Роберт Шварцман дебютировал в Ф2 в минувшем сезоне – дебютанту удалось быстро захватить лидерство в общем зачете, он одержал четыре победы, но завершил год только на четвертой позиции из-за недостаточной стабильности.

Такой результат не позволил петербуржцу претендовать на переход в Ф1, однако в Академии Ferrari, куда входит гонщик, дали ему возможность провести еще один год в Формуле 2 с той же командой Prema.

В понедельник в Маранелло прошла официальная презентация Академии на 2021 год – Скудерия будет поддерживать в общей сложности восьмерых молодых спортсменов, в числе которых впервые в истории есть девушка, Майя Вег.

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Шварцман, говоря о своих задачах на сезон, был краток: «У меня есть предельно понятная цель – завоевать титул».

Еще одной новостью стало объявление о выступлениях Каллума Илотта в гонках GT. Британец в прошлом году уступил в Ф2 Мику Шумахеру и стал официальным резервным пилотом команды Ф1, но до настоящего времени у него не было подтвержденной программы собственных выступлений.

Детали его выступлений будут объявлены дополнлительно, но тут будет уместно вспомнить, что в 2018 году Антонио Джовинацци также стартовал за AF Corse в «24 часах Ле-Мана» в преддверии полноценного дебюта в Формуле 1.

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Соперник Шварцмана по Ф2 Маркус Армстронг, сменивший этой зимой команду, сказал, что «более чем когда-либо намерен бороться за лидерство».

Артур Леклер поедет в 2021-м в Формуле 3, а Дино Беганович – в Формуле Regional. Майе Вег предстоит дебютировать в Формуле 4, а новобранец Академии Джеймс Уортон, недавно выигравший очередной отбор, пока останется в картинге.

Одновременно Ferrari объявила о прекращении сотрудничества с Энцо Фиттипальди. Наследник двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди продолжит карьеру в одной из американских формульных серий.