении нескольких поворотов, но в итоге россиянин остался позади.

 

Гуаньюй Чжоу, который сохраняет шансы отобрать у Шварцмана титул вице-чемпиона, финишировал восьмым. Он заработал одно очко против восьми у россиянина, таким образом преимущество Шварцмана над Чжоу увеличилось до 20 очков. В оставшихся двух гонках сезона будет разыграно еще 44 очка.

Вторая спринтерская гонка в Абу-Даби состоится уже сегодня, в 17:45 по московскому времени. В ней первая десятка пилотов стартует в реверсивном порядке относительно утренней гонки. Таким образом первым на старте будет Марк Армстронг, Чжоу стартует третьим, а Шварцман вновь седьмым.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin -  
2 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 2.000 2.000
3 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 2.900 2.900
4 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 3.500 3.500
5 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 11.200 11.200
6 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 12.900 12.900
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 14.100 14.100
8 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 15.500 15.500
9 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 17.000 17.000
10 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 17.500 17.500
11 Australia Джек Дуэн Netherlands MP Motorsport 18.500 18.500
12 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 19.200 19.200
13 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 22.200 22.200
14 Israel Рой Ниссани France DAMS 29.900 29.900
15 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 32.000 32.000
16 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 32.600 32.600
17 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 37.000 37.000
18 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 48.900 48.900
19 Japan Марино Сато Italy Trident 54.300 54.300
20 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'43.500 1'43.500
  United Kingdom Джейк Хьюз HWA Racelab 4 laps  
  Netherlands Рихард Версхор Czech Republic Charouz Racing System 12 laps  
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