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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Автор:
, главный редактор

Машину россиянина развернуло под конец гонки – впрочем. по большому счету, эта ошибка ни на что не повлияла

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Роберт Шварцман закончил на 15-й позиции вторую гонку этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.

Россиянин, утром выигравший первую гонку уик-энда, начинал заезд с 10-го места и на этот раз на первом круге отыграл только одну позицию. На протяжении большей части заезда петербуржец занимал 9-е место (в субботних гонках не приносящее очков) – однако в самом конце гонки Шварцман пропустил еще нескольких гонщиков, когда его машину развернуло в одном из поворотов.

Финиш вне очковой зоны, тем не менее, не помешал россиянину сохранить 2-е место в общем зачете чемпионата. Правда, отставание Шварцмана от напарника Оскара Пиастри увеличилось: австралиец закончил гонку на 4-й позиции и довел свой отрыв до 12-ти очков. Следом за Шварцманом в турнирной таблице находятся Юри Випс и недавний лидер Гуанью Чжоу, которые уступают петербуржцу 1 и 2 очка соответственно.

Напомним, что третью, воскресную гонку уик-энда Шварцман начнет с 7-й позиции.

Выиграл заезд стартовавший с поула Рихард Версхор – для голландца, который проводит свой дебютный сезон в серии, это стало не только первой победой, но и первым финишем в первой тройке.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport     15
2 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 1.200 1.200 12
3 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 2.300 1.100 10
4 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 7.700 5.400 8
5 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 12.100 4.400 6
6 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 14.800 2.700 4
7 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 15.500 0.700 2
8 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 16.500 1.000 1
9 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 18.100 1.600  
10 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 18.600 0.500  
11 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 19.500 0.900  
12 Israel Рой Ниссани France DAMS 21.100 1.600  
13 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 21.800 0.700  
14 Italy Маттео Наннини Spain Campos Racing 23.000 1.200  
15 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 24.300 1.300  
16 Japan Марино Сато Italy Trident 26.700 2.400  
17 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 33.000 6.300  
18 United Kingdom Джек Эйткен HWA Racelab 35.900 2.900  
19 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 42.300 6.400  
  Netherlands Бент Вискал Italy Trident      
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing      
  Italy Алессио Деледда HWA Racelab      
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Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2

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Шварцман выиграл утреннюю гонку Формулы 2
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