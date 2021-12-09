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Формула 2 / Абу-Даби Новости

Шварцман подтвердил уход из Ф2. Он хочет в Ф1, но мест там нет

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Российский гонщик подтвердил, что ведет переговоры касательно следующего сезона, но пока они ничем не подтвердились

Шварцман подтвердил уход из Ф2. Он хочет в Ф1, но мест там нет

Российский гонщик Формулы 2 Роберт Шварцман заканчивает второй сезон в чемпионате. Сейчас он занимает вторую строчку в личном зачете, уступая Оскару Пиастри 51,5 очка. Формально за оставшийся финальный уик-энд в Абу-Даби Шварцман может заработать до 65 очков, однако на деле для победы в чемпионате ему нужно выиграть все три гонки (что почти нереально при реверсивном старте первой из них) и чтобы Пиастри не заработал при этом ни одного очка.

Сам Пиастри уже получил на 2022 год место резервиста Alpine в Формуле 1, а занимающий в Ф2 третью строчку Гуаньюй Чжоу и вовсе станет основным пилотом Alfa Romeo.

Относительно них Шварцман может похвастаться разве что договоренностью о выступлении на тестах новичков Ф1 сразу за две команды: Ferrari и Haas. В Абу-Даби питерский гонщик подтвердил, что оставаться в Формуле 2 еще на один сезон он не намерен.

«Я могу подтвердить, что это мой последний год в Формуле 2, – сказал Шварцман. – Я пока не знаю точно, куда отправлюсь в следующем сезоне, это неизвестно даже мне самому. У меня есть свои желания и идеи на этот счет, но пока они не реализованы. И с вами мне пока нечем поделиться.

Все, что я могу подтвердить, это то, что поскольку я ухожу из Формулы 2, то это мой последний год с командой Prema. У нас были отличные отношения, которые длились с 2018 года, четыре года. Посмотрим, как сложится дальше, но я могу подтвердить, что моей целью остается Формула 1. Потому я стану рассматривать все предложения, связанные с Формулой 1.

Надеюсь, что в течение года у меня все же появится возможность спустя сезон впрыгнуть в кресло болида Формулы 1 и сразиться с этими парнями».

Дополнительная информация: Том Ховард

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