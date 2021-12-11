Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2

Оскар Пиастри в первый же сезон в Формуле 2 досрочно выиграл чемпионат. В первой гонке финального этапа он стал третьим, заработал 10 очков и лишил россиянина Роберта Шварцмана теоретических шансов на чемпионский титул.

Победителем гонки стал Джехан Дарувала, который стартовал с реверсивного поула. Шварцман стартовал седьмым, а Пиастри - десятым. Оба стали прорываться, и к концу гонки оказались на третьем и четвертом местах позади Дарувалы и Друговича.

Пиастри смог лучше сберечь шины и на 20-м круге атаковал напарника в борьбе за третье место. Пилоты сражались на протяжении нескольких поворотов, но в итоге россиянин остался позади.

Гуаньюй Чжоу, который сохраняет шансы отобрать у Шварцмана титул вице-чемпиона, финишировал восьмым. Он заработал одно очко против восьми у россиянина, таким образом преимущество Шварцмана над Чжоу увеличилось до 20 очков. В оставшихся двух гонках сезона будет разыграно еще 44 очка.

Вторая спринтерская гонка в Абу-Даби состоится уже сегодня, в 17:45 по московскому времени. В ней первая десятка пилотов стартует в реверсивном порядке относительно утренней гонки. Таким образом первым на старте будет Марк Армстронг, Чжоу стартует третьим, а Шварцман вновь седьмым.