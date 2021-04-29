Шварцман попал в топ-100 самых перспективных россиян

Издание Forbes составило список из 100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Рейтинг разделили на 10 категорий, одной из которых оказалась «Спорт и киберспорт». В этой категории в десятку участников списка попал пилот Формулы 2 и член молодежной академии Ferrari Роберт Шварцман.

Позднее из 100 членов лонг-листа будет составлен список «30 до 30». Вместе со Шварцманом в топ-10 его категории попали киберспортсмены Дмитрий Соколов и Джами Али, футболист Алексей Миранчук, хоккеист Андрей Василевский, гимнаст Никита Нагорный, лыжница Юлия Ступак, теннисист Андрей Рублев, боец ММА Петр Ян и фигуристка Анна Щербакова.

В прошлом году Шварцман стал четвертым в Ф2, одержав четыре победы.