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Формула 2 / Новость

Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2

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Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

Российский гонщик сказал, что в предстоящем чемпионате его устроит только один результат

Роберт Шварцман дебютировал в Ф2 в минувшем сезоне – дебютанту удалось быстро захватить лидерство в общем зачете, он одержал четыре победы, но завершил год только на четвертой позиции из-за недостаточной стабильности. 

Такой результат не позволил петербуржцу претендовать на переход в Ф1, однако в Академии Ferrari, куда входит гонщик, дали ему возможность провести еще один год в Формуле 2 с той же командой Prema.

В понедельник в Маранелло прошла официальная презентация Академии на 2021 год – Скудерия будет поддерживать в общей сложности восьмерых молодых спортсменов, в числе которых впервые в истории есть девушка, Майя Вег.

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Шварцман, говоря о своих задачах на сезон, был краток: «У меня есть предельно понятная цель – завоевать титул».

Еще одной новостью стало объявление о выступлениях Каллума Илотта в гонках GT. Британец в прошлом году уступил в Ф2 Мику Шумахеру и стал официальным резервным пилотом команды Ф1, но до настоящего времени у него не было подтвержденной программы собственных выступлений.

Детали его выступлений будут объявлены дополнлительно, но тут будет уместно вспомнить, что в 2018 году Антонио Джовинацци также стартовал за AF Corse в «24 часах Ле-Мана» в преддверии полноценного дебюта в Формуле 1. 

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Соперник Шварцмана по Ф2 Маркус Армстронг, сменивший этой зимой команду, сказал, что «более чем когда-либо намерен бороться за лидерство».

Артур Леклер поедет в 2021-м в Формуле 3, а Дино Беганович – в Формуле Regional. Майе Вег предстоит дебютировать в Формуле 4, а новобранец Академии Джеймс Уортон, недавно выигравший очередной отбор, пока останется в картинге. 

Одновременно Ferrari объявила о прекращении сотрудничества с Энцо Фиттипальди. Наследник двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди продолжит карьеру в одной из американских формульных серий.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , GT
Пилоты Каллум Илотт , Роберт Шварцман
Команды Ferrari , Prema Powerteam
Автор Александр Кабановский

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