Шварцман подвел итоги тестов Формулы 2

По итогам трех дней тестов чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман показал на «Яс-Марине» время 1:50.176 и занял второе место в протоколе. Россиянин уступил лидеру Луи Делетразу 0,052 секунды.

«Впечатления у меня хорошие, тесты прошли успешно, – цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – Машина, конечно, другая, по сравнению с Формулой 3, поэтому мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к ней, понять ее.

В целом, я доволен, потому что темп у нас хороший, что в гонке, что в квалификации. Старты я уже научился делать хорошо, пит-стопы тоже. Мы проделали отличную работу, я доволен, многому научился и жду не дождусь, когда начнется сезон. Надеюсь, все будет хорошо, как и в этом году».

В следующем году Шварцман дебютирует в Формуле 2 в составе Prema и станет напарником Мика Шумахера.