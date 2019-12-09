Шварцман подвел итоги тестов Формулы 2
Российский гонщик программы SMP Racing рассказал, как для него сложились дебютные тесты в Формуле 2 на трассе в Абу-Даби.
По итогам трех дней тестов чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман показал на «Яс-Марине» время 1:50.176 и занял второе место в протоколе. Россиянин уступил лидеру Луи Делетразу 0,052 секунды.
«Впечатления у меня хорошие, тесты прошли успешно, – цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – Машина, конечно, другая, по сравнению с Формулой 3, поэтому мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к ней, понять ее.
В целом, я доволен, потому что темп у нас хороший, что в гонке, что в квалификации. Старты я уже научился делать хорошо, пит-стопы тоже. Мы проделали отличную работу, я доволен, многому научился и жду не дождусь, когда начнется сезон. Надеюсь, все будет хорошо, как и в этом году».
В следующем году Шварцман дебютирует в Формуле 2 в составе Prema и станет напарником Мика Шумахера.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Декабрьские тесты в Абу-Даби
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Денис Буденков
Шварцман подвел итоги тестов Формулы 2
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