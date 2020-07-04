Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Первая гонка Формулы 2 в этом году закончилась победой Каллума Илотта. Вторым финишировал Маркус Армстронг, который на последних кругах отбивался от атак россиянина Роберта Шварцмана.

Илотт выиграл старт, однако вскоре уступил позицию обладателю поула Гуанью Чжоу. После пит-стопа он оказался позади Мика Шумахера, но быстро обошел немца, у которого были не прогреты свежие шины. На середине дистанции у Чжоу возникли технические проблемы, которые заставили его совершить еще два пит-стопа и откатиться в конец пелотона. Илотт вышел в лидеры и удержал позицию до самого финиша.

Стартовавший восьмым Шварцман на первых кругах вырвался на четвертое место позади Чжоу, Илотта и Шумахера, однако после пит-стопа уступил время Армстронгу, который первый посетил боксы и успел создать отрыв на свежих шинах.

После неполадок у Чжоу, Шумахер атаковал Илотта, но вылетел в седьмом повороте, откатившись ниже десятого места. Благодаря этому Армстронг стал вторым, а Шварцман третьим.

На последних кругах Шварцман догнал Армстронга и предпринял несколько атак, которые, однако, не увенчались успехом.

Гонка прерывалась выездом машины безопасности. Россиянин Артем Маркелов из-за поломки автомобиля остановился на обочине трассы, так что гонку прервали, чтобы убрать его болид. Третий участник Формулы 2 из России – Никита Мазепин – финишировал 14-м.