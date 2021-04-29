Шварцман попал в топ-100 самых перспективных россиян
Роберт в десятке лучших молодых спортсменов страны
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Издание Forbes составило список из 100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Рейтинг разделили на 10 категорий, одной из которых оказалась «Спорт и киберспорт». В этой категории в десятку участников списка попал пилот Формулы 2 и член молодежной академии Ferrari Роберт Шварцман.
Позднее из 100 членов лонг-листа будет составлен список «30 до 30». Вместе со Шварцманом в топ-10 его категории попали киберспортсмены Дмитрий Соколов и Джами Али, футболист Алексей Миранчук, хоккеист Андрей Василевский, гимнаст Никита Нагорный, лыжница Юлия Ступак, теннисист Андрей Рублев, боец ММА Петр Ян и фигуристка Анна Щербакова.
В прошлом году Шварцман стал четвертым в Ф2, одержав четыре победы.
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Иван Матушкин