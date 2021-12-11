Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2
Оскар Пиастри стал новым чемпионом Формулы 2. Для досрочной победы ему нужно было заработать три очка, он получил десять
Оскар Пиастри в первый же сезон в Формуле 2 досрочно выиграл чемпионат. В первой гонке финального этапа он стал третьим, заработал 10 очков и лишил россиянина Роберта Шварцмана теоретических шансов на чемпионский титул.
Победителем гонки стал Джехан Дарувала, который стартовал с реверсивного поула. Шварцман стартовал седьмым, а Пиастри - десятым. Оба стали прорываться, и к концу гонки оказались на третьем и четвертом местах позади Дарувалы и Друговича.
Пиастри смог лучше сберечь шины и на 20-м круге атаковал напарника в борьбе за третье место. Пилоты сражались на протяжении нескольких поворотов, но в итоге россиянин остался позади.
Гуаньюй Чжоу, который сохраняет шансы отобрать у Шварцмана титул вице-чемпиона, финишировал восьмым. Он заработал одно очко против восьми у россиянина, таким образом преимущество Шварцмана над Чжоу увеличилось до 20 очков. В оставшихся двух гонках сезона будет разыграно еще 44 очка.
Вторая спринтерская гонка в Абу-Даби состоится уже сегодня, в 17:45 по московскому времени. В ней первая десятка пилотов стартует в реверсивном порядке относительно утренней гонки. Таким образом первым на старте будет Марк Армстронг, Чжоу стартует третьим, а Шварцман вновь седьмым.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джехан Дарувала
|Carlin
|-
|2
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|2.000
|2.000
|3
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|2.900
|2.900
|4
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|3.500
|3.500
|5
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|11.200
|11.200
|6
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|12.900
|12.900
|7
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|14.100
|14.100
|8
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|15.500
|15.500
|9
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|17.000
|17.000
|10
|Маркус Армстронг
|DAMS
|17.500
|17.500
|11
|Джек Дуэн
|MP Motorsport
|18.500
|18.500
|12
|Юри Випс
|Hitech Racing
|19.200
|19.200
|13
|Бент Вискал
|Trident
|22.200
|22.200
|14
|Рой Ниссани
|DAMS
|29.900
|29.900
|15
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|32.000
|32.000
|16
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|32.600
|32.600
|17
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|37.000
|37.000
|18
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|48.900
|48.900
|19
|Марино Сато
|Trident
|54.300
|54.300
|20
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|1'43.500
|1'43.500
|Джейк Хьюз
|HWA Racelab
|4 laps
|Рихард Версхор
|Charouz Racing System
|12 laps
|Полные результаты
Шварцман стал 4-м в своей последней квалификации в Ф2
Шварцман проиграл вторую гону в Абу-Даби главному сопернику