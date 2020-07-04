Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Гонка через
20 Часов
:
46 Минут
:
04 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Шпильберг / Отчет о гонке

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Поделились
Комментарии
Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2
Автор:
, Редактор
4 июл. 2020 г., 16:07

Победителем первой гонки в Австрии стал Каллум Илотт

Первая гонка Формулы 2 в этом году закончилась победой Каллума Илотта. Вторым финишировал Маркус Армстронг, который на последних кругах отбивался от атак россиянина Роберта Шварцмана. 

Илотт выиграл старт, однако вскоре уступил позицию обладателю поула Гуанью Чжоу. После пит-стопа он оказался позади Мика Шумахера, но быстро обошел немца, у которого были не прогреты свежие шины. На середине дистанции у Чжоу возникли технические проблемы, которые заставили его совершить еще два пит-стопа и откатиться в конец пелотона. Илотт вышел в лидеры и удержал позицию до самого финиша.

Стартовавший восьмым Шварцман на первых кругах вырвался на четвертое место позади Чжоу, Илотта и Шумахера, однако после пит-стопа уступил время Армстронгу, который первый посетил боксы и успел создать отрыв на свежих шинах.

После неполадок у Чжоу, Шумахер атаковал Илотта, но вылетел в седьмом повороте, откатившись ниже десятого места. Благодаря этому Армстронг стал вторым, а Шварцман третьим. 

На последних кругах Шварцман догнал Армстронга и предпринял несколько атак, которые, однако, не увенчались успехом.

Гонка прерывалась выездом машины безопасности. Россиянин Артем Маркелов из-за поломки автомобиля остановился на обочине трассы, так что гонку прервали, чтобы убрать его болид. Третий участник Формулы 2 из России – Никита Мазепин – финишировал 14-м.

Позиция Гонщик Команда Отставание Очки
1 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi    
2 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 8.800  
3 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 0.400  
4 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1.600  
5 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 0.400  
6 France Джулиано Алези BWT HWA Racelab 1.600  
7 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 3.400  
8 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 0.800  
9 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 0.400  
10 Israel Рой Ниссани Italy Trident 2.100  
11 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 0.500  
12 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 2.000  
13 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 2.900  
14 Russian Federation Никита Мазепин Hitech Grand Prix 0.900  
15 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 4.300  
16 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 23.800  
17 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi    
18 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin    
  Russian Federation Артем Маркелов BWT HWA Racelab    
  Indonesia Шон Гелаэль France DAMS    
  Japan Марино Сато Italy Trident    
  Italy Лука Гьотто Hitech Grand Prix    
Полные результаты

 

Читайте также:

Следующая новость
Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии

Предыдущая новость

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии

trending Сегодня

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение
Формула 1 / Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2
16мин

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку
Формула 1 / Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1 / Формула 1
10мин

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1 / Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1 / Формула 1
36мин

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Феттель: Задние колеса сильно скользили
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Задние колеса сильно скользили

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля
Формула 1 / Формула 1

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля

Самое важное:

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2
16мин

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2
Формула 2 / Формула 2

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2

Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2
Формула 2 / Формула 2

Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Шпильберг
Сессия Гонка 1
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

2
Формула 2

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

16мин
3
Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

4
Формула 1

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

10мин
5
Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

Самое важное:

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2
F2

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии
F2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2
F2

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2

Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2
F2

Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2

Гонщик из Индии нацелился занять место Квята в 2021 году
Формула 1

Гонщик из Индии нацелился занять место Квята в 2021 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.