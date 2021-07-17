Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Роберт Шварцман закончил на 15-й позиции вторую гонку этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.

Россиянин, утром выигравший первую гонку уик-энда, начинал заезд с 10-го места и на этот раз на первом круге отыграл только одну позицию. На протяжении большей части заезда петербуржец занимал 9-е место (в субботних гонках не приносящее очков) – однако в самом конце гонки Шварцман пропустил еще нескольких гонщиков, когда его машину развернуло в одном из поворотов.

Финиш вне очковой зоны, тем не менее, не помешал россиянину сохранить 2-е место в общем зачете чемпионата. Правда, отставание Шварцмана от напарника Оскара Пиастри увеличилось: австралиец закончил гонку на 4-й позиции и довел свой отрыв до 12-ти очков. Следом за Шварцманом в турнирной таблице находятся Юри Випс и недавний лидер Гуанью Чжоу, которые уступают петербуржцу 1 и 2 очка соответственно.

Напомним, что третью, воскресную гонку уик-энда Шварцман начнет с 7-й позиции.

Выиграл заезд стартовавший с поула Рихард Версхор – для голландца, который проводит свой дебютный сезон в серии, это стало не только первой победой, но и первым финишем в первой тройке.