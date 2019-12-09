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Формула 2 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Новость

Шварцман подвел итоги тестов Формулы 2

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Шварцман подвел итоги тестов Формулы 2
Автор:
9 дек. 2019 г., 12:49

Российский гонщик программы SMP Racing рассказал, как для него сложились дебютные тесты в Формуле 2 на трассе в Абу-Даби.

По итогам трех дней тестов чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман показал на «Яс-Марине» время 1:50.176 и занял второе место в протоколе. Россиянин уступил лидеру Луи Делетразу 0,052 секунды.

«Впечатления у меня хорошие, тесты прошли успешно, – цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – Машина, конечно, другая, по сравнению с Формулой 3, поэтому мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к ней, понять ее.

В целом, я доволен, потому что темп у нас хороший, что в гонке, что в квалификации. Старты я уже научился делать хорошо, пит-стопы тоже. Мы проделали отличную работу, я доволен, многому научился и жду не дождусь, когда начнется сезон. Надеюсь, все будет хорошо, как и в этом году».

В следующем году Шварцман дебютирует в Формуле 2 в составе Prema и станет напарником Мика Шумахера.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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