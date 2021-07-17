Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2
Машину россиянина развернуло под конец гонки – впрочем. по большому счету, эта ошибка ни на что не повлияла
Роберт Шварцман закончил на 15-й позиции вторую гонку этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.
Россиянин, утром выигравший первую гонку уик-энда, начинал заезд с 10-го места и на этот раз на первом круге отыграл только одну позицию. На протяжении большей части заезда петербуржец занимал 9-е место (в субботних гонках не приносящее очков) – однако в самом конце гонки Шварцман пропустил еще нескольких гонщиков, когда его машину развернуло в одном из поворотов.
Финиш вне очковой зоны, тем не менее, не помешал россиянину сохранить 2-е место в общем зачете чемпионата. Правда, отставание Шварцмана от напарника Оскара Пиастри увеличилось: австралиец закончил гонку на 4-й позиции и довел свой отрыв до 12-ти очков. Следом за Шварцманом в турнирной таблице находятся Юри Випс и недавний лидер Гуанью Чжоу, которые уступают петербуржцу 1 и 2 очка соответственно.
Напомним, что третью, воскресную гонку уик-энда Шварцман начнет с 7-й позиции.
Выиграл заезд стартовавший с поула Рихард Версхор – для голландца, который проводит свой дебютный сезон в серии, это стало не только первой победой, но и первым финишем в первой тройке.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|15
|2
|Маркус Армстронг
|DAMS
|1.200
|1.200
|12
|3
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|2.300
|1.100
|10
|4
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|7.700
|5.400
|8
|5
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|12.100
|4.400
|6
|6
|Юри Випс
|Hitech Racing
|14.800
|2.700
|4
|7
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|15.500
|0.700
|2
|8
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|16.500
|1.000
|1
|9
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|18.100
|1.600
|10
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|18.600
|0.500
|11
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|19.500
|0.900
|12
|Рой Ниссани
|DAMS
|21.100
|1.600
|13
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|21.800
|0.700
|14
|Маттео Наннини
|Campos Racing
|23.000
|1.200
|15
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|24.300
|1.300
|16
|Марино Сато
|Trident
|26.700
|2.400
|17
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|33.000
|6.300
|18
|Джек Эйткен
|HWA Racelab
|35.900
|2.900
|19
|Джехан Дарувала
|Carlin
|42.300
|6.400
|Бент Вискал
|Trident
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|Полные результаты